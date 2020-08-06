公眾空間活化美學 Azatlyk Square

【DECO雜誌】

攝影者-Dmitry Chebanenko、 Evgeny Evgrafov

資料暨圖片提供-DROM

俄羅斯

公眾空間 活化美學

Naberezhnye Chelny 是俄羅斯境內韃靼斯坦共和國的一座城市，地處卡馬河畔，以汽車工業聞名。「Azatlyk Square」就位於此城市的市政中心大樓周邊，這個從舊蘇聯時期就為經過妥善規劃的公共空間，在鹿特丹設計工作室DROM 與Strelka KB 合作翻新之後，不僅在整體景觀上煥然一新，更搖身一變成為市民最佳的休憩場所，為城市帶入了生氣與活力。

廣場空間的再生活化

當初設置「Azatlyk Square」是為了連接市政大樓與興建計畫中的列寧博物館，後來列寧博物館遲遲未見設立，廣場自然也失去了原本應該扮演的連通角色，這塊腹地就一直未再利用，僅維持基本的設施維護而被閒置在城市的一角。「我們希望將一個建於七十年代，以單一汽車產業營生的典型俄羅斯小鎮死氣沉沉的公共場所，轉變為一個多用途的複合式場域，以全新的方式與樣貌開始與往來的居民互動。」DROM 的三位創辦人Timur Karimullin、Sofia Koutsenko 與Timur Shabaev 如此說道。

一排排依序栽種的茂密植木突顯出了「Azatlyk Square」的廣大腹地，並藉此隔開出了與周遭環境的地緣界線，設計團隊更規劃了乘涼露台、咖啡廳、美食攤車與螺旋狀的觀景平台增加了廣場的使用機能。廣場中央以X 型交錯的長型通道則將腹地畫分出幾個範圍，原本的中央區域被規劃為三個廣場，且各自具有自己的特色與風格：位於東邊的活動廣場是由粉色混凝土鋪砌而成的新城市空間，每週會有戶外市場在此舉辦；緊鄰一側則是綠色廣場，木製的三角型劇場與寬闊的草坪營造出了一個可以讓市民完全放鬆的場所，市民可以在此感受完善規劃後的植栽在不同季節所綻放出的自然之美；最後則是文化廣場，有一個長型噴泉及全新的圓形淺水池，炎熱的天氣可以讓大人孩童在此玩耍消暑。

靈活變化的使用機能

廣場中的每一個區域都以X 型通道為基準點與市民進行無聲的對話與互動，且不侷限於單一的使用機能，如三角型的木頭劇場可以兼當開放型的咖啡廳場域，螺旋狀的觀景台以鮮亮明顯的橘色Kamaz 塗刷，除了可以漫步其上以不同角度欣賞廣場周遭的風光之外，其外觀本身就是一個大型的藝術雕塑裝置；而在夏天可供市民玩水消暑的圓形淺水池，到冬天則搖身一變成為一個溜冰場，依照季節變化提供市民不同的遊玩方式。

DROM 的設計團隊也利用植物花卉以及街道家具為每一個廣場設計了獨特的景觀藝術，透過巧妙的造景規劃讓當地的樹種羅列點綴於不同的位置，亦可當作擋風遮蔭之用，通過維護大多數先前存在的綠色植物並添加新的樹木，建築師打算保護現有的生態系統與獨特的景觀，這樣的規劃有助於城市與自然的融合並提升視覺質感，除此之外，設計團隊為「Azatlyk Square」特別訂製的街道家具以及照明裝置，也為看似靜態的廣場賦予了更多生動的表情，這些家具以及照明裝置都是由當地的製造商開發與生產，美化市容的同時也間接振興了當地的工業與製造業。嶄新的公共空間以及精心營造的綠色景觀，將原本單調的廢棄廣場轉變為生動活潑的現代生活空間，「Azatlyk Square」為這座城市注入了新的生命力，也讓城市美學更為進化與提升。