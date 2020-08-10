奇幻虛實的生活繪本 自然綠意環繞玻璃屋

【DECO雜誌】

攝影者-mariashot.photo and Blue Sky Images

資料暨圖片提供-Arquitectura y Ordenación Urbana S.L. AOU SL

英國

奇幻虛實的生活繪本

Glass Villa on The Lake

人類文明的進步，對於大自然的傷害與影響，造成了許許多多如今已不可逆的現象，地球暖化、氣候異常、生物滅絕…等，過往環保議題還可僅僅只是宣傳品上的形容詞，如今早已經成為你我切身的話題。而建築的建造更是對於環境產生質與量的徹底改變，因此，許多設計師透過設計手法和材質的選用，企圖降低環境的傷害，找出與環境共生的平衡點，在未來的生活中為地球整體生命找尋出口。位於英國的這座玻璃別墅住宅，巧妙地運用玻璃材質的映射特質，降低硬體建築對環境所產生的影響，讓人們的生活回歸於自然大地。

藏身自然的生活平衡點

玻璃材質的可回收性和其堅韌、極高可塑性的特質，因此成為當代建築中被廣泛運用的建材之一，而它所具備的透明輕盈與穿透性，可將室內外的空間微妙地拉攏，讓人的視線可以無阻礙地於室內外流通，輕盈潔淨的特質也降低了過往建築材質硬性絕對的封閉阻礙。位於英國YOO 的這座臨湖住宅別墅，設計團隊AOUSL 為了提供屋主一處與自然環境相融的生活氛圍，同時也將四周充滿綠意的天然景色帶入建築空間中，因此特別以透明的玻璃材質為基礎，在別墅與景觀之間建構出彼此互動的微妙關係，透過景觀、室內場域、建築量體之間的平衡協調感，從屋主的需求為出發，一改過往建築從外而內的建構模式，反而先從室內的需求開始著手，透過建築物內部的結構格局開始慢慢暈染，創造出一畔可供庇護、安全的生活情境。

設計團隊AOUSL 表示：「這棟坐落於湖濱的別墅住宅，沿著水岸有許多美麗元生的水生植物，而每日隨著時間的變化，漂浮在天空中的雲朵也倒映在湖泊上自然形成一幅動人的畫作，因此我們特別將建築視為自然元素的一部分，宛如湖邊棲息的一顆鵝卵石，溫潤的方體建築架構中，營造內部生活空間的溫暖與舒適。大面積的玻璃牆讓人們在室內空間活動時，宛如漂浮在水面上的輕盈放鬆感，而四周茂密的森林也阻隔了另一側馬路車流的喧囂聲，營造出沒入於自然的愜意自在，感受回家就像是度假的舒適放鬆心境。」

從人出發的設計渲染力

這棟三層的建築住宅中，設計團對為入住的品味人士特別打造了80 平方米的頂樓屋頂露臺和176 平方米的一樓戶外露臺，期盼屋主不僅僅只是能在室內感受品味風格的設計氛圍，同時更能走到戶外感受大自然每分每秒的絕美風景，透過身體五感的舒張，沐浴於自然美好的情境中。

一走入室內空間中，馬上可以清楚地看出設計團隊借用中央挑高的立體垂直天井，串聯起整座室內空間的垂直水平軸線，同時也透過天井的自然採光，自然地讓天然光線成為室內空間的主要照明，在室內也能透過光影的變化感知戶外時間的流動。面對美麗自然的湖景區全部規畫成為私人起居的機能空間，讓屋主可以盡情享受獨享的湖景風光，每天起床或者是入寢時，晚入漂浮在廣闊的湖面上，體驗優游自在的輕盈無重力感受。中性調的黑白灰無色彩，讓空間的主角完全託付給入住的屋主，讓建築與室內空間退縮到背景的角色，讓生活與人成為整體環境的主角，當人們遊走其中時，在茂密的森林綠蔭、在緩緩流動潺潺流動的湖水中、在晴朗開闊的天光下，真正體會生活與生命的存在感。

設計團隊AOUSL 感性地說：「建築終究是一座透過不同材質所構築的方盒子，也許隨著時代與科技的變化，建築材質也大舉進步改善，然而，建築與空間真正的本質還是必須回歸到人、回歸到生活，所有的設計都必須從人、從生活出發，否則所有的一切都只是材質的堆疊和賣弄技巧而已。我們希望透過這座玻璃別墅住宅的設計，慢慢地引導人們放下所有的惱人俗世，透過穿透性、輕盈的玻璃材質，讓人恍如置身在大自然的環境場域中，然而卻又能意識到自己是在一座安全、受到保護的建築場域中，因此，這棟玻璃別墅住宅所展現的就是這樣的概念，人們走入其中時感受自然與人為建築之間的平衡感，在屋內可以完全放鬆放心地自在起居，慢慢堆疊出屬於自己的生命厚度。」