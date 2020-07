西班牙 體現海洋純淨本質 Balcony of the Bay

【DECO雜誌】

攝影者-imagen subliminal

資料暨圖片提供-Zooco Estudio

西班牙

體現海洋 純淨本質

桑德坦(Santander)位於西班牙北部,濱臨坎塔布里亞海,是坎塔布里亞的首府,自古以來,此地就是一個重要的海港城市,現在更以避暑勝地聞名於世,蔚藍海景與純淨白沙吸引了無數觀光客到此享受海天一色的絕妙美景。「Balcony of the Bay」即位於桑德坦最具海港象徵性質的一條街道上,優越的地理位置可以將海灣美景盡收眼底,也讓改建之後的建築在作為旅館的訴求特質上,更多了一個吸引來客的特色。

可靈活運用的空間規劃

「Balcony of the Bay」的西班牙原文為「Balcón de la Bahía」,意為海灣露台,即可看出其絕佳的賞景位置。原建築有將近一世紀的歷史,百年來一直被用於教學用途,一開始是座學校,後來為大學中心,最後則是作為托兒所之用。當地的設計工作室Zooco Estudio 接下了委託改建的設計工程,希望透過翻新將建築用途轉換為公眾的住宅使用空間,然而其使用功能為旅館或是學生宿舍?設計團隊給出了「兩者兼具」的答案。「Balcony of the Bay」內部的房間被規劃為可供長期住宿的共用雙人套房,以及短期度假的雙人房,以滿足不同住客的需求,而且床鋪方便移動的特性,可以隨時調整使用機能,床頭櫃也能當作碗櫃使用,具有多功能性。

純淨意象帶出海洋主題

因為建築物的地理位置,讓其予周遭城市風景以及海洋景觀之間有相當緊密的聯繫,所以在內部空間的建材使用,透過橡木以及石灰石... 等材料,井然有序的運用在空間之中,在視覺上傳遞出與海洋主題互相呼應的純淨本質,並以藍色、白色以及灰色... 等比較中性的淺色色調,創造出一種無壓且純粹的生活氣息,另外一個設計重點就是設計師將不同的幾何圖形巧妙地以各種元素運用於空間之中,如一樓接待區連接樓梯廳的牆面,做為隔屏之用的木頭板材就橫向直向的排列創造出視覺上的驚喜感,接待櫃檯也以木頭、灰泥以及白色牆面的幾何拼貼營造出一種讓人耳目一新的趣味性,樓梯間灰白交替穿插的半菱形圖騰就像海浪一般舞動出律動感,房間內牆面上的緯度拼貼幾何圖案也為空間內增添幾許活潑氣息,多種元素交替呼應,並且以不同的方式呈現,豐富且多元的層次變化讓設計師的精細巧思展露無遺。