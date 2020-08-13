藝術大師霍夫曼全新創作 Bospolder Fox

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藝術大師霍夫曼 全新創作 - Bospolder Fox

叼著塑膠袋的狐狸

風靡全球的黃色小鴨之父霍夫曼（Florentijn Hofman）帶著他的全新創作又回來啦！本次的新作Bospolder Fox 坐落於鹿特丹的Bospolder-Tussendijken，外型為約16 米長的狐狸，嘴上還叼著一個塑膠袋，十分具有悠閒的魅力。霍夫曼的靈感來源自當地常見的狐狸，善於捉兔子或是在市場上覓食剩菜（儘管後者可能是藝術家的一種想像）。霍夫曼透過這隻巨大的狐狸隱喻在城市和自然之間存在的衝突。

靠近鹿特丹Marconiplein 的西端有許多野生的動物不慎侵入城市，而且離 Grote Visserijstraat 市場不遠，此處甚至以廢棄的塑料袋隨風飄揚而臭名遠播。當藝術家開始構想時，狐狸的入侵和具爭議性的塑料袋禁令都正好是最熱門的新聞，於是他便在狐狸的嘴裡增添了一個塑膠袋，當觀眾走過時不禁會想知道袋子裡裝著什麼：是Bospolder Fox 偷了東西嗎？他在清理垃圾嗎？還是他剛從市場上的一次瘋狂購物中回來了？這種有趣的猜想都為作品本身增添了更多的魅力。

Bospolder Fox 的警惕姿態也反映出城市的活力，尤其是在這條通往市區門戶的擁擠交通路線上。狐狸不僅是一種闖入者，也是一種色彩豐富而親切的夜行性動物。霍夫曼作品中的動物形象經常表現出人的特徵，就像寓言故事中的人物一樣。 他認為狐狸是一種聰明、狡猾的動物，善於冒險，使這個故事增添了更多的反叛的浪漫氣息。此外，藝術家也指出鹿特丹的居民大多來自其他地方，他們就好比像狐狸一樣，在城市中尋求更好的生活。因此，鹿特丹必須保持對大自然，新移民和新視野的歡迎。霍夫曼相信這件作品會成為當地重要的地標，他期待藝術品本身不僅敘說著一個開放性的故事，並且必須通過城市居民的詮釋，逐步展現與構築故事的意義。居民或許會在這隻狐狸中辨認出自己姿態，也或許只是把它當作一個備受歡迎的古怪鄰居。