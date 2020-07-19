驚豔異國沙漠色彩 醉人風景度假酒店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Six Senses

以色列 驚豔異國沙漠色彩

Six Senses Shaharut

六善（Six Senses）運營的度假酒店均位於人跡杳然但美景渾然天成的地點之中。集團以獨特而且多樣化的個性設計而聞名，旗下每一間設施均嚴格遵循對社區、永續與健康的承諾。將於今年9 月開幕的撒哈魯特六善酒店（Six Senses Shaharut）坐落於內蓋夫沙漠（Negev Desert）南部的阿拉番山谷（Arava Valley），擁有豐富的古代聖經歷史背景以及無垠壯闊的沙漠景觀，吸引旅人前往一探究竟。

盡覽無垠壯闊的沙漠美景

撒哈魯特六善酒店所在地的內蓋夫沙漠，在《聖經》年代的希伯來語的意思就是「南部」。整個內蓋夫差不多佔了以色列南部的大部份地域，大約是以色列國土面積一半以上，現已成為該國著名的景區。對生活在亞熱帶的台灣人來說，浩瀚無垠的沙漠可說是一生難得一見的景色，滾滾黃沙以及連綿無盡的沙丘之中似乎充滿了許多古老神秘的傳說或是精采刺激的冒險，讓人心生嚮往欲探究竟，而露宿在沙漠之中更是難以想像的體驗，撒哈魯特六善酒店的開幕即是成就了許多人的夢想之旅。內蓋夫沙漠可說是沙漠景觀的縮影，從清晨、白天、黃昏日落到夜晚都有不同的迷人景色令人沉醉不已，酒店的所在位置剛好位於一個充滿視覺戲劇張力的懸崖景觀之中，可以毫無阻礙的將周遭巒疊的砂丘盡收眼底，讓日落時染成橘金色的砂岩或是夜晚佈滿星塵的漆黑夜空，成為最難忘的旅遊回憶。

與沙漠景色呼應的暖調設計

撒哈魯特六善酒店總共設有60 間套房與別墅，由於坐擁瞬息萬變的沙漠景觀，即使是從早到晚都待在客房裡，都能藉由全景式的景觀窗與戶外的露天庭院泳池，感受到不同於平常的自然體驗。呼應廣袤沙漠落日黃沙的荒美，客房內的色調也以米黃為主調，並大量使用砂岩、木頭、亞麻⋯等自然材質，間或點綴著當地部落圖騰的織品布飾，營造出客房內溫暖舒適的氛圍，寧靜祥和的氣息悄然地流竄於空間之中，與周圍沙丘地貌的蒼茫肅穆形成了強烈的對比。

多采多姿的獨特沙漠體驗

六善酒店最吸引人的除了住房之外，就是因地制宜的旅客體驗，撒哈魯特六善酒店提供了提供多姿多彩的體驗課程，讓入住的旅客可以開展真實的沙漠冒險之旅。從日出瑜伽班、當地社區體驗、深夜觀星團、令人嘆為觀止的登山行以至騎上駱駝穿越瑰麗的內蓋夫沙漠，都能締造出充實難忘的體驗並讓賓客與大自然重新聯繫。另外，住客也可參觀及體驗酒店內的Earth Lab、駱駝廄房和露天圓形劇場，沙漠的環境能提供另類的旅遊體驗，例如駱駝露營之旅、極限運動、遠足、四驅車越野遊覽和集體農莊基布茲（Kibbutz）導賞團，六善水療中心的設計靈感來自當地沙漠的雄偉景觀，住客可體驗具修復性的療程以及各種養生計劃，感受真正的療育性靈之旅。