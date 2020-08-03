以設計與自然融合的人文住宅 享受徜徉日光下的光感

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-詹浦琳室內設計

以設計與自然融合的人文住宅

《義大利A' Design Award得獎專訪》

能夠在自己興趣領域的職業生涯中獲得大獎榮耀，並獲得業界與客戶的肯定，是許多設計師不斷努力追求的目標，而近來已成為全球規模最為盛大的國際性指標大獎－義大利A’Design Award，其縝密而嚴格的甄選過程，以及具權威和代表性的業界地位，讓全球的設計者紛紛慕名而至！今年詹浦琳室內設計的詹浦琳總監亦在此次的角逐行列內，最終榜單公布不負眾人期望，以建築室內設計大作《The Classical Rhyme》奪得「鐵獎幻境」殊榮，為今年的獲獎紀錄添上亮眼的一筆！

敞朗大器的獨棟別墅中，詹浦琳設計總監以精緻奢華為基調，以沈穩木質、優雅石材與皮革傢飾烘托溫暖舒適生活感，並透過等比例的分割技巧讓空間機能分明且不流於單調，營造出鮮明俐落的景深效果。更值得一提的是，全室以無毒的零甲醛建材提供業者安心成長的居住環境，並搭配節能電器設備，讓身體零負擔。

由於本案為原有格局內較多隔牆與樑柱貫穿其中，因而設計上拆除大部分的隔牆重整順暢動線，天花板巧妙運用木格柵作為客餐廳的過渡分界，並適度加入嵌壁打造間接光源，譜出和諧空間調性，客餐廳經過整合的空間創造更加遼闊的視野，動線更顯流暢，並運用大片落地窗引入自然光景，即使於屋內，也能享受如室外般徜徉日光下的光感。

客廳以義大利帝諾石材作為電視牆面，形塑出與家人沉澱心靈、相互交流的情感所在，沙發背牆原為房屋柱體所在，透過沉穩的木紋肌理搭佐左右二邊黑鏡的襯托，塑造現代感的簡潔俐落，廊道區域則以木料作出規律相間，帶出變化感。在風格表現之外，設計師同時賦予空間充分的收納櫃體，陳列空間自然隱入，同時也巧妙作出客、餐廳之間的區隔，顯現具有內外層次感的空間輪廓。有別於客廳大量使用木質，廚房則以黑色鏡面搭配白色的開放式中島形塑開闊明朗的料理空間，不論家人身在何處，都能閒話家常、陪伴在彼此身邊。

甫進主臥室，素淨淡雅的壁紙溫和蔓延全室，佐搭木料造型立面與皮革床墊塑造不失溫度的休眠情境。整體空間採用留空手法，預留給風格單椅、邊桌等軟件鋪述生活感，讓空間安排更自由無礙，而窗邊的寫字檯亦為室內添入些許文藝氣息，給予主人午後斜陽閱覽書簡的一隅角落，混搭線條簡潔的現代風金屬元素勾勒出整體和諧。