生活結合藝術 優雅端莊的極致演繹

【成晟室內設計】

資料暨圖片提供-成晟室內設計

優雅端莊的極致演繹

室內是建築的靈魂，是人與環境的聯繫，是人類藝術與物質文明的結合。

此設計案成晟設計李兆亨設計總監將生活結合藝術，更化作為美學的概念基礎，藉以創造出兼顧性能與豪宅質感的英倫紳士風格宅邸。每一處細節皆散發出高雅的奢華韻味，在藝術與設計的巧妙結合下，經典與現代相互融合，更在不經意間體現英倫紳士的氣質。

由於屋主醉心於英國品牌dunhill，dunhillu一直是英式陽剛優雅的代名詞，兼具優雅、實用、創新於一身，設計師以此做發想，貫徹dunhill的核心主軸，藉此演繹出休息不失典雅，時尚不失成熟，精緻的細節考究，展現出屋主內斂的生活品味。在此空間中，無處不是典雅的藝術氣息，空間美學的魅力與價值在此被完美的詮釋，對於設計師而言，設計即是不斷追尋完美的過程，對於細節的考究及追求完美的執念，得以在設計之中找回自我價值及存在的意義。

大篇幅地調度各式質材，形塑出背景深邃的低彩度空間，更大膽細心地藉由異材質安排，以沈著線條建構出場域間的安穩結界，於此沈澱，為生活找回最純粹的歸依，更將優雅端莊演繹出極致之美。

生活在當下的空間是有限的，但可藉由心靈的延展，讓存在的空間趨於擴展，心靈得以找到一處棲身之所，生命也得以安頓其中。