置身好萊塢電影場景 與影視名人共築夢幻套房

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Dorchester Collection

美國 置身好萊塢電影夢幻場景

The Beverly Hills Hotel

歷史悠久的The Beverly Hills Hotel 長久以來為好其中21 間「家外之家」平房已完成全面翻新工程，由國際知名的Champalimaud Design 負責室內設計。在翻新的21 間平房中，不少是為了紀念上世紀曾入住下榻飯店的特選賓客而設計，當中包括於2016 年夏天亮相的22 號平房，其設計靈感來自被公認為20世紀最優秀美國流行男歌手之一的法蘭克辛那屈；於2019 年初隆重揭幕的1 號和3 號平房，設計靈感則分別來自傳奇女星瑪麗蓮夢露和電影大亨霍華休斯；而受喜劇泰斗查理卓別林啟發的9 號平房，也終於全新完工，向世人揭開神秘面紗。

好萊塢經典風格完美重現

這個別具一格的平房住宿於1915 年首次推出，旨在迎合需要更多空間和隱私的家庭住客，從此之後就成為飯店的重要特色之一，並廣受好萊塢上流豪紳與影視名人的歡迎，其豐富多彩的淵源軼事更因此聞名世界：瑪麗蓮夢露居住在1 號和7 號平房、霍華休斯於4 號平房度過30 多年；著名的傳奇影星伊莉莎伯泰勒和瑪琳黛德麗則曾經以飯店為家數年。美國西海岸區域總監、比佛利山酒店總經理Edward A. Mady 特別指出：「我們期待為住客提供一個升級的體驗，細心刻劃平房的獨一無二之處，以及比佛利山莊社區與好萊塢的傳奇歷史。我們特別保留平房的住宅風格和隱私程度，同時保持國際級的飯店水準，切合新一代奢華旅行者的需要。」

為了增強小屋套房的休閒感和現代加州風格，同時保留飯店現有的住宅氛圍，Champalimaud Design 的設計團隊精心挑選南加州的溫暖色調，如鐵鏽色、粉紅色、綠色和金色。特別訂製的家具結合了40 年代的法國氣質和好萊塢風格，佈局和設計成溫馨的家；裝飾壁紙、訂製的刺繡屏風、手工印花圖案、錯綜複雜的地板鑲嵌設計和柔軟的絲綢枕頭，更為獨立小屋的裝飾設計作點綴。翻新後的小屋套房亦引入先進的科技，包括燈光和溫度控制板，以及頂級的Bang Olufsen 電視。設計師Alexandra Champalimaud 表示：「The Beverly Hills Hotel 引以為豪的傳奇是我的設計靈感，富有歷史價值的經典建築完美結合當代和現代的特點。」

親炙喜劇泰斗居家日常

在之前翻新完成的小屋中都加入了多位名人的主題元素，如1 號小屋套房以瑪麗蓮夢露的人生為靈感來源，異想天開的設計元素讓空間瀰漫獨特迷人和年輕活力的氣息，不單反映她最著名的電影角色，更代表她最熱愛的南加州生活。光亮的地磚以抽象幾何的圖形為主，色彩多樣的Travertine 天花板以金箔裝飾為點綴，配合圓弧設計的家具，為柔美而精緻的空間增添幾分俏皮的感覺；3 號小屋套房則是向電影暨商業大亨霍華休斯致敬，他生前曾在這裡間斷地生活了30 年。小屋套房的設計以深色的玉石為主，用色配搭大膽，加上充滿異國情調的樹木，予人一種彷如億萬富翁本人一樣神秘莫測的感覺。室內的藝術裝飾參考了幾何圖形和豐富的光影設計，採用富有光澤的皮革質料和特製形狀，配合藍色的臥室牆壁，散發陽剛之氣的男士魅力。

而全新翻修完成，向一代笑匠查理卓別林和比佛利山酒店常客致敬的9 號平房，設計融合經典元素和柔和色調，加上人物作品與古老電影院建築風格，為空間曾添了幾分閒情雅致。房間結合英國元素，加上精心挑選的牆紙和地毯，點綴了獨立小屋的裝飾設計。翻新後的平房亦引入一個開放式廚房，適合賓客宴請朋友前來。入住9A 號平房的住客可享用跟卓別林有關的主題日用品和服務，其內容包含了套房內一系列有關查理卓別林的經典書籍、以黑刺李氈酒、杏桃白蘭地和檸檬汁和蘇打水製成的雞尾酒系列、還有以卓別林為主題的迎賓巧克力甜點，這是以他的經典無聲電影《淘金熱》（The Gold Rush）為設計藍圖的特製甜點，讓喜愛卓別林的住客能夠完全沉浸在這位喜劇泰斗的日常生活當中。