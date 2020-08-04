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高地城堡重拾光華榮耀 瀰漫蘇格蘭古風韻味

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Katharine Pooley

高地古堡重拾光華榮耀

蘇格蘭

弗特城堡（Forter Castle）坐落於蘇格蘭鄉間腹地壯麗的凱恩戈姆山國家公園內。這座16 世紀的奢華古堡擁有450 年的悠久歷史，四周環繞著格倫尼斯拉的迷人風景。自1988 年起，古堡由備受推崇的室內設計師Katharine Pooley 及其父親Robert Pooley 一磚一瓦悉心復建，時至今日，終於令弗特城堡昔日風姿重現。設計師在保留古堡舊貌的同時，為其增添了所有21 世紀的舒適設施，為高地度假、婚禮和特殊慶典打造了完美的場所。

完美呈現蘇格蘭古風韻味

弗特城堡最初為一座防禦塔，由艾爾利的奧格威家族於1560 年建造，至今已有450 年歷史。在1640 年，由於部族之間的衝突，城堡被阿蓋爾的坎貝爾家族摧毀，自此成為一片廢墟，直到三百年後，Robert Pooley 及其女Katharine 才合力將其從一片斷壁殘垣中重建起來。自1988 年起，這對父女與蘇格蘭文化遺產部門緊密合作，在進行了兩年的精心整修後，由Katharine Pooley 接手室內設計工作，悉心修復了每個房間。弗特城堡的貴族風格外觀完美呈現出蘇格蘭的文化傳統，Katharine 的室內設計融合了古樸的元素，體現出典型的蘇格蘭風格，同時散發著溫暖、舒適、宜人的氛圍。

美輪美奐的古典設計

位於古堡中央的主廳氣勢恢宏，貫穿整座古堡，內部陳設著傳統蘇格蘭家具，同時兼具現代舒適環境。主廳一側是嵌入式燃木壁爐，北側則是擺滿古董書籍的紅木書架。主廳呈現傳統裝飾風格，設有一個巨大石砌壁爐、紅木書架、兩張古典風格大沙發、以最精美的山羊皮包裹的高背沙發椅，以及一張可容納16 名賓客的餐桌。設計師特意選用鹿角大燭台、鍛鐵枝形吊燈和水晶酒杯等細節，來增加主廳風格的完整性。而紅燭與鮮花更顯手繪天花板的濃郁色彩，並與壁爐上方普利佩劍的深紅色花紋相呼應。

從弗特城堡狹長的螺旋樓梯拾級而上，即可來到以Katharine Pooley 兄弟姐妹來命名的五間臥室，以及坐擁高地壯美風景的Laird’s Room。Laird’s Room 是最為尊貴的臥室，設施完善，設有一張特大號的Ralph Lauren 品牌四柱床，垂掛著蔓越莓色的絲綢幔帳，床邊擺放著一張大沙發，牆壁以De le Cuona 英國品牌羊毛織物裝飾。大面積使用觸感輕柔的元素賦予空間奢華舒適之感。衛浴空間呈開放式設計，內設捲邊浴缸和Drummonds 品牌獨立黃銅淋浴設施，空間開闊、優雅而私密，設計團隊巧妙地選用精美古董和大幅畫作，進一步提升Laird’s 臥室的精緻格調；設計師同時運用不同的元素，為每間臥室度身設計，以體現每個家庭成員獨特的生活方式和個性，同時彼此呼應，讓整個城堡中瀰漫著蘇格蘭的古風韻味。

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