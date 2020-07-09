新古典主義當代風華 頹廢懷舊氣息西班牙旅店

【DECO雜誌】

攝影者-José Hevia

資料暨圖片提供-OHLAB（ohlab.net）

西班牙 新古典主義當代風華

Can Bordoy Grand House & Garden

馬約卡島是西班牙巴利亞利群島的最大島嶼，位於西地中海，是著名的旅遊景點和賞鳥去處，中世紀以盛產瓷器著名，並擁有許多古羅馬、腓尼基和迦太基遺址。其首府帕爾馬位於島西南方一海灣處，「Can Bordoy Grand House & Garden」就位於此人氣鼎盛的旅遊勝地，這棟擁有五百多年歷史的建築數百年來在經過多次的不當修繕之後，終於在國際知名的建築事務所OHLAB 操刀之下，保留了原建築的典雅細膩，更注入了當代風格的特色靈魂，以全新樣貌重新向世人展現它無與倫比的絕世風華。

豐富且茂鬱的花園美景

重新開幕的Can Bordoy Grand House ＆ Garden位於帕爾馬的歷史街區中心，為一間擁有24 間客房的小型精品飯店，秀麗雅致的花園造景、游泳池、水療中心與全景露台一應俱全。該原始建築約於五百多年前興建，佔地約2500 平方米的產業歷經多次的不當整修，讓整棟屋宅融匯了多種看似違和的風格，在結構動線與隔間佈局上也有所更動調整，隨著歲月流轉逐漸失去了建築當初的典雅光華，所幸在OHLAB 的設計團隊接手之後，全面性的翻新整改讓這種建築得以重見光明，不至於走向傾圮廢棄的命運。

誠如其名昭示，該物業最獨特的元素就是花園，不僅僅是因為其規模之大，久遠悠長的歷史背景與豐富多樣的植物種類都讓花園成為Can Bordoy Grand House ＆ Garden 最引以為傲的特色，然而可惜的是，在整修之前大部分的市民都不知道有這座花園的存在，設計團隊決定將之向外界公開，讓街道上往來的人潮可以透過入口庭院親眼見證這座花園的秀雅之美。設計團隊另外一個有別於一般飯店的做法則是入住的旅客不是到櫃台登記住房，而是改到建築中的門廳接受接待，就像到一般居民的家中作客一樣，也像是進行一趟老宅的空間尋舊之旅，感受截然不同的住宿氛圍。

精心保留浪漫頹廢的懷舊氣息

受到日本金繼修復工藝的啟發，OHLAB 的設計團並沒有全盤推翻或遮眼之前不同時期的整修元素，而是尋求一個共容的方式，讓這些歷史痕跡巧妙地融入建築之中。所謂的金繼又稱為金繕，是一種使用天然漆修復陶瓷的方法，金繼修復特別之處，並不是讓損壞或裂痕隱形消失，反而是將缺陷裂縫描以純金純銀，突顯不完美，展現世上獨一無二的本體，頗有禪學之意味。設計團隊秉持這樣的理念，讓這種建築數百年來所經歷過的修整，以調和包容的方式展現出來，就像是一段段歷史的刻痕，在建築中以不同的方式向世人述說這棟建築的過往興衰，並賦予現代的設計語彙與使用機能，讓飯店的住宿與賞玩用途更為顯著。

如有些客房內，在之前的整修當中拆掉了隔間，而改以天鵝絨布縵區隔浴室與起居空間，設計團隊並沒有把這個獨特的設計廢除，而是將其用各種方式運用在不同的空間之中統一了隔間的運作；在一樓餐廳，從庭院延伸而入，攀附於天花板與牆面上的綠色植被也被保留，用以連接花園的景色；主樓梯通道的最頂端開口四周開鑿了一個方形的小水池，透明的水池底部透過光的折射，讓樓梯通道形成了有趣的鏡面反射現象；家具也是室內設計非常重要的一環，建築的折衷維合主義同樣體現在家具的選擇上，不同時代的風格家具與古玩擺件齊聚一堂，再搭配OHLAB 的設計團隊特別為飯店量身訂製的特色家具，精緻氣息就此巧妙瀰漫於空間之中，也讓人不禁心生懷舊情懷，沉湎於歷史之中。