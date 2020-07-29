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港都舒心生活提案 日系書店的美好日常

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-TSUTAYA BOOKSTORE

港都舒心生活提案

高雄。Comfort Life

TSUTAYA BOOKSTORE 高雄大立店的所在位置為大立百貨A館，其前身為大立精品，位於高雄市最繁華的五福商圈，一直是都會優雅、品味質感的表徵，更是精品品牌重點插旗的據點。大立百貨是高雄市最具有歷史的百貨品牌，也是少數在百貨頂樓設有兒童遊樂設施的商場，在很多高雄民眾成長的歲月中佔有重要的一席之地；大統集團於2019年開始進行策略性整併，大立百貨、大立精品百貨正式更名為大立A 館及大立B 館，於B1、4F、5F 皆有連通道串連，新型購物保留本質的雅痞高端風尚，更加添入日系深度的優質生活提案，吸引各個年齡層的消費顧客，順應百貨商圈轉型，TSUTAYA BOOKSTORE 高雄大立店為此因應而生。

店鋪位置位於大立Ａ館 1、2F，外觀以摩登、現代為設計主軸融合，內裝則在細節演繹出專屬TSUTAYA BOOKSTORE 的日本品牌特色，營業面積共計約340 坪，旨在打造出一個專屬高雄在地氛圍的日系生活提案給來到港都地區的消費者，探索生活提案的嶄新可能。TSUTAYA BOOKSTORE 的強項是打造生活提案，與連鎖書店最大的差異化是因地制宜，從生活中的書籍、雜貨到餐飲部份，由選物為開端與自在體驗為生活進行提案，透過更好的舒心生活提案，為周邊地區注入層次及理想，開始朝逐步實踐心目中美好的日常邁進。

日本CAFE COMPANY 旗下的新型業態餐廳 WIRED CHAYA同步進駐其中，WIRED CHAYA 為高雄地區打造全新的菜單，提出許多獨家的餐點；本次店鋪也邀請台灣在地咖啡龍頭品牌路易莎進駐，延續南港TSUTAYA BOOKSTORE 店中店採第三波精品咖啡門市的定位，塑造樸質、有溫度、不張揚的咖啡閱讀環境，此外也邀請了來自台南當地著名的司康品牌「MERCIKTN」，帶來從產地到餐桌，產品與在地食材結合，滿足五感享受，創造更舒心的生活提案。

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