【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-AXOR ／ Hansgrohe SE

至臻完美手工藝文化

詮釋永恆的木質藝術

在今年春季的AXOR Places 宣傳中，漢斯格雅設計品牌與數位知名的設計師夥伴共同探索最私人的回憶之地（Places of Memory），包括：Jean-Marie Massaud、Phoenix Design 鳳凰設計工作室和Barber & Osgerby。AXOR 品牌行銷總監Anke Sohn 解釋道：「我們將AXOR 設計師夥伴個人印象最深的『回憶之地』與AXOR MyEdition 龍頭系列提供的個性化選項連結：為客戶提供最豐富的面板材質選擇。」

AXOR MyEdition 以最頂級的材質呈現出獨一無二的外觀：大理石、木材、皮革，並由高度專業的公司，在品牌位於黑森林的總公司附近為這些材質進行加工處理。工坊始終秉持著匠人製造的精神：對工作具有無比熱忱的工匠大師們細心處理原料至完美的境界。不僅AXOR 重視這些技術嫻熟的專家，許多高級遊艇和私人噴射機的內部裝潢也是委託這些工匠大師處理。總言之，材料與工藝的完美結合，加上短途運輸和長期累積的區域優勢，造就出了最傑出的作品，這也是這些作品之所以如此觸動人心的原因。

「胡桃木是最迷人的高級木材之一。」木匠大師Jürgen Gaiser 說。AXOR MyEdition 系列面板使用的胡桃木是來自於北美和加拿大的永續管理森林，並採用符合社會和生態責任標準的方式，栽培和處理這些木材。在砍下樹木後，先進行原木割鋸，再運送至鑲板區切片，然後仔細檢驗所有的木片，僅採用呈現出完美紋理的木片。這些頂級木材鑲板是以手工進行膠黏，並以交叉的形式穩固黏合鑲板條，因此木材不會在遇到濕氣時彎曲變形。之後將鑲板片壓合，再裁切成最終的尺寸。為了提升穩定性，木鑲板的背面會在經過打磨後與不鏽鋼板黏合。接著在鑲板上以雷射蝕刻AXOR 標誌，最後為表面上油以保護木料及賦予雅緻的風貌。無論在觸覺或視覺上，鑲板成品均呈現出細膩的質感：光亮平滑的飾面結合精湛非凡的工藝。每一塊鑲板均保留木材天然的色澤，並呈現出獨一無二的光潤感。