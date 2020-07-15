住宅減法術 展現空間開敞感

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-雲邑設計

直白情節

Straightforward Plot

回甘有趣的生活，少不了嗜好主題和相對應的儀式性，然而所謂儀式性，其內容與形式為何卻是見仁見智，端看使用者的角色定義和需求決定。不過若把居宅空間比喻作生活容器，多數人應該還是認同少即是多的減法邏輯，畢竟都會住宅本就場地有限，舉凡浪費、佔用、閒置、無意義堆疊或者不當裝飾都該極力避免，盡可能為居住者爭取足夠彈性，讓實際30 坪左右的面積，卻能展現近40 坪甚至更多的開揚感，正是串貫此案的重要課題。

三向量體

考量坪數有限和成員需求，設計師在第一時間將原有四房微調成三房，並移除原廚房隔間，打開公領域視野，為全案底定更合理的平面配置。入口玄關區即是精算比例的第一重獲益，地面鋪設仿石紋磚，與公領域滿鋪的木地板，透過些微落差明確區隔裡外，雙地材交界處斜切的角度別出心裁，同時對話由電視牆延伸而來的白色斜角高櫃創意，玄關面窗左側另規劃高鞋櫃，滿足此間必要收納，並順勢銜接面向客廳的鐵灰色端景牆，以及廚房端米咖色系高置物櫃，三向機能設定兼具界定與極大化釋放坪效，簡單幾筆盡現功力，更足以將設計的全方位考量，烙印在使用者倍感貼心的潛意識裡。

畫面右側的暖灰色牆面除了是端景，下方淺檯可當穿鞋椅，往下圓角拉動的抽屜則用來放置室內拖。

沙發後靠的白色木作造型牆，本身是座兼具隔間意義的大型櫃體，左側刻意嵌入一段細瘦鐵格櫃，巧妙化解大跨面可能的單調。

緻密線構

走進開放佈局的公共區域，客廳與餐廳、中島、廚房間，呈現自由輕鬆的聚落關係，且各自擁有完善的機能從屬。首先是一派清朗的客廳，大面積恬靜的柔白、暖灰、木色有益恆定場域色溫，而客廳主副牆以垂直、水平、進退面趣味為主的簡斂構圖，佐以異材質、跳色塊的起承轉合，圓滿機能向度之餘，無疑也深化生活的純粹本質。

公領域主體構圖簡潔直白，電視牆縝密的線條、色塊分割，恰與沙發上方的斜角板塊達成平衡。

由於部分隔間牆挪移，原就橫貫公領域的結構樑避無可避，加上還有全熱交換器管線通過，設計師借力使力，衍生由餐桌上方往沙發後靠延展的大跨度造型天花板，以木質包覆的斜昇板塊本就極具存在感，陣列的立體圓孔嵌燈也能畫龍點睛，加之流暢的斜角轉移視覺向上，反而讓下壓場域內的餐廳、中島廚房洋溢溫馨又親暱的氛圍。

環抱餐桌兩側的高餐櫃、家電櫃，統一選用富質感的摩卡色調，但在偏光下，卻揮發迷人色差效果。

為了修飾大型結構樑並安置全熱交換器管線，設計師借力使力，打造餐桌上方往沙發後靠延展的大跨度斜切天花板。

淡泊為好

主臥室的情境設定淡泊無華，齊貼天頂的床頭飾面，延續活潑的線構元素，白色基底單純凸顯直列的不規則律動，連兩側一向是造型面目光焦點的閱讀壁燈，都謹慎融進背景層次，全飾面包括枕頭後方都是實用的收納、儲物空間。

主臥室刻意留白，床頭造型後方內建大量收納機能。

小孩房藉床側完整牆面將所需機能一氣呵成，俐落格層櫃銜接書桌，最佳化使用有限空間，手法平實但最宜供應日常，床頭牆面則施以簡單的深淺綠系色塊交疊，隱隱將遠山的恣意與想像，倒進每日循環作息間。

簡單的三角綠色塊，視覺療癒效果絕佳，右側金色氣球壁燈尤其加分。

SPACE NOTES

建築形式// 新建大樓毛胚屋

空間坪數// 實際面積約30 坪

室內格局// 玄關、客廳、中島餐廚區、主臥室、次臥室、小孩房

使用建材// 木作、鐵件、磚、系統櫃、超耐磨木地板、木皮、漆