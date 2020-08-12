簡練線條刻劃現代感 回歸本質的純白居所

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資料暨圖片提供-廣騏室內裝修設計有限公司

回歸本質的現代居所 - 廣騏設計

MINIMALIST STYLE

簡潔明亮的現代風格，透過材質堆砌即可成為一抹點睛之筆。重視空間純粹本質的廣騏室內裝修所規劃的120 坪電梯透天宅，全室以純白當作基調，以不繁複加工的天然建材襯出空間張力，營造與自然共存日常情境，使自然採光恣意流瀉蔓延，並以現代簡約的線條勾勒出理想輪廓創造輕暖明亮的空間感，圍塑簡單生活的美好樣子。

一樓公共空間更以開放關係安排，建構歡樂不斷洄游的美好氛圍，佐以跳色軟件注入清新趣味感。

簡練線條刻劃現代感起居空間

舉步踏進客廳，屋主想望的沉穩簡潔視野隨之映入，思量一樓為主要出入口因此大面積鋪設沉穩石紋地磚，正好與電視牆豐富的大理石肌理互相幫襯出內斂質感，沙發後方以極簡淺灰牆面輔以茶鏡勾勒線條，帶動異材質的層次變化，同時利用狹長特性，壁面以同色系木紋收納櫃體貫穿整體牆面，深邃了長向格局的深遠景深，當栩栩日光輕灑入室時即呈現明亮穿透的視覺感，完工後客廳所散發的沉穩氣息更讓陳先生直呼滿意，而考慮到未來的新生成員的增加，客廳主牆及沙發區不做太多的線條或櫃體的安排，維持較充裕的活動空間，滿足屋主夫妻與孩子們共同閱讀或玩樂上較不設限的尺度需要。

一整面的大理石電視牆奠定主牆意象，並以相同石材於下方拓展影音視聽櫃。

沙發背牆以淺灰牆面搭配茶鏡的勾勒讓空間有了延伸感。

電視牆一旁的L 型白色檯面增加客廳的空間機能，當有朋友來訪時也多了互動的空間。

客、餐、廚領域沒有明顯區隔性，彷彿很自然的融入在一個大空間裡，僅以不同樣貌的天花板隱約界定場域，考量廚房的狹長格局，選擇6 人座的大圓桌搭配深色餐椅有效擴展使用坪效，而廚房盡頭依序築起L 型純白櫥櫃與電器櫥櫃形成敞朗流暢的料理動線，且與廳區的開放尺度安排，讓女主人在料理時候也能顧及孩子的動向，時時刻刻紀錄家人之間融洽的互動情感。

廚房同樣以純淨白色開展清新乾淨的空間基調，降低視覺色彩的壓迫。

洋溢靜謐的臥眠氛圍 找回生活從容節奏

循著木製把手的樓梯來到二樓，夫妻倆的主臥室延續公空間的簡約氣息，使用咖啡、淺藍、白等色調做出層次變化，挑高的天花板賦予空間寬闊明亮感，床鋪牆面的細膩紋路為簡約空間增添層次變化，佐搭典雅壁燈交織出內斂淡雅的舒心氛圍，整片系統櫃規劃大容量櫃體，能完整收納夫妻二人與女兒數量龐大的衣物。對向的電視牆搭佐玻璃展示櫃推展出家飾品、書刊雜誌充裕置放平台，在燈光的點綴之下形成獨特個性的一幅景致。

為簡化梳理動線，主臥的另一側規劃為梳妝桌及更衣間，利用廊道的零碎空間規劃適宜的收納功能捏塑乾淨簡潔的視感，走道旁的落地收納櫃除了能有效藏納雜物，一整排的木紋櫃體豐富收納機能同時收整拉齊空間軸線，加寬設計的廊道賦予敞朗舒適的生活尺度，櫃體挖空的部分加裝燈光照明，同時能虛化空間裡的壓迫感，運用流動的光線讓氛圍更柔和，呼應純淨素雅的空間調性。梳妝更衣區域利用暖色木質色的板材設計出太太專屬的梳妝台與桌上櫃，左側抽屜櫃也方便隨手取出生活用品，輔以木質地的自然元素帶出主臥室裡多元的層次氣氛。

(左圖) 主臥以不同層次、俐落線條勾勒出舒壓的簡淨質調。(右圖) 與主臥同一層的梳化更衣間成為女主人打扮換裝的主要空間。

三、四樓分別為兩個小孩子的臥房，同樣延續著極簡氛圍之外，更漆上了淡藍色主題牆面與帶有北歐意象的木質調作為全室的主要色彩計畫，交織出清新舒心的寢握氛圍，同時賦予空間開闊的加乘效果，窗邊特意選配木百葉調和自然光，書籍與玩偶擺飾成為點綴空間的視覺亮點，同時挹注活潑童真氣息，衣櫃以白色為基調，輔以局部木質材料弱化量體給予空間輕盈的層次感，壁面更配置大片落地穿衣鏡方便外出整理儀容。走道中間的淺木紋格柵篩落充沛日光更擴大空間感，也巧妙作為更衣及化妝場域之間的區隔。

小孩房內設計的木格柵不但達到區隔空間的功能，同時也能引入光線，為整體空間帶來穿透與延伸感。

臥房以溫和的淡藍色融入室內，與淺色木紋家具相搭，散發令人感到舒適的北歐設計。

SPACE NOTES

建築形式// 新成屋

空間坪數// 室內面積約120 坪

室內格局// 客廳、餐廳、廚房、主臥室、女孩房、男孩房、書房、客房

使用建材// 大理石、水泥板、矽酸鈣板、壁紙、木皮、人造石、E1V313 系統櫃、烤漆鐵件、烤漆採光罩、氣密百葉鋁窗、塑木板、噴砂玻璃、夾砂玻璃、烤漆玻璃、窗簾、冷氣、太陽能、燈具組、吊燈、油漆