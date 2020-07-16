找回生活從容節奏 美式愜意好感居宅

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美式愜意好感居宅 - 奧樸設計

Living Big

悠閒不拘束的美式風格總是令人嚮往，卻礙於居住坪數限制，害怕複雜線條搭配容易使家裡產生壓迫感，其實只要材質運用、色彩比例拿捏得宜，微型居家也能輕鬆打造出理想美式公寓。在這座現代居宅中，全室以輕柔奶茶色調輔以淨白線板勾勒明朗靜謐，透過濃淡適宜的色調與家具、燈飾等軟裝陳列放大空間視覺感，並考量到喜愛旅遊的業主夫妻擁有許多收藏品，因此將生活機能與設計風格完美融合，成功塑造出貼近居住者需求的居家規劃。

設計團隊利用白、灰與低彩度的暖色系牆面讓小坪數空間得以放大，加乘居住的舒適感。

挑空穿透串起零距互動 找回生活從容節奏

走進以輕暖色系為主軸的寬敞客廳，即能感受到從大片落地面窗溢散入裏的柔和光線，採用簡約純粹的色系、質材譜寫輕快舒活氛圍，帶有自在優雅美式情懷的細緻優雅白色線板，巧妙為空間勾勒立體層次以及帶動流動感，讓全室氛圍更加到位，天花板透過勾繪線條增添層次，而挑高的設計在空間裡得到釋放，此外，奧樸空間創作消弭走道於無形，避免隔出明顯單獨的走道的存在讓空間相互交疊，形成自然流暢的場域轉換，即便是有朋友來訪也能擁有餘裕的寬敞空間。電視牆以文化石為基底增添份量感，兩側則依據屋主置放需求延伸出玻璃窗格收藏櫃，與另一端的書房玻璃拉門達到呼應串連的效果，藉以放大無盡穿透視感，使前後端日光能夠無礙串流。

於大片長窗旁搭配各類植栽成功將將空間的視覺延伸至戶外，化解了畸零轉角的侷促感。

客餐廳經由挑高設計的天花板以及溫潤淺色木地板勾勒公有空間的寬敞視覺，小坪數也有大尺度的居家生活。

自在愜意的生活感，可以說是美式居家風格的精神本質，所以家具與軟件的營造被視為風格主體，客廳選配灰色的布面沙發，保留可移動的機能性和空間感，周邊配襯帶有雅緻雕花的圓几與織布單椅滿足夫妻倆歡聚在此的舒適時光，透過細緻紋理提升家中質感，呈現簡約、大方的絕佳氣息，輔以綠意植栽、通透採光表達溫和舒適的生活場域。位於沙發後方的獨立書房屏除繁冗硬體設計，以懷舊暖棕色書桌、皮椅等軟件傳遞穩重敦厚的氣息，打造一處隱密寧靜的個人天地，窗邊添置折景簾元素，連結窗內與窗外空間造景讓豐沛陽光流淌其間，只要窗戶採光足夠，白天甚至還不用開燈，就可以在角落享受書本時光。

餐廳運用美式風格最重視的軟件規劃，呈現如電影中的居家氛圍。

個性收藏滿足視覺味蕾

餐廳考量實用功能，擺上一張尺寸比例較大的木頭餐桌，觸感溫潤的木頭材質隨著每一次的使用留下自然痕跡，加上長時間觸摸也使得桌面越來越溫潤亮澤，兩側搭襯同色調的懷舊木餐椅再適合不過，天花板垂掛而下的古典鐵餐吊燈，點亮一抹迷人風雅的視覺焦點。依循著牆面，設計團隊砌築一道固定式壁櫃，除了能將餐具收納其中之外，於展示櫃上適當加入一些現代主義藝術品以及珍藏的紅酒，都能加強空間質感與品味，也使愛旅遊的夫妻將攜回的紀念品變成空間襯色，為空間注入獨特故事與情感，也能喚起旅遊時的美好回憶，成為朋友來訪聊天時的話題之一。燈飾上選用古典感的二盞橢圓造型壁燈加強局部照明，藉其木質調與黃銅材質，勾繪一致典雅氣質，優美造型成為居家中的一道風景。

(左圖)餐桌桌面的仿舊設計與桌腳的花紋雕刻讓風格不顯呆板。

(中圖) 鄰近餐桌的獨立書房採用玻璃窗格增加室內的通透感。

(右圖) 書房內以純淨的白色調搭配簡約的深棕色書桌、層架與皮革椅打造閱讀的舒心角落。

伴隨輕柔日光營造暖度私領域

臥房以低明度藍色彩度帶出舒適靜謐的臥眠氛圍，對應醇厚木質床架圍塑悠然自在的氛圍感受，運用線板勾勒天花板與牆面的輪廓勾繪線條增添層次，床頭一旁預留空間置放抽屜式矮櫃使得書籍與零碎小物隨手可得，讓空間安排更自由無礙，並於窗邊添佐具細膩輕奢光澤的金屬燈飾與家飾，交織出簡約精緻主臥格調。隨著細膩線框門道進入主衛浴，選用灰色漆面與亮白長條磚拓展整室柔雅溫潤，純白層櫃消減量體厚重感，並植入暖光照明散發精緻浪漫光影情調。

設計師將臥室牆面的藍色調為低彩度，就能保有室內的清新感但不會顯得過於明亮刺眼。

(左圖) 利用床邊的畸零空間置入抽屜櫃，方便業主擺放眼鏡、書籍與其他日常用品。

(右圖) 浴室的灰色牆面搭配暖光的壁燈空間更有氣氛。

SPACE NOTES

建築形式// 中古屋

空間坪數// 室內面積約23 坪

室內格局// 客廳、餐廳、廚房、主臥室、次臥室

使用建材// 美式線板、造型漆面、木地板、進口磁磚