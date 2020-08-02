大阪街頭移植台灣 質感生活新提案

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-嵜SAKImoto Bakery

Tasty Life

質感生活新提案

繼PABLO半熟起司塔創造銷售佳績後，DOROQUIA HOLATHETA 為搶占台灣每年600 億烘焙商機版圖，引進第二品牌SAKImoto Bakery，首間海外店鋪坐落台北信義商圈。仿造日本一號店風格打造水泥灰及暮色設計，全店約計共42 個座位，搭配戶外日式花園造景的質感店鋪，呈現大阪街頭的時尚氛圍，想必將成為IG、臉書等社群平台最新熱門打卡點！

台北旗艦店仿造日本一號店，以水泥灰及暮色設計、戶外日式花園造景，打造大阪街頭氛圍的時尚打卡點！

店內共計約42個座位，木質裝潢營造日式時尚氛圍。

2013 年起在日本大阪刮起了一陣生吐司狂潮，日本部落客更將生吐司讚譽為人生必吃美食。「生」指的並非吐司的熟度，而是「天然感、不外加任何東西」的意思。因此，「生吐司」就是直接吃就非常好吃的吐司麵包。不需人工調味一拆封有濃厚的香甜氣味，吐司口感潤澤有彈性，質地柔軟好下嚥，不用烘烤增加口感，光原味就足夠好吃。

嵜 SAKImoto Bakery 原汁原味引進日本美味生吐司。

2017 年底，「 本將光」在大阪難波開設首家 SAKImotoBakery，一開幕即造成轟動，排隊人潮絡繹不絕，生吐司好評口碑瞬間延燒。短短兩年多，已在日本開立16 間不同形式店鋪，帶動日本生吐司風潮崛起，以一片吐司洗版IG網美動態，創造近20,000 則美食貼文。

為了讓台灣消費者享受日本人氣第一的生吐司的獨特風味，除了訂製專門的設備，從日本進口與日本店舖相同的原物料外，製作過程都比照日本，安排台籍師傅前往日本受訓一個月，甚至也請到日本總部師傅親自駐台協助，教授正統日本技術。為了確保生吐司的美味符合日本總部要求，未來也將定期安排人員來台稽核，確保所有消費者品嚐的每一口生吐司都是最道地的美好滋味。

融合各種水果與日式食材打造如珠寶一樣閃爍耀眼的果醬。

內用果醬套餐，道地日式生吐司搭配15 種特製果醬，抹出千種專屬於你的潮流美食。