陰暗潮濕老屋大整容 把陽光帶進家門

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-富億空間設計

陰暗潮濕老屋大整容 把陽光帶進家門

淡水在夏季不僅炎熱潮濕，冬天則是多雨濕冷，該如何構築適切的居家表情？此案位於淡水20年屋齡的老房，因鄰近淡水海邊時常伴隨颱風帶來多雨潮濕天氣，長期與外在環境接觸牆面產生霉變霉斑，因此請來富億設計陳錦樹設計師親自操刀，置入吸濕效果絕佳之珪藻土、復古情調的沉穩木色，不但解決了潮濕帶來的損壞之外，也將室內風格轉換成新的面貌，成就最適切生活美學提案。

化繁為簡　格局微調形塑開闊意象

富億設計團隊進場後，首先從重塑全室格局開始著手，首先是將公共衛浴往右移增加玄關的空間，並多增加了一道連結書房的隔間牆界定明確玄關場域，提供更充裕的收納機能外，也能將進門後的主動線往右轉折引入客廳，同時屏障原本直視一覽無遺的視線，進而圍塑完整且舒適的餐、廚區聚落。接著將主臥室往內挪，並消弭客廳與廚房之間的隔屏，公共場域將舊有造型天花移除還原敞闊淨高，將廚房做為開放式的設計，賦予公領域完整大器的開放主軸。在臥室的格局規劃上，由於孩子都已經長大不住在家了，因此設計師將窗景較大的小孩房與主臥對調，讓主臥可以擁有更好的採光，並且多增加了更衣室以及絕美浴室讓空間機能更完整。

選材有眉角　告別擾人高溫、潮濕

面對濕氣過重的室內環境，地坪則採用具備吸濕抗潮效能的胡桃木，透過無縫效果放大原有視感，一解淡水氣候潮濕問題。沙發背牆與廚房牆面則是使用可以調節濕氣與除臭功效的珪藻土，手刷痕跡經由光線映照顯得溫暖柔和，此外更在天花板安裝吊隱式除濕機，維持人體不會過於乾燥的濕度。冬天時室內跟外面溫差大，窗戶就容易產生結露的問題，久了更容易讓木地板產生發霉腐敗，設計團隊在牆面跟地板的交界處以石材收邊，如此一來可以增加地板的壽命，對隔絕濕氣大有助益。

簡單而樸實的恬靜生活

簡單舒適成為此案首要關鍵，室內運用極簡灰階元素構成勻淨基底，適度添抹溫潤木色與清爽石材牽引空間層層深度，創造具份量的大氣氛圍，使全室浸潤於舒心放鬆的生活節奏，並於家具家飾挹注圓潤曲度線條，讓客、餐廳位置更加敞亮開闊，也減少了大家一般對於淡水濕冷的印象，回到家就備感溫暖與放鬆，對向擺上一張溫厚樸質的油染皮革沙發，點綴上從國外帶回的裝飾品，描繪出屋主的日常隨景。位於電視牆後方，由暖棕木質框構的辦公書房，捨去了木色的天花板創造輕盈視覺，書櫃佈局中結合開放展示櫃，運用鮮明對比的黑色點綴視覺重點，提供夫妻倆擺放藝術品收藏以及旅行帶回的紀念品。

互動空間讓家人感情更凝聚

客餐廳之間藉由走道來做串聯，運用深色的木皮打造收納展示的櫃體，一來讓整個視覺比較有深度，還可以抵抗潮濕以及變黑的問題，立面以層架與燈光呈現柔美的展示端景，每一角落盡是精心擺設的收藏，宛如遊走於家具展間藝廊。

因應喜愛下廚的女主人的需求，以開放中島＋多功能輕食區的樣貌精彩變身，並透過同色調和明亮、昶朗的客廳同步整合，從此整個家的表情跟全家人的心情一樣，不僅歡悅還煥然一新。

溫潤木色勾勒優雅生活

輕柔的拿鐵色構築了舒適柔和的睡眠氛圍，沒有正白色的明亮刺眼使小空間得到了舒展，使得視覺也跟著輕盈放鬆，床頭賦予空間舒適溫軟的觸感也富含簡潔有力的視覺表現。

延伸閱讀

淡水「逐岸」特展開跑 小行星命名齊柏林

環狀線通車助攻房市交易 淡水買氣難敵新莊逆襲

淡水男稱身體不適開3公里撞9車拒捕 未酒駕警將查肇因

淡水小客車涉肇逃 連續擦撞汽機車公車釀3傷

相關新聞

陰暗潮濕老屋大整容 把陽光帶進家門

淡水20年屋齡的老房，容易衍生壁癌或是漏水的情況，面對這種惱人的問題，究竟該如何去解決它？

藝術大師霍夫曼全新創作 Bospolder Fox

風靡全球的黃色小鴨之父霍夫曼帶著他的全新創作又回來啦！本次的新作Bospolder Fox坐落於鹿特丹，外型為約16米長的狐狸，嘴上還叼著一個塑膠袋，十分具有悠閒的魅力。

簡練線條刻劃現代感 回歸本質的純白居所

重視空間純粹本質的廣騏室內裝修所規劃的120坪電梯透天宅，全室以純白當作基調，以不繁複加工的天然建材襯出空間張力，並以現代簡約的線條勾勒出理想輪廓創造輕暖明亮的空間感，圍塑簡單生活的美好樣子。

越簡單越幸福 藍調木質北歐宅

親手築起孩子自在的遊樂空間，想必是每一位爸媽的心願。從事科技業的屋主由於事業轉換跑道，轉而購入桃園市區的新成屋，透過歐德舊客戶的友人大力舉薦下，進而與歐德傢俱連鎖事業的陳郁明設計師有了合作的開端。

奇幻虛實的生活繪本 自然綠意環繞玻璃屋

位於英國的這座玻璃別墅住宅，巧妙地運用玻璃材質的映射特質，降低硬體建築對環境所產生的影響，讓人們的生活回歸於自然大地。

自然和諧融為一體 營地風光奇絕之景

坐落於美國猶他州沙漠腹地的安縵奇嶺Sarika營地被600英畝的原始曠野所環繞，於2020年7月1日盛大開幕，標誌著安縵奇嶺(Amangiri)10週年慶典的里程碑時刻。

公眾空間活化美學 Azatlyk Square

「Azatlyk Square」這個從舊蘇聯時期就為經過妥善規劃的公共空間，在鹿特丹設計工作室DROM與Strelka KB合作翻新之後，不僅在整體景觀上煥然一新，更搖身一變成為市民最佳的休憩場所。

潮流與設計觸覺旅者的首選 現代優雅風格飯店

甫於七月中旬開幕的Zentis Osaka坐落於風景如畫的堂島浜河畔區與商務娛樂區北新地交匯之處，從飯店步行三分鐘，即可到達位於中之島的大阪科技博物館和國家藝術博物館等眾多熱門景點。

高地城堡重拾光華榮耀 瀰漫蘇格蘭古風韻味

弗特城堡坐落於蘇格蘭鄉間腹地壯麗的凱恩戈姆山國家公園內。這座16 世紀的奢華古堡擁有450年的悠久歷史，四周環繞著格倫尼斯拉的迷人風景。

以設計與自然融合的人文住宅 享受徜徉日光下的光感

近來已成為全球規模最為盛大的國際性指標大獎－義大利A’Design Award，今年詹浦琳室內設計的詹浦琳總監以建築室內設計大作《The Classical Rhyme》奪得「鐵獎幻境」殊榮，為今年的獲獎紀錄添上亮眼的一筆！

重塑上海豪宅繁華榮景 《後窗》展覽

Prada於上海百年宅邸舉辦藝術家李青的展覽《後窗》。李青和策展人Jérôme Sans構思為一個特定場域的情境式體驗，以分鏡的形式深入探索Prada 榮宅的歷史與空間，從往昔韶華與上海摩登都市間建立一種聯繫。

大阪街頭移植台灣 質感生活新提案

繼PABLO半熟起司塔創造銷售佳績後，DOROQUIA HOLATHETA為搶占台灣每年600億烘商機版圖，引進第二品牌SAKImoto Bakery，首間海外店鋪坐落台北信義商圈。

熱門新聞

陰暗潮濕老屋大整容 把陽光帶進家門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。