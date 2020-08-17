探索古羅馬建築形貌 羅馬式建築解釋中心

【DECO雜誌】

攝影者-Fernando Guerra

資料暨圖片提供-Spaceworkers

葡萄牙

探索古羅馬建築形貌

Spaceworkers 是一間位於葡萄牙北部城市帕雷德斯的建築設計工作室，由現任創意總監Henrique Marques 和Rui Dinis 以及其財務總監Carla Duarte 所創立。該工作室的設計實踐理念乃在於持續不斷地探索當代建築的新範疇，以尋找出建築形式與情感之間的緊密聯繫，而Interpretation Centre for the Romanesque 這棟現代感十足的混凝土建築就是其探索建築形貌與人文情懷的最佳詮釋。

以現代建築形式向過去致意

葡萄牙北部的索薩河谷（Sousa valley）因其歷史背景的關係，總共有約58 棟中世紀的羅馬式建築群聚於此，包含了貴族住所、教堂、修道院以及紀念碑，甚至防禦性質的塔樓，這些中世紀的遺產隨著時間移轉，在自然的風化之下仍有不少建築物保留至今，當地也因此規劃了一條Romanesque Route，讓來訪的遊客可以一探這些歷史遺跡的奧妙之處，而Interpretation Centre for the Romanesque 所在地的Lousada 正好位於這條觀光路線上，博物館的建立也肩負起要向旅客更深度的說明中世紀羅馬建築的特色與對現代建築的影響。

葡萄牙原文為「Centro de Interpretação do Românico」，翻譯成中文即為羅馬式建築解釋中心（Interpretation Centre），除了館內展覽之外，Spaceworkers 的設計團隊直接以建築物本身向遊客解釋葡萄牙當地羅馬式建築的生成概念與特徵元素，「從嚴謹的角度看來，博物館一系列的混凝土建築體以不同高度以及不同尺寸的幾何量體的形式，證明了羅馬式建築傳承下來的多樣性特色，而博物館亦旨在成為現代與過去之間的過渡元素。」博物館總共由七個混凝土形式的長方體建築組合而成，並通過一個中央一個玻璃屋頂中庭相互連接，純灰色的外觀展現出統一性，只有間歇穿插的窗戶這些外牆上創造出不一樣的視覺感官，而出入口則以羅馬式教堂的拱形樣貌打破了這些規矩方正的幾何形狀，成為集中視線的焦點。

透過建築本身傳遞過往訊息

Spaceworkers 的共同創辦人Rui Dinis解釋道：「整體建築物的設計中包含了許多與我們所受到啟發的羅馬式建築物相連的元素，例如簡潔俐落的外牆，沒有多餘的開口裝飾，經過精密計算的建築物比例尺，博物館的出入口則是對許多羅馬式宗教建築典型入口的當代嶄新詮釋。」博物館的展覽被安排在七個建築量體中，每一個建築體內的天花板格式樣貌，都是直接來自於羅馬式的建築。設計團隊表示：「每一個建築體都是一個獨特的展覽空間，為了探索彼此之間的關係，設計團隊特別在建築中央設計了一個被玻璃屋頂覆蓋的迴廊主體，就像是一個中世紀街道的概念，可以藉由這個迴廊進入不同的建築體，感受內部不一樣的展覽體驗。」

設計團隊也特別解釋為何會使用混凝土當做博物館的主要建材，因為這種材料與羅馬式建築的理念非常契合，「在那個年代的羅馬式建築，是用現場可用的建材製造而成的，花崗岩即是當時的選擇，而在現代，我們的選擇就成為了混凝土，這是非常能夠代表現在這個時代的主要建材，我們同時也想強調羅馬式建築的緊密性，而裸露的混凝土可以忠實且直接遞傳遞這一個訊息，」Rui Dinis 希望能夠透過博物館建築本身，就讓來訪的參觀者可以了解到中世紀羅馬式建築的特色，「對我們而言，博物館建築應該成為連結現代與遙遠的羅馬時代之間的橋樑，讓遊客一踏入建築物就可以感受到這一個認知，並且深入其中細細品味。」