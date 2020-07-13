伴隨溫煦日光 寧靜悠閒的輕慢好生活

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-堯丞希設計

純淨。質簡

Light & Lively Home

家，如同一張乾淨畫布，透過家具與使用者日常將它填滿，加總起來則代表著一個家的生活美學與價值觀，而該選用哪些材質和色系，終究將回歸到居住者的喜好。此案為座落於桃園市的社區新案，業主對於家的想像是既有低調的奢華感，又帶有現代風格的活潑氣息，堯丞希設計團隊運用純粹且細緻之手法處理空間，並挑選沉穩而細膩的石材、木質與鏡面等建材勾勒出理想輪廓，傳遞純淨氣息，讓每一次的歸家都能享受輕慢的好生活。

重塑公空間佈局 串起寬敞透亮尺度

設計師從毛胚形式開始規劃，在了解屋主日常習慣後，運用日本盛行的LDK 空間概念，將客、餐廳與廚房三大空間串成一線，原本臥室的位置與餐廚區對調後，使女主人下廚時也能與家人有所交流，並巧妙運用天花造型修飾鋼構大樑接界定場域，尤其客廳場域天花的圓柔曲線更成為一抹潔淨的洗鍊端景，此外同步運用無縫地坪串連公領域敞開遼闊無垠景深，實現屋主的對家的輪廓想像。

純色調+木質語彙 描繪淡雅柔灰品味

敞開門扉，玄關揉合灰石材與霧玻璃築起半開放隔間，蘊藏一種銜接與過渡的意味，搭佐開放式層架妥善置放飾品成為一隅端景。隨著木地坪慢步入室，整體以無彩度白灰延展純淨感，並佐以低椅背沙發、木質餐桌椅、織布軟件與金屬燈飾作重點提亮，讓原本單純的行走動線也能有不同的心情轉折，電視牆藉由大面積奔放紋理構成沈穩景序，兩側設計的隱藏拉門讓視覺更顯簡單俐落，設計團隊更克服建築先天沒有陽台的缺陷，以溫潤木質框構窗邊臥榻，從容享受溫暖氣息的閱讀時光。

基於屋主對料理烹調的喜愛，廚房為另一個主要生活場景，藉由玻璃推拉門扉給予二者區域之間通透或獨立的開闊意趣，用餐區挑選大理石長桌搭載法式情懷的皮革餐椅，透過古銅金餐吊燈渲染雅致的餐敘氛圍。一旁的開放式書房是閱讀放鬆的場域，並利用地坪抬高形成場域分野，示意著空間調性的移轉。

伴隨溫煦日光 盡享寧靜悠閒的休憩氛圍

團隊揉合家庭成員習性與喜好，賦予每間臥房不同個性基調，主臥與小孩房顏色活潑，父母房則是內斂淡雅的舒心氛圍，但一貫採用鏡面滑動式衣帽櫥窗統整風格，滿足吊掛、摺疊亦或擱置大型行李箱的需求，更設置嵌入式收納櫃與洞洞板設計維持充裕機能。依循主臥窗景步入主衛浴，經由與室內相同的系統櫃形塑視覺延伸感，鏡面的設計更將山水景色帶入泡澡美好時光，視野也跟著開闊起來。