自然和諧融為一體 營地風光奇絕之景

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-安縵集團

營地風光奇絕之景

Camp Sarika by Amangiri

坐落於美國猶他州沙漠腹地的安縵奇嶺Sarika 營地被600 英畝的原始曠野所環繞，於2020 年7 月1 日盛大開幕，標誌著安縵奇嶺（Amangiri）10 週年慶典的里程碑時刻。營地設有10 間帳篷式庭閣，是一處寧和靜謐、時光停駐的隱居之所，四周硃砂岩層上雲影徘徊，無垠天空與廣闊大地相連。在這偏遠寧靜的殿堂之內，一切均與自然和諧融為一體，旅客可體驗獨處的樂趣，盡享私密、逃逸與探險。

Sarika 營地的10 間帳篷式庭閣由國際設計及開發公司Luxury Frontiers 設計。庭閣兼具外形美感和實用功能，周邊環繞著砂石岩層，頂上以柔軟帆布覆蓋，帆布由再生塑料瓶製成，可承受重達12 噸的積雪；每間帳篷式庭閣均以柔軟真皮吊帶拉撐，飾以採用胡桃木和真皮為物料的客製化家具，以及蝕刻木製床頭板，與營地周邊奇峻的地貌互相呼應。敞開推拉門步入室外，建築設計同樣引人入勝；私人瀑布池、篝火、爐邊家具和望遠鏡讓住客能夠盡情沉浸於大自然奇境之中；中央庭閣則由紐約建築設計公司Selldorf Architects 設計，巧妙融入周邊自然環境。

這座營地的主建築向其姐妹度假村安縵奇嶺（Amangiri）致敬，處處流露極簡主義風格，簡約的混凝土方塊與周邊天然岩石渾然一體。步入庭閣內，迎接賓客的是國際知名藝術家Maya Lin 令人驚豔的裝置藝術作品Wahweap，以玻璃和大理石打造，靈感來自附近鮑威爾湖（Lake Powell）到米德湖（Lake Mead）之間水流的形態。室內開放式壁爐和大地色材質更突顯出建築與自然環境之間的關係。泳池位於開闊的戶外露台上，四周環繞著設有遮陽涼棚的躺椅，供賓客躲避中午的暑熱。另設有溫水按摩池，可在晚間放鬆身心。餐廳也提供室內、外座椅，周邊設有篝火，增添溫暖宜人的氛圍。