潮流與設計觸覺旅者的首選 現代優雅風格飯店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Zentis Hotels

圖片提供-Tara Bernerd Partners

現代優雅 風格飯店

日本 Modern Elegant

甫於七月中旬開幕的Zentis Osaka 坐落於風景如畫的堂島浜河畔區與商務娛樂區北新地交匯之處，從飯店步行三分鐘，即可到達位於中之島的大阪科技博物館和國家藝術博物館等眾多熱門景點。來自Tara Bernerd & Partners 的國際著名頂級英國設計師Tara Bernerd 為Zentis Osaka 賦予了現代風範的室內設計，而著名的日本餐飲營運商Café Co.─東京米其林一星餐廳CRAFTALE 的幕後功臣則負責飯店內餐廳、酒吧和酒廊的概念開發和營運，新酒店的服務將由曾帶領Palace Hotel Tokyo成為首家獲得富比士五星級的日本品牌酒店的頂尖團隊掌舵導航。

Zentis 品牌著重設計，新飯店更是Design Hotels 的其中一員。該設計飯店網站匯集了一系列熱情好客、文化元素出眾和建築設計別具格調的獨立飯店。亞太區副總裁Jinou Park 表示：「我們深感榮幸能與Palace Hotel Management Company 合作，並把Zentis 引進Design Hotels。我深信追求潮流與和具設計觸覺的旅者，一定會從我們首個在大阪項目及其嶄新的生活方式上獲得啟發。」

飯店樓高16 層，是一座全新建築，外露的砌磚和木樑等建築材料的天然原色賦予其現代而悠閒之感。大廳內的石質樓梯沉穩淡雅，四周設有大落地窗，雙面壁爐則為空間帶來焦點，將舒適的酒廊與環繞四周的玲瓏花園相連；樓高7 米的主用餐區位於大廳上層，同層還有一家空間舒朗的酒廊及戶外露臺。此外，飯店的健身中心也位於二樓，配備Life Fitness 健身設施，24 小時對住客開放。飯店的整體設計靈感來自於日式便當盒的模具設計和直覺性功能，212 間客房以中性化色調裝飾，與飯店內其他區域色調統一，打磨光滑的木地板，溫暖的米色主調中跳躍著幾筆明黃色，配以日本藝術家專為酒店創作的藝術品，巧妙地規劃和定義空間。