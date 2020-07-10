翻轉老屋講求現代簡約 舒緩身心的恬靜空間

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極簡邂逅侘寂之美 - 太硯設計

Minimalist Aesthetics

講求簡約的現代風格，運用自然流線使空間場域呈現清爽開闊感，若要從中創造出不一樣風格玩味，太硯設計最有實際操刀經驗。這間位於板橋的25 坪老屋，業主是一對退休的夫婦跟小兒子一同居住，由於一家人沒有特別鍾愛的風格，僅希望以清爽乾淨的概念翻修，設計師依循現代調性結合原始生活美學的侘寂風格注進生活日常，以自然樸質的水泥質感與原木意境襯托老屋原有的氣質，賦予人與場所生命，希望這棟老宅在被改造後能結合過去與現在，依然佇立著並持續散發出其歷史記憶。充滿歲月感的美，創造令人舒緩身心的恬靜質感空間。

礙於坪數與原先空間的壓迫感，設計團隊捨去客廳區域，藉此強化了室內環境大氣開闊的氣氛。

空間凝聚家人情感 鎖定甜蜜滋味

屋況本身具有良好的採光條件，卻因為客餐廳之間的結構大樑導致空間視覺狹小及昏暗，於是設計團隊打破原本的格局，以圍繞大樑的特色整合客餐廳場域。樑面選用大斑馬木的原木包覆兩側，底面利用鍍鈦版反射的特性消弭樑的量體，在樸素間散透著精緻細膩的高貴氣息。而天花板採以斜屋頂的設計，有如在大樓裡面又蓋了一間屋中屋的概念讓空間充滿玩味。牆面用樂土做低調的表情鋪陳襯托沉穩的人文氣息，彷彿在歸於簡樸靜寂的設計烘托出建材本身的原始況味，在廚房的部分規劃了一道視線可穿透的玻璃拉門，讓光影肆意在空間內流動，藉此軟化清水模的冰冷，通往父母房的門扇使用暗門設計提高屋內的一致性，將既有生活作息重新組織。考量屋主將來年紀更長可能行動有點不便的時候，轉角處規劃弧形收邊打造全齡宅的概念，減少生活中碰撞的意外。

空間中適度勾勒的玻璃推門與客餐廳大樑下的鍍鈦金屬的選材，皆創造空間層次感及穿透性。

現今的餐廚空間已然是居住者生活互動的重心場域，再加上現在3C 的使用習慣的改變比較少坐在客廳看電視，將所有的行為、生活圍繞在餐桌上，客廳僅保留一張舒適的牛皮單椅，餐桌搭配大樑挑選了一張實木的大長桌，經典的組合成為讓人想要傳承給下一代的質感家具，並於向陽處移植一盆綠意植栽，善用原本採光之外，天花添加光束輔助照明，讓簡約空間蘊含多道深邃景深，在光影下與親友品嚐溫暖家常菜餚、聊天品茶，享受美好的退休生活。

前陽台旁擺設皮革單椅搭配綠意植栽，成為客餐廳最接近陽光的美好視角。

客餐廳上方的大樑兩側嵌入光束，營造不落俗套的靜謐居家空間。

設計團隊以屋主日常習慣規劃各區域的適切櫃體，以隱藏式、輕質量手法保有明朗視野，譬如於客廳拓展一道格柵電器櫃收整生活用品與收納數位機上盒及視聽設備，此外廚房在不更動基礎下，於通道處推展出白色櫃體創造烹飪收納機能；每間臥室則依照業主實際的使用情況設計衣櫃，符合衣物與大型物件的放置需求，將收納本身成為室內一部分，減去多餘造型裝飾、回歸純粹機能用途。

(左圖) 門片與牆面一致性的造型與材質，讓視覺上看不見門的存在，藉此達到暗門的隱形效果。

(右圖) 格柵的電器收納櫃兼顧美感與實用度。

晨間從陽光甦醒的休憩之地

基於簡約與純休憩的功能，整體維持一貫的簡單樣貌，主臥揉入無印良品氛圍，適度留白與木質織構柔和無壓私空間，加上傾斜角度的天花配置為屋主爭取更多屋高，享受被陽光喚醒的浪漫，晚上抬頭便見滿天星光相伴，基於床頭上方無可避免的大樑，豎立一排格柵修飾窗外景色，當溫煦日光灑落臥室會有不一樣的陰影變動增加視覺上的層次美感。考量到未來小兒子結婚的需求，於在房間多增加一個衣櫃，並將轉角切斜、收圓角做一個視覺的引導降低入口的壓迫感，展示櫃體與牆面開口也讓屋主的旅遊紀念品、收藏書籍有了擺放處。忙碌了一整天，最期待的就是沐浴時光，當熱水流過肌膚紋理，彷彿洗去一身疲憊，因此，運用耐髒、方便清理的白色方磚來營造浴室再適合不過，施作的浴室空間，以輕盈色調創建空間氛圍，搭配線條簡約的浴室設備，呈現法式典雅氣息，固有的沉靜氣息，只要走到裡頭，心也靜了。

主臥延續公領域的溫潤木意，打造美觀與收納展示機能兼具的個性居家，並帶來聚焦的效果。

對於設計師來說，好的設計不單只是材質的堆積，重要的是應該從空間本質與生活出發，找出屋主為什麼要裝潢或重整的原因，首要滿足他們對於家的想像與需求後，再添進美學元素，讓人與人間的交流互動，成為空間最溫暖的素材。

三面大片窗景打造輕鬆無壓力的休憩氛圍。

SPACE NOTES

建築形式// 中古屋

空間坪數// 室內面積約25 坪

室內格局// 客廳、餐廳、廚房、主臥室、次臥室x2

使用建材// 樂土、鐵件、超耐磨木地板、大斑馬實木、栓木、檜木、白楊木皮、鍍鈦板