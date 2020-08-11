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資料暨圖片提供-歐德集團 Scandinavian Home 越簡單越幸福 藍調木質北

Scandinavian Home

越簡單越幸福 藍調木質北歐宅

親手築起孩子自在的遊樂空間，想必是每一位爸媽的心願。從事科技業的屋主由於事業轉換跑道，轉而購入桃園市區的新成屋，透過歐德舊客戶的友人大力舉薦下，進而與歐德傢俱連鎖事業的陳郁明設計師有了合作的開端，搭配優渥實木家居顧問徐新燕，為屋主成就理想宅。由於2 個小孩皆正值學齡前的年紀，期望新居能擁有寬敞的跑跳空間以確保孩子們的安全，在考量屋主的需求後，運用溫潤的淺木紋、俐落線條的設計與穿透材質的玻璃，打造出能增加親子互動的北歐宅。

打造孩子放心玩樂的專屬樂園

本案入門後即迎客廳與餐廳，因此大量使用溫潤質樸的木建材樹立主輪廓，在日光映襯下呈現清新的透亮質感。入門左側的系統鞋櫃以白色門板搭配紅豆杉木紋背板渲染自然氣息，與一旁的電視牆收納櫃形塑整體一致的視覺感，系統鞋櫃開放式端景檯的設計方便家人隨手置放信件與鑰匙，而底部刻意懸空的設計則是預留放掃地機器人的貼心巧思。灰藍色調的電視牆構築迎賓端景使空間放大於無形，更突顯對向歐德波昂沙發的優雅藍灰色調，沙發運用特殊的涼感布料，夏天坐臥在此更顯得清爽舒適，與一旁的優渥實木格柵邊几搭配之下顯現愜意，空間運用更彈性，成就全家人溫暖交流所在。

開放式格局中以一道清玻璃推拉門阻隔了廚房的熱氣與油煙散逸，還能兼顧關照家中每個角落，給予父母關注孩子動向最安心的保障。餐邊櫃運用淺木紋與幾何色塊勾勒出活潑且強烈的視覺，一併遮掩配電箱維繫簡潔純淨視感，各式電器、咖啡機得以妥善收放讓美感與實用並存。為了顧及孩童正值活潑好動階段，餐廳選用圓弧邊桌造型減少磕碰顧慮，使孩童在安全空間中成長。通往私領域廊道旁的玻璃磁鐵牆放大整體空間感，既是小孩的塗鴉區也是家庭的留言板，投射一家大小的情感與歡樂；走道盡頭貼心預埋掛畫吊軌讓男主人隨心轉換畫作，串連空間同時也細膩串起一家人的溫暖情感。

向外借光 小坪空間無限放大

依循木地坪往前探進，主臥房以溫潤的優渥實木梣木床架搭配Order 克洛伊床墊，得以放鬆展開一夜好眠，頂天立地的收納空間擴展充足收納機能。考量臥室本身格局問題，設計師順著牆面延伸出一道隔間牆拓展獨立更衣儲物間，內部增設吊衣桿便於屋主隨手整掛外出服、包包，滿足屋主各種衣物收納需求。小孩房捨棄多餘設計讓空間運用保有靈活彈性，依循著迎光面規劃結合收納功能的書桌與衣櫃創造極大化的使用功能。考量冬天時牆面過於冰冷，向內推進的木紋窗台能為室內帶來一絲暖意，大幅提升睡眠休憩品質。

家是溫暖的，讓人感動的，陳郁明設計師從居住者的角度出發，將屋主生活中的微小片段轉化為空間設計，給予居住者更有溫度的生活感受，讓家中每一處滿載著父母對孩子的關愛之心，也提供親子最溫馨的共處空間。