細膩宅邸底蘊 25坪都會「輕」奢華

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【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-威爾室內設計

都會「輕」奢華

威爾室內設計胡延翰設計總監擅長擘劃精工、細膩的宅邸底蘊，也將這樣的創想與概念，植入25坪、規劃2房、坐落於都會鬧熱市中心的此案。

由於屋主夫妻二人皆任醫職，平時工作忙碌、經常出國，希望找一處離工作地點近的住宅。選擇室內25坪時，夫妻二人即希望打造以二人生活需求為主、具渡假飯店式般的精緻…遂委託胡延翰設計總監設計規劃。

原本毛胚屋的此案，在考慮到屋主夫妻希望增加客房、客浴、書房等功能時候，於平面設計時即做好完全規劃。胡延翰設計總監透過黑、灰、白色調，挹注新古典風格，同時除主臥之外，在公領域部分利用半高大理石主牆的後方，設計架高木地板，隱藏電動升降桌，下方則隱藏強大的收納機能設計，透過電動捲簾的方式，規劃出多功能區(兼具客房、書房、休憩區等使用機能)，更於一旁規劃半套衛浴，提供訪客使用。

書房中的書桌設計，於靠近廚房一側規劃高腳椅，同時兼備吧檯使用，讓書桌同時是吧檯、餐桌、早餐吧、也是屋主夫妻與訪客的小酌之處…衛浴空間的設備以歐洲進口的圓形面盆與柱體設計，以爭取更多使用空間，同時也更加精緻。

主臥與公共廳區以不鏽鋼金屬作為格狀設計的法式拉門界定，延續廳區輕古典的風格與主要材質，挹注典雅高貴的臥眠氛圍。衣櫃處設計隱藏門通往主浴，採乾溼分離規劃，仿效國外六星級飯店的衛浴設計，從材質到設備皆與公私領域的風格呼應。

胡延翰設計總監更提及全區除架高木地板外，皆設置地暖設備，一來可以使空間受熱平均，二來在規劃之前預先設想設計，也替日後省去二次施工的問題。針對新古典風格，胡延翰設計總監強調不講求固定的規則，只講求比例均衡，注重純形式美；如果對於美感的經驗不夠純熟，便會流於單調或繁複。

整體而言，運用造型、材質的延續，融入具現代意象的燈飾、家具、軟件等品牌精神，串連、界定、連結公私領域的生活質感與屬性，延伸機能與區域間的互動感受，圍塑生活氛圍的質蘊。

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