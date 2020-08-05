快訊

髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

潮流與設計觸覺旅者的首選 現代優雅風格飯店

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Zentis Hotels

圖片提供-Tara Bernerd Partners

現代優雅 風格飯店

日本 Modern Elegant

甫於七月中旬開幕的Zentis Osaka 坐落於風景如畫的堂島浜河畔區與商務娛樂區北新地交匯之處，從飯店步行三分鐘，即可到達位於中之島的大阪科技博物館和國家藝術博物館等眾多熱門景點。來自Tara Bernerd & Partners 的國際著名頂級英國設計師Tara Bernerd 為Zentis Osaka 賦予了現代風範的室內設計，而著名的日本餐飲營運商Café Co.─東京米其林一星餐廳CRAFTALE 的幕後功臣則負責飯店內餐廳、酒吧和酒廊的概念開發和營運，新酒店的服務將由曾帶領Palace Hotel Tokyo成為首家獲得富比士五星級的日本品牌酒店的頂尖團隊掌舵導航。

Zentis 品牌著重設計，新飯店更是Design Hotels 的其中一員。該設計飯店網站匯集了一系列熱情好客、文化元素出眾和建築設計別具格調的獨立飯店。亞太區副總裁Jinou Park 表示：「我們深感榮幸能與Palace Hotel Management Company 合作，並把Zentis 引進Design Hotels。我深信追求潮流與和具設計觸覺的旅者，一定會從我們首個在大阪項目及其嶄新的生活方式上獲得啟發。」

飯店樓高16 層，是一座全新建築，外露的砌磚和木樑等建築材料的天然原色賦予其現代而悠閒之感。大廳內的石質樓梯沉穩淡雅，四周設有大落地窗，雙面壁爐則為空間帶來焦點，將舒適的酒廊與環繞四周的玲瓏花園相連；樓高7 米的主用餐區位於大廳上層，同層還有一家空間舒朗的酒廊及戶外露臺。此外，飯店的健身中心也位於二樓，配備Life Fitness 健身設施，24 小時對住客開放。飯店的整體設計靈感來自於日式便當盒的模具設計和直覺性功能，212 間客房以中性化色調裝飾，與飯店內其他區域色調統一，打磨光滑的木地板，溫暖的米色主調中跳躍著幾筆明黃色，配以日本藝術家專為酒店創作的藝術品，巧妙地規劃和定義空間。

延伸閱讀

台灣人壽 強打數位創新體驗

大阪博物館辦新冠肺炎展 安倍口罩成展品

大阪街頭移植台灣 質感生活新提案

台北／誠品行旅大廳書坊 The Lounge 咖啡廳

相關新聞

潮流與設計觸覺旅者的首選 現代優雅風格飯店

甫於七月中旬開幕的Zentis Osaka坐落於風景如畫的堂島浜河畔區與商務娛樂區北新地交匯之處，從飯店步行三分鐘，即可到達位於中之島的大阪科技博物館和國家藝術博物館等眾多熱門景點。

高地城堡重拾光華榮耀 瀰漫蘇格蘭古風韻味

弗特城堡坐落於蘇格蘭鄉間腹地壯麗的凱恩戈姆山國家公園內。這座16 世紀的奢華古堡擁有450年的悠久歷史，四周環繞著格倫尼斯拉的迷人風景。

以設計與自然融合的人文住宅 享受徜徉日光下的光感

近來已成為全球規模最為盛大的國際性指標大獎－義大利A’Design Award，今年詹浦琳室內設計的詹浦琳總監以建築室內設計大作《The Classical Rhyme》奪得「鐵獎幻境」殊榮，為今年的獲獎紀錄添上亮眼的一筆！

重塑上海豪宅繁華榮景 《後窗》展覽

Prada於上海百年宅邸舉辦藝術家李青的展覽《後窗》。李青和策展人Jérôme Sans構思為一個特定場域的情境式體驗，以分鏡的形式深入探索Prada 榮宅的歷史與空間，從往昔韶華與上海摩登都市間建立一種聯繫。

大阪街頭移植台灣 質感生活新提案

繼PABLO半熟起司塔創造銷售佳績後，DOROQUIA HOLATHETA為搶占台灣每年600億烘商機版圖，引進第二品牌SAKImoto Bakery，首間海外店鋪坐落台北信義商圈。

港都舒心生活提案 日系書店的美好日常

TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店的所在位置為大立百貨A館，其前身為大立精品，位於高雄市最繁華的五福商圈，一直是都會優雅、品味質感的表徵，更是精品品牌重點插旗的據點。

至臻完美手工藝文化 詮釋永恆的木質藝術

AXOR MyEdition 以最頂級的材質呈現出獨一無二的外觀：大理石、木材、皮革，並由高度專業的公司，在品牌位於黑森林的總公司附近為這些材質進行加工處理。

生活結合藝術 優雅端莊的極致演繹

室內是建築的靈魂，是人與環境的聯繫，是人類藝術與物質文明的結合。

都會慢活 輕北歐度假宅

位於宜蘭的混和北歐宅，是屋主修身養息的秘密基地，優渥實木家居顧問精準搭配適合材質讓空間層次豐富，讓人有回家的自在感，讓家是能時常溫馨聚在一起、舒適且實用性高的空間。

獨特美學與現代主義完美揉合 法墨風情精品酒店

墨西哥城索菲特獨立大道酒店坐落在墨西哥城歷史悠久的改革大道地區中心，是十多年來首家在墨西哥城開業的豪華酒店。設計團隊巧妙地將法式風情與墨西哥文化完美融合，讓酒店驚豔亮相。

木色與日光相依 構築素顏淡雅純淨宅

基於屋主夫妻偏愛明亮敞朗的生活氛圍，在優渥實木與成境設計團隊攜手的合作下，全室多選用中性色灰、白與大地木質色相互交疊，烘托出自然和諧底蘊，打造出一個自然舒適的現代宜居之家，不論哪個角落都能沐浴在溫暖的陽光中。

傳承百年歷史遺產 精巧工藝韻心傳世主題酒店

Hotel The Craftsmen這棟建於17世紀的歷史屋宅以全新的樣貌重新開幕。14間精心設計的主題客房，皆可以細細品味與感受荷蘭悠久的手工技藝，感受飯店數百年來歷史文化的深厚底蘊與藝術工匠的巧心獨具。

熱門新聞

有了孩子丟了偶包 鳳小岳：甘願重新擁抱平凡的樂趣

潮流與設計觸覺旅者的首選 現代優雅風格飯店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。