傳承百年歷史遺產 精巧工藝韻心傳世主題酒店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Hotel The Craftsmen

荷蘭 精巧工藝韻心傳世

在經過整整一年的大規模整修之後，Hotel The Craftsmen 這棟建於17 世紀的歷史屋宅以全新的樣貌重新開幕。14 間精心設計的主題客房，皆可以細細品味與感受荷蘭悠久的手工技藝，讓入住Hotel The Craftsmen 的旅客不但可以享受精品酒店所提供的奢華服務與舒適住房，更可以藉由客房內每一件精巧打造的家具與物件，感受飯店數百年來歷史文化的深厚底蘊與藝術工匠的巧心獨具。

傳承數百年的歷史遺產

在揭開Hotel The Craftsmen 重新改裝過後的樣貌之前，可以先從了解飯店前身建築的歷史故事開始。飯店總共擁有三個建築體，皆是隨著17 世紀阿姆斯特丹最古老運河開始開鑿時，順勢在運河旁興建的屋宅，而如今這三棟建築皆被列為歷史遺產。其中最古老的一棟建於1652 年，是由荷蘭著名的傳奇海軍上將Michiel de Ruyter 所建，他將原本做為渡船屋之用的屋宅取名為「Huis de Swaen」（天鵝），現在在建築物側壁的原始石匾上還遺留有一隻天鵝的圖騰，也是為原主人的命名留下了一段歷史見證。接著時序移轉來到1917 年，阿姆斯特丹一位當地人以Brouwer 的名義買下了Huis de Swaen，並改建成名為「Hotel Brouwer」的飯店，一百年之後，Brouwer 的繼承人將其出售給了目前的所有者Zandbergen 家族。

Zandbergen 家族承擔了將國家歷史古跡轉變成豪華精品酒店的艱鉅任務。這項任務非常的具有挑戰性，因為原始的17 世紀建築必須按照阿姆斯特丹當地的歷史古蹟建築法規保存與修護，法規同時也規定飯店內部的某些細節須得恢復原本建築物的建築特徵或是設計元素，這樣的規定也讓之後入住的客人得以親眼見證300 多年前的歷史文物在經過修復之後的樣貌，如符合當時設計的正宗床架、被稱為「Keulse goot」17 世紀的室內排水溝以及著名的Delft Blue 磁磚，富含歷史底蘊的設計同樣也體現在巨大的樓梯、裸露的橫樑、原始的木地板以及狹窄的走廊通道上。

代表不同工匠技藝的主題客房

由三棟被列為國家歷史文物的建築物所組成的Hotel The Craftsmen， 最具有特色的就是14 間代表不同工藝技術的主題套房，每一個房間都以各種工匠的名字命名， 如船匠套房（Boat Builders Signature Suite）、樂器製作者單人房（The Instrument Makers Single Room）以及自行車工匠豪華雙人房（and the Bike Builders Deluxe Double Room）⋯等，14 間酒店客房中的12 間享有阿姆斯特丹運河的壯麗景色，另外兩間位於酒店後方，可俯瞰充滿活力的Lijnbaanssteeg 巷弄，每一個房間不單只是工匠名稱命名而已，在房間內也可以看到與匠人相關的歷史工藝文物或做為家具、或做為物件擺設。新的飯店擁有者在進行大規模裝修期間，對原汁原味的元素進行了保存或精心修復，任何新的設計元素都尊重獨特的歷史特徵和魅力，並呼應了飯店新的名稱「The Craftsmen」。細心保留下來的原始建築結構、設計元素與美麗的骨董物件，與現代飯店提供的舒適設備完美融合，也讓入住的旅客不單只是獲得一晚安適睡眠更像是進行了一趟17 世紀的建築歷史之旅。

忠於歷史原味的工藝設計

為了讓旅客能深刻融入主題套房的設計，飯店業主委託藝術家Stef van de Bijl 製作符合各套房的主題文物設計，Stef van de Bijl 請來了插畫家Aart Taminiau 以及鐵件設計師Joram Barbiers 一起合作，藉由他們的專業知識與工藝技術，將骨董物件變身為用於現代酒店也不突兀的實用物品，這些獨特的設計包括有用於天花板吊燈的舊型獨木舟、Fokker F28 噴射客機的緊急出口製成的衣櫃、1940 年代回收的鋁製鞋撐被再生為壁掛式的閱讀燈，船匠主題房間的連接浴室內有一個船形浴缸和老式船槳；繪圖師雙人豪華套房內有兩個六分儀充當床頭櫃上的閱讀燈，床頭櫃則是由舊的裝飾藝術旅行後備箱鋸成兩半製成；樂匠單人房則是將舊的鋼琴鍵順序排列，倒入透明樹脂中，創造出一個獨一無二的書桌。

每一個房間內的角落與細節皆是驚喜，而這也是現任飯店擁有者Zandbergen 家族所希望旅客能感受到的。現任飯店負責人Michelle Zandbergen 就特別說明：「阿姆斯特丹擁有悠久的工藝歷史，我們希望不單只是建造一座設計精美的飯店而已，更希望讓客人觸摸並感受到其背後所蘊含的工藝技術，將這種文化底蘊栩栩如生的再生呈現，讓代表這座城市最真實的技藝與現代的奢華精品飯店體驗完美結合。」