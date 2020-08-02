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重塑上海豪宅繁華榮景 《後窗》展覽

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Prada Taiwan

Rear Windows

中國藝術家李青

重塑上海豪宅繁華榮景

榮宅是上海1918 年建造的歷史名邸，由義大利精品品牌Prada 修繕並於2017 年10 月重新對外開放。近日Prada於這棟上海百年宅邸舉辦藝術家李青的展覽《後窗》（Rear Windows）。李青和策展人Jérôme Sans 將《後窗》構思為一個特定場域的情境式體驗，以分鏡的形式深入探索Prada 榮宅的歷史與空間，從往昔韶華與上海摩登都市間建立一種聯繫。

透過藝術手法重繹地標裝置

李青，1981 年生於湖州，現生活工作於杭州和上海。他擅於通過多樣的繪畫方法和多媒體技術關注大眾消費主義與社會對於美之理想的虛偽態度。在後期的攝影、影片和裝置作品中，李青著眼於數個永恆的主題或哲學概念，如呈現當前社會發展環境中普遍焦慮的主體和人性。裝置作品系列《鄰窗》借用錯視手法，結合舊木制窗框與繪於玻璃之後的油畫，通過描繪今日滬上一眾文化藝術地標，從這些殖民時期或新時期的建築中透視城市變遷；Jérôme Sans 是一位享譽國際的藝術評論家、策展人和機構負責人。他是巴黎東京宮的聯合創始人，並在2000 至2006 年擔任聯合館長；2008 至2012 年曾任北京尤倫斯當代藝術中心館長；最近受任為巴黎賽甘島Emerige 當代藝術基金會藝術總監。Sans 策劃了眾多大型展覽，包括臺北雙年展（2000 年）、里昂雙年展（2005 年）和巴黎白夜藝術節（2006 年）等。

宛如電影場景般的空間藝術

Prada 榮宅可謂上海百年歷史的縮影。在成為文化地標之前，這座宅邸曾是成功企業家榮宗敬先生的私宅，社會化進程改造後目前為公共財產。李青想像這個空間仍有居民或幽影居住，他將舞廳、臥室、浴室、練歌房等主要空間進行重置，以藝術手法體現過去居住者的存在。空置的房間被重新使用，在詭譎的電影氛圍中喚起對當下生活二元性的審視：純粹與戲仿；真實與複製。

《後窗》的靈感源於1954 年希區柯克執導的同名電影。它被構思為一系列高潮場景，體驗觀看、被觀看或被觀察的行為。《鄰窗》和《迷窗》等代表作指涉了上海這座城市（或藝術家居住地杭州），在這裡，新舊建築、不同社會群體、都市神話、傳說和期許彼此並存。Jérôme Sans 將展覽描述為「一個通過李青新舊作品系列構思而成的敘事故事，如電影場景般徐徐展開。李青在Prada 榮宅開創了一種新的詩歌形式，它屬於一個想像的社會，既存在於昔日夢境中，亦呈現在他今日的個人作品中，不斷地發問：如何進一步接近事實真相？」

展覽還展出由李青委約創作的全新作品，包括Prada榮宅外立面的霓虹燈牌、花園的帳篷屋、一樓走廊的聲音裝置和舞廳地板印有瓷磚圖案的九塊地毯等。展覽以《大家來找茬》近期系列畫作、《霓虹新聞》影片裝置、《互毀而同一的像》系列畫作等作品收尾，似在邀請觀眾質疑與周遭不斷變化的世界之間的關係。

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