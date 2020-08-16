【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-富億空間設計

陰暗潮濕老屋大整容 把陽光帶進家門

淡水在夏季不僅炎熱潮濕，冬天則是多雨濕冷，該如何構築適切的居家表情？此案位於淡水20年屋齡的老房，因鄰近淡水海邊時常伴隨颱風帶來多雨潮濕天氣，長期與外在環境接觸牆面產生霉變霉斑，因此請來富億設計陳錦樹設計師親自操刀，置入吸濕效果絕佳之珪藻土、復古情調的沉穩木色，不但解決了潮濕帶來的損壞之外，也將室內風格轉換成新的面貌，成就最適切生活美學提案。

化繁為簡 格局微調形塑開闊意象

富億設計團隊進場後，首先從重塑全室格局開始著手，首先是將公共衛浴往右移增加玄關的空間，並多增加了一道連結書房的隔間牆界定明確玄關場域，提供更充裕的收納機能外，也能將進門後的主動線往右轉折引入客廳，同時屏障原本直視一覽無遺的視線，進而圍塑完整且舒適的餐、廚區聚落。接著將主臥室往內挪，並消弭客廳與廚房之間的隔屏，公共場域將舊有造型天花移除還原敞闊淨高，將廚房做為開放式的設計，賦予公領域完整大器的開放主軸。在臥室的格局規劃上，由於孩子都已經長大不住在家了，因此設計師將窗景較大的小孩房與主臥對調，讓主臥可以擁有更好的採光，並且多增加了更衣室以及絕美浴室讓空間機能更完整。

選材有眉角 告別擾人高溫、潮濕

面對濕氣過重的室內環境，地坪則採用具備吸濕抗潮效能的胡桃木，透過無縫效果放大原有視感，一解淡水氣候潮濕問題。沙發背牆與廚房牆面則是使用可以調節濕氣與除臭功效的珪藻土，手刷痕跡經由光線映照顯得溫暖柔和，此外更在天花板安裝吊隱式除濕機，維持人體不會過於乾燥的濕度。冬天時室內跟外面溫差大，窗戶就容易產生結露的問題，久了更容易讓木地板產生發霉腐敗，設計團隊在牆面跟地板的交界處以石材收邊，如此一來可以增加地板的壽命，對隔絕濕氣大有助益。

簡單而樸實的恬靜生活

簡單舒適成為此案首要關鍵，室內運用極簡灰階元素構成勻淨基底，適度添抹溫潤木色與清爽石材牽引空間層層深度，創造具份量的大氣氛圍，使全室浸潤於舒心放鬆的生活節奏，並於家具家飾挹注圓潤曲度線條，讓客、餐廳位置更加敞亮開闊，也減少了大家一般對於淡水濕冷的印象，回到家就備感溫暖與放鬆，對向擺上一張溫厚樸質的油染皮革沙發，點綴上從國外帶回的裝飾品，描繪出屋主的日常隨景。位於電視牆後方，由暖棕木質框構的辦公書房，捨去了木色的天花板創造輕盈視覺，書櫃佈局中結合開放展示櫃，運用鮮明對比的黑色點綴視覺重點，提供夫妻倆擺放藝術品收藏以及旅行帶回的紀念品。

互動空間讓家人感情更凝聚

客餐廳之間藉由走道來做串聯，運用深色的木皮打造收納展示的櫃體，一來讓整個視覺比較有深度，還可以抵抗潮濕以及變黑的問題，立面以層架與燈光呈現柔美的展示端景，每一角落盡是精心擺設的收藏，宛如遊走於家具展間藝廊。

因應喜愛下廚的女主人的需求，以開放中島＋多功能輕食區的樣貌精彩變身，並透過同色調和明亮、昶朗的客廳同步整合，從此整個家的表情跟全家人的心情一樣，不僅歡悅還煥然一新。

溫潤木色勾勒優雅生活

輕柔的拿鐵色構築了舒適柔和的睡眠氛圍，沒有正白色的明亮刺眼使小空間得到了舒展，使得視覺也跟著輕盈放鬆，床頭賦予空間舒適溫軟的觸感也富含簡潔有力的視覺表現。