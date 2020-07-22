獨特美學與現代主義完美揉合 法墨風情精品酒店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Wilson Associates

墨西哥 完美揉合法墨風情

墨西哥城索菲特獨立大道酒店（Sofitel Mexico City Reforma）坐落在墨西哥城歷史悠久的改革大道地區中心，是十多年來首家在墨西哥城開業的豪華酒店。國際知名的設計事務所Wilson Associates達拉斯工作室負責設計酒店的275 間豪華客房、Sofitel Spa with L'Occitane 水療中心、擁有最先進設備的健身中心、以及超過7000呎的會議與活動場地，設計團隊巧妙地將法式風情與墨西哥文化完美融合，讓索菲特獨立大道酒店驚豔亮相。

體現建築大師的獨特美學

Wilson Associates 立足世界各地，在全球10 個大城市設有工作室，設計團隊成員超過300 名，這些靈活求變的設計人才創造了世界上不少備受觸目的前衛空間，如蘇梅島康萊德酒店、拉斯維加斯威尼斯人酒店、多拉多海灘麗思卡爾頓度假酒店及杜拜阿瑪尼酒店。此次受邀設計墨西哥城索菲特獨立大道酒店，設計團隊從源於法國的Sofitel 品牌與墨西哥城的豐富歷史文化之中汲取靈感，讓酒店住客和本地遊客既可體驗時尚的法式風情，又可沉浸於富有活力的墨西哥文化中。室內設計靈感來自兩位20 世紀的建築大師：生於瑞士的法國建築師Le Corbusier 和墨西哥建築師Luis Barragan。酒店設計承襲了兩位大師的獨特美學，以豐富多彩的色調、空間設計和藝術佈置，體現了現代主義運動的特色。

源自電影膠捲的設技靈感

墨西哥城索菲特獨立大道酒店鄰近地標景點獨立天使紀念碑（Angel of Independence Monument），住客甫踏入酒店即可享受奢華體驗。酒店大廳位於14 樓，住客可在此飽覽墨西哥城壯闊的天際線景觀，之後可從雕塑樓梯拾階而上。設計團隊從35 毫米電影膠捲汲取靈感，將雕塑樓梯設計成幾何形狀，奇磅礡的氣勢成為大廳內最具戲劇化的存在。酒店設有275 間風格時尚的客房，其中包括219 間高級和豪華客房及56 間套房，分佈於15 至37 樓，均坐擁墨西哥城無與倫比的景緻。客房整體選用內斂的冷色調，以粉色和藍色等俏皮色彩作點綴，並以具有紋理感的牆壁、木鑲板和大理石飾面等材質突顯對比感。

客房內的貼心智慧型設施

每一間客房皆經過精心得設計，以最大程度發揮實用功能，同時確保奢華舒適的住宿體驗。從每一間客房的設計細節當中變可以深刻體驗到設計團隊的美學品味，從搭配的家具、地毯、織品到燈具，色系的選用以及材質之間的融合對比，皆詮釋了一間頂級奢華酒店的獨特風格與迷人魅力，除此之外房內亦配備眾多貼心的配套設施，如法國品牌L'Occitane 提供的沐浴產品和Nespresso 自助咖啡機。客房均採用落地窗設計，將墨西哥城的風光展現無遺。簡單便捷的高科技設備包括藍牙連接裝置和自動窗簾，只需點擊按鈕即可將綺麗景色盡收眼底。酒店37 樓還設有皇家套房，房間面積逾3,300 呎，包括獨立客廳和飯廳，整間套房均採用落地窗設計。

舒適安心的公共設施體驗

墨西哥城索菲特獨立大道酒店亦是城內首家設有L'Occitane 水療中心的酒店。Sofitel Spa with L'Occitane 水療中心提供多項獨家護理療程，包括促進身體循環的按摩護理和面部煥活護理，搭配精心挑選的音樂與香氛，營造全方位沉浸式體驗，讓入住的旅客得以在此放鬆身心，享受最頂級的芳療服務。酒店38 樓設有室內泳池，四周圍繞著生機盎然的綠植牆，此外還設有24 小時健身中心，40樓則設有總佔地約5000 呎的會議與活動場地，可360 度俯瞰城市風光；13 樓設有佔地逾1900 呎的會議室，可容納400 名訪客，適合舉辦各類社交活動與商業會議。所以無論入住旅客的旅遊目的為私人旅遊或是商務公差，都可以在墨西哥城索菲特獨立大道酒店體驗最舒適且安心的住宿體驗。