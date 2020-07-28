快訊

超霸氣！基隆人用三倍券買機車 20份6萬元一次付清

樂生療養院爭議：法院停工裁定如何「被塑膠」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

至臻完美手工藝文化 詮釋永恆的木質藝術

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-AXOR ／ Hansgrohe SE

至臻完美手工藝文化

詮釋永恆的木質藝術

在今年春季的AXOR Places 宣傳中，漢斯格雅設計品牌與數位知名的設計師夥伴共同探索最私人的回憶之地（Places of Memory），包括：Jean-Marie Massaud、Phoenix Design 鳳凰設計工作室和Barber & Osgerby。AXOR 品牌行銷總監Anke Sohn 解釋道：「我們將AXOR 設計師夥伴個人印象最深的『回憶之地』與AXOR MyEdition 龍頭系列提供的個性化選項連結：為客戶提供最豐富的面板材質選擇。」

AXOR MyEdition 以最頂級的材質呈現出獨一無二的外觀：大理石、木材、皮革，並由高度專業的公司，在品牌位於黑森林的總公司附近為這些材質進行加工處理。工坊始終秉持著匠人製造的精神：對工作具有無比熱忱的工匠大師們細心處理原料至完美的境界。不僅AXOR 重視這些技術嫻熟的專家，許多高級遊艇和私人噴射機的內部裝潢也是委託這些工匠大師處理。總言之，材料與工藝的完美結合，加上短途運輸和長期累積的區域優勢，造就出了最傑出的作品，這也是這些作品之所以如此觸動人心的原因。

「胡桃木是最迷人的高級木材之一。」木匠大師Jürgen Gaiser 說。AXOR MyEdition 系列面板使用的胡桃木是來自於北美和加拿大的永續管理森林，並採用符合社會和生態責任標準的方式，栽培和處理這些木材。在砍下樹木後，先進行原木割鋸，再運送至鑲板區切片，然後仔細檢驗所有的木片，僅採用呈現出完美紋理的木片。這些頂級木材鑲板是以手工進行膠黏，並以交叉的形式穩固黏合鑲板條，因此木材不會在遇到濕氣時彎曲變形。之後將鑲板片壓合，再裁切成最終的尺寸。為了提升穩定性，木鑲板的背面會在經過打磨後與不鏽鋼板黏合。接著在鑲板上以雷射蝕刻AXOR 標誌，最後為表面上油以保護木料及賦予雅緻的風貌。無論在觸覺或視覺上，鑲板成品均呈現出細膩的質感：光亮平滑的飾面結合精湛非凡的工藝。每一塊鑲板均保留木材天然的色澤，並呈現出獨一無二的光潤感。

延伸閱讀

生活結合藝術 優雅端莊的極致演繹

每週生肖／惟中大師：怕被扯後腿？牛小心小人背後碎語

台南工藝大師影像紀錄發表 看見巨匠風采

大師發怪聲「毛筆撂倒4壯漢」擂台賽影片網瘋傳：看了尷尬

相關新聞

至臻完美手工藝文化 詮釋永恆的木質藝術

AXOR MyEdition 以最頂級的材質呈現出獨一無二的外觀：大理石、木材、皮革，並由高度專業的公司，在品牌位於黑森林的總公司附近為這些材質進行加工處理。

生活結合藝術 優雅端莊的極致演繹

室內是建築的靈魂，是人與環境的聯繫，是人類藝術與物質文明的結合。

都會慢活 輕北歐度假宅

位於宜蘭的混和北歐宅，是屋主修身養息的秘密基地，優渥實木家居顧問精準搭配適合材質讓空間層次豐富，讓人有回家的自在感，讓家是能時常溫馨聚在一起、舒適且實用性高的空間。

獨特美學與現代主義完美揉合 法墨風情精品酒店

墨西哥城索菲特獨立大道酒店坐落在墨西哥城歷史悠久的改革大道地區中心，是十多年來首家在墨西哥城開業的豪華酒店。設計團隊巧妙地將法式風情與墨西哥文化完美融合，讓酒店驚豔亮相。

木色與日光相依 構築素顏淡雅純淨宅

基於屋主夫妻偏愛明亮敞朗的生活氛圍，在優渥實木與成境設計團隊攜手的合作下，全室多選用中性色灰、白與大地木質色相互交疊，烘托出自然和諧底蘊，打造出一個自然舒適的現代宜居之家，不論哪個角落都能沐浴在溫暖的陽光中。

傳承百年歷史遺產 精巧工藝韻心傳世主題酒店

Hotel The Craftsmen這棟建於17世紀的歷史屋宅以全新的樣貌重新開幕。14間精心設計的主題客房，皆可以細細品味與感受荷蘭悠久的手工技藝，感受飯店數百年來歷史文化的深厚底蘊與藝術工匠的巧心獨具。

驚豔異國沙漠色彩 醉人風景度假酒店

今年9月開幕的撒哈魯特六善酒店坐落於內蓋夫沙漠南部的阿拉番山谷，擁有豐富的古代聖經歷史背景以及無垠壯闊的沙漠景觀，吸引旅人前往一探究竟。

找回生活從容節奏 美式愜意好感居宅

這座現代居宅中，全室以輕柔奶茶色調輔以淨白線板勾勒明朗靜謐，透過濃淡適宜的色調與家具、燈飾等軟裝陳列放大空間視覺感，成功塑造出貼近居住者需求的居家規劃。

住宅減法術 展現空間開敞感

都會住宅本就場地有限，舉凡浪費、佔用、閒置、無意義堆疊或者不當裝飾都該極力避免，盡可能為居住者爭取足夠彈性，讓實際30 坪左右的面積，卻能展現近40 坪甚至更多的開揚感，正是串貫此案的重要課題。

置身好萊塢電影場景 與影視名人共築夢幻套房

歷史悠久的The Beverly Hills Hotel長久以來為好其中21間「家外之家」平房已完成全面翻新工程，由國際知名的Champalimaud Design負責室內設計。

伴隨溫煦日光 寧靜悠閒的輕慢好生活

業主對於家的想像是既有低調的奢華感，又帶有現代風格的活潑氣息，堯丞希設計團隊運用純粹且細緻之手法處理空間，並挑選沉穩而細膩的石材、木質與鏡面等建材勾勒出理想輪廓，讓每一次的歸家都能享受輕慢的好生活。

翻轉老屋講求現代簡約 舒緩身心的恬靜空間

位於板橋的25坪老屋，業主是一對退休的夫婦跟小兒子一同居住，希望以清爽乾淨的概念翻修，設計師依循現代調性結合原始生活美學的侘寂風格注進生活日常，以自然樸質的水泥質感與原木意境襯托老屋原有的氣質。

熱門新聞

生活結合藝術 優雅端莊的極致演繹

玉色天香 李森林玉雕藝術展

至臻完美手工藝文化 詮釋永恆的木質藝術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。