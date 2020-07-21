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木色與日光相依 構築素顏淡雅純淨宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-優渥實木

圖片提供-成境設計

木色與日光相依 構築素顏淡雅純淨宅

木質家具簡約質樸卻更顯大方沉穩，細膩的紋理有著最接近自然的溫潤觸感，在和煦陽光的映襯下，轉化為一幅愜意舒心的居家端景，這也正是此案最美好的日常剪影。基於屋主夫妻偏愛明亮敞朗的生活氛圍，在優渥實木與成境設計團隊攜手的合作下，全室多選用中性色灰、白與大地木質色相互交疊，烘托出自然和諧底蘊，打造出一個自然舒適的現代宜居之家，不論哪個角落都能沐浴在溫暖的陽光中。

屋主對於家的想法是舒適平靜、簡單放鬆，在設計團隊深入了解屋主的生活習性與風格定位後，以簡約的現代風格設計巧思揉和出色的工程執行，並著重以人為本的空間裡面，在實際需求與設計美感中取得巧妙平衡，讓舒適的情調中流露出輕快明亮的活力。

23 坪小空間改造 譜寫愜意木質生活

熱情好客的屋主時常在家中與親友們聚會，藉由重新安排整體動線，將主臥室從兩房的空間大小改為一房，並移動隔間將客廳、主臥室與衛浴的格局放大，轉化為愜意遊走的通透視覺感，透過大面窗引進暖煦日光，展開敞亮且通透橫向的空間。家具軟件同樣揮別繁複色彩，由中性淺灰調與溫潤木色佈染質材、家具，交織在極簡而美的空間裡。UWOOD 湖岸沙發的寬扶手造型和經典單抽收納櫃讓屋主多了擺放杯子與書籍之處，而線條優美、色調溫潤的四抽對開大茶几增加使用的方便性，就算是掃地機器人也能輕鬆通過，清潔上更貼近需求。電視牆以大面積的白色流線延伸主視覺，光滑的門片與牆面樂土的粗曠感營造出跳色的層次，設計師透露：「一點小小的反差就能有很強的設計感受。」，圓弧曲線收尾的收納櫃修飾厚度外，也降低了小孩碰撞的危險。

用餐區與客廳配置在相同水平軸線上，浮島餐桌搭配延伸性的相遇長椅和小王子餐椅，讓一家四口有完善的共聚空間也使得用餐人數更為彈性，利用具設計感之燈飾單品，點綴增添悠閒浪漫的用餐氛圍，一旁的牆面運用洞洞板的立面收納方便置放配件、帽子和鑰匙等隨手小物，適度佐以綠意植栽強化居家風格。以白色瓷磚鋪陳的優雅中島成為家中輕鬆互動的場域，考量到女主人未來幾年會在家照顧小孩，所以特意將冰箱及電器櫃移到中島後方，如此一來除了時刻都能清楚看到孩子的動靜，也因為有了中島遮蔽後方收納櫃部份視線，減少視覺上的凌亂。

不失溫度的灰階寢臥氛圍

主臥以不多矯飾的質樸感受掌握空間氛圍，當光線灑落在床頭壁面，帶點手刷水泥的痕跡，描繪沈靜高雅的寢居雅室，加上特別選用深淺交錯的門片為空間帶來自然溫潤感，床架選用優渥實木日落床架將床腳內收呈現漂浮感之外，也不怕家人碰傷。考量到小孩房未來的變動性大，因此空間善用可活動家具，在未來要重新裝修時即可減少不必要的拆除。

居家空間之所以獨特，在於乘載了一家人的回憶與情感，優渥實木與成境設計團隊重視屋主看待自家的期待與喜好，希望家流露出恰如其分的個性。除了設計面之外，還可以搭配多元的實木家具、配件靈活選擇，從客廳到臥房規劃都可以自由討論、安心託付，營造安全與良好互動的家。

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