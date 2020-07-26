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都會慢活 輕北歐度假宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-歐德集團

Vacation Vibes

都會慢活 輕北歐度假宅

生活繁忙的日子，放假的時候總想遠離塵囂、享受難得的休憩時光。這間位於宜蘭的混和北歐宅，即是屋主修身養息的秘密基地，優渥實木家居顧問精準搭配適合材質讓空間層次豐富，讓人有回家的自在感，機能上考量三代渡假共住的需求，保留三房兩廳的寬敞格局，讓家是能時常溫馨聚在一起、舒適且實用性高的空間。

充實療癒心靈的居家提案

敞開大門，迎來的是充滿陽光、假期與孩子的北歐夢，搭配溫潤的優渥實木家具成就出有溫度的居住環境，考慮未來變動的可能性，優渥實木家居顧問在31 坪有限的空間中，搭配系統家具與木工輕裝修，減少日後裝修時的龐大費用，讓家有著變換自如的趣味。

地坪從玄關處就延伸至公私領域，使得整體開闊感倍增，可移動的展示格櫃搭配綠植，一進家門就卸下了一大半的壓力。寬敞、採光好的客廳設計是營造度假自在感重要的關鍵，讓人有賴著不想走的輕鬆氛圍，以水泥漆的電視牆與大理石紋路地面相呼應，費心尋覓的檜木桌板成為電視牆上吸睛焦點，優渥實木家居顧問選用光澤度高的梣木打造家中的櫃體，保留了天然實木質感、散發自然溫和氣息，並修飾了邊角的銳利感增加安全性。更值得一提的好設計是量身訂做的收納展示櫃，陳設旅遊或看展時帶回的精品家飾，讓人有置身國外度假的錯覺，還可以依照需求增減門片，結合抽屜設計方便整理及拿取。

營造恰如其分的輕盈生活

餐廚區搭配燈光設計的精彩展演，燈身上半身的泥塑設計也與電視牆面相呼應，下半部則採用撞色設計，提升了空間暖度與藝術感。

優渥實木家居顧問以機能和彈性需求為出發點規劃，私領域同樣以大量白牆與溫潤的實木家具實現清新的三代居住空間。以沉穩柚木打造的長親房，讓父母前來與兒孫同樂之時，能有休息的地方，氣質優雅的百葉門衣櫃溫潤了臥室，當陽光灑落在門片上質感嶄露無遺。

有別於沉穩感十足的長親房，主臥室以典雅的氣氛燈打造良好的睡眠空間，成為全室焦點，漸層且浪漫的床罩與窗簾也體現優渥實木家居顧問對微小細節的講究。走進小孩房映入眼簾的是充滿活潑氣息的淺綠色牆與玩偶擺飾，想收納小東西時，儲藏抽屜的床能輕鬆達到隨手收拾的想法。

全室四面引自然光入內，營造空間呼吸律動與滿盈透明感受，讓一家人無論是在沙發、床上都得以享受大自然的照拂與家人交流的樂趣，喜歡木空間的你，不妨嘗試多種木材質的色調並運用燈光設計，帶來更自由隨興的生活態度。

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