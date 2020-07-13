快訊

遭拔官 南市警局長周幼偉：對台南治安工作問心無愧

疑遭老公背叛 梁文音驚傳結束4年婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

伴隨溫煦日光 寧靜悠閒的輕慢好生活

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-堯丞希設計

純淨。質簡

Light & Lively Home

家，如同一張乾淨畫布，透過家具與使用者日常將它填滿，加總起來則代表著一個家的生活美學與價值觀，而該選用哪些材質和色系，終究將回歸到居住者的喜好。此案為座落於桃園市的社區新案，業主對於家的想像是既有低調的奢華感，又帶有現代風格的活潑氣息，堯丞希設計團隊運用純粹且細緻之手法處理空間，並挑選沉穩而細膩的石材、木質與鏡面等建材勾勒出理想輪廓，傳遞純淨氣息，讓每一次的歸家都能享受輕慢的好生活。

重塑公空間佈局 串起寬敞透亮尺度

設計師從毛胚形式開始規劃，在了解屋主日常習慣後，運用日本盛行的LDK 空間概念，將客、餐廳與廚房三大空間串成一線，原本臥室的位置與餐廚區對調後，使女主人下廚時也能與家人有所交流，並巧妙運用天花造型修飾鋼構大樑接界定場域，尤其客廳場域天花的圓柔曲線更成為一抹潔淨的洗鍊端景，此外同步運用無縫地坪串連公領域敞開遼闊無垠景深，實現屋主的對家的輪廓想像。

純色調+木質語彙 描繪淡雅柔灰品味

敞開門扉，玄關揉合灰石材與霧玻璃築起半開放隔間，蘊藏一種銜接與過渡的意味，搭佐開放式層架妥善置放飾品成為一隅端景。隨著木地坪慢步入室，整體以無彩度白灰延展純淨感，並佐以低椅背沙發、木質餐桌椅、織布軟件與金屬燈飾作重點提亮，讓原本單純的行走動線也能有不同的心情轉折，電視牆藉由大面積奔放紋理構成沈穩景序，兩側設計的隱藏拉門讓視覺更顯簡單俐落，設計團隊更克服建築先天沒有陽台的缺陷，以溫潤木質框構窗邊臥榻，從容享受溫暖氣息的閱讀時光。

基於屋主對料理烹調的喜愛，廚房為另一個主要生活場景，藉由玻璃推拉門扉給予二者區域之間通透或獨立的開闊意趣，用餐區挑選大理石長桌搭載法式情懷的皮革餐椅，透過古銅金餐吊燈渲染雅致的餐敘氛圍。一旁的開放式書房是閱讀放鬆的場域，並利用地坪抬高形成場域分野，示意著空間調性的移轉。

伴隨溫煦日光 盡享寧靜悠閒的休憩氛圍

團隊揉合家庭成員習性與喜好，賦予每間臥房不同個性基調，主臥與小孩房顏色活潑，父母房則是內斂淡雅的舒心氛圍，但一貫採用鏡面滑動式衣帽櫥窗統整風格，滿足吊掛、摺疊亦或擱置大型行李箱的需求，更設置嵌入式收納櫃與洞洞板設計維持充裕機能。依循主臥窗景步入主衛浴，經由與室內相同的系統櫃形塑視覺延伸感，鏡面的設計更將山水景色帶入泡澡美好時光，視野也跟著開闊起來。

延伸閱讀

獨／台南市中心出現罕見的「彩虹雲」

「叫我一級棒」998萬起 買雙車庫 整層主臥雙套房 電梯別墅

日本／日光二荒山神社 以求姻緣聞名 形象神似彌勒佛

日本／日光‧田母沢御用邸恩賜公園

相關新聞

伴隨溫煦日光 寧靜悠閒的輕慢好生活

業主對於家的想像是既有低調的奢華感，又帶有現代風格的活潑氣息，堯丞希設計團隊運用純粹且細緻之手法處理空間，並挑選沉穩而細膩的石材、木質與鏡面等建材勾勒出理想輪廓，讓每一次的歸家都能享受輕慢的好生活。

翻轉老屋講求現代簡約 舒緩身心的恬靜空間

位於板橋的25坪老屋，業主是一對退休的夫婦跟小兒子一同居住，希望以清爽乾淨的概念翻修，設計師依循現代調性結合原始生活美學的侘寂風格注進生活日常，以自然樸質的水泥質感與原木意境襯托老屋原有的氣質。

新古典主義當代風華 頹廢懷舊氣息西班牙旅店

Can Bordoy Grand House & Garden擁有五百多年歷史的建築，在國際知名的建築事務所操刀下，保留了原建築的典雅細膩，更注入當代風格的特色靈魂，以全新樣貌向世人展現它無與倫比的絕世風華。

西班牙 體現海洋純淨本質 Balcony of the Bay

「Balcony of the Bay」位於桑德坦最具海港象徵性質的一條街道上，優越的地理位置可以將海灣美景盡收眼底，也讓改建之後的建築在作為旅館的訴求特質上，更多了一個吸引來客的特色。

文化與自然和諧共生 Yeosu Gyeongdo Island

Gyeongdo Island位於韓半島南部，距離南海地區主要旅遊樞紐麗水市海岸線2公里。Namhae(在韓語中意為南海)是一處以美麗的綠色島嶼和大海美景而聞名的區域。

環視360度全景的懸浮水面睡蓮之家

睡蓮之家位於一個現存的廢棄水庫上，水庫原本為周圍的田野提供灌溉水源，目前已失去原本的用途而成為單純的湖泊，為了活化水質與加強湖泊與臨近土地的連結，與水域之間的共生關係將成為一個決定性的關鍵。

中國古風設計酒店 源自歷史名城的奢華體驗

蘇州柏悅酒店由紐約建築公司KPF建築師事務所設計建造，內部設計則由榮獲多個獎項的赫希貝德納聯合設計顧問公司負責設計，其設計理念源起於一座講究品味的環球旅行家所擁有的湖畔蘇式宅邸。

注入藝術氣息的美食 羅馬星級餐廳創意改造

位於羅馬市中心的米其林星級餐廳Per Me di Giulio Terrinoni，最近就在Alvisi Kirimoto 的巧手擴建之下，以更為摩登且更具親和力的姿態迎接新舊饕客的到來。

木塊堆疊的藝術堡壘 土耳其現代博物館

土耳其現代博物館位於土耳其西北部的千年古城Eskisehir，由日本建築大師隈研吾領軍負責設計，外觀看起來就像是一個個木頭盒子堆疊起來的積木，看似端正規矩卻又不失設計美感。

量身訂做客製化的宅居環境 以人為本解構自在能量

「從建築極簡的線條裡，淬鍊出室內設計上的養分，以簡去繁，從功能衍生造型、衍生創意、衍生設計。」這是J&R DESIGN杰揚設計 陳令翔設計總監對於“設計”的體現。

規劃享樂第二人生 舒活退休日光宅

考量屋主的生活習慣、風格喜好，以及未來老年生活的機能下，打造全年齡亦安心的通用貼心宅，並將佛桌融入設計整體更成為住宅亮點之一，完整體現以人為本的貼心設計。

以環境為優先考慮 現代感永續性發展辦公大樓

荷蘭建築事務所UNStudio日前成功完成首爾韓華集團總部大樓的改建工作。讓全球太陽能電板市場領導者「韓華總部」達到最新的永續發展標準，再次煥發現代氣息。

熱門新聞

伴隨溫煦日光 寧靜悠閒的輕慢好生活

以「家常」入畫！竹北72坪清淨極簡宅 精煉豐富人生百味！

沈澱疲憊身心宅邸 流溢道中山水風貌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。