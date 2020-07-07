【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-UNStudio

文化與自然和諧共生

Yeosu Gyeongdo Island

Gyeongdo Island 位於韓半島南部，距離南海地區主要旅遊樞紐麗水市海岸線2 公里。Namhae（在韓語中意為南海）是一處以美麗的綠色島嶼和大海美景而聞名的區域。該島是水生和陸生生態系統的絕佳觀光通道。透過南部的海岸線，可以毫無遮擋地觀賞到美麗的海景和遠處星星點點無人居住的小島點綴著的地平線。向北眺望麗水市，日益發展的城市景觀天際線盡收眼底。

荷蘭建築事務所UNStudio 近期為該島設計了一個永續發展的總體規劃方案。在這份總體規劃設計方案中，建築物和公共空間圍繞著自然環境和島上天然的綠色氛圍而設置，島上的建築物以其獨特的形態佔據視覺優勢的同時，公共空間內的其他元素也都協調、流暢、自然的鑲嵌在島上恰當的位置。Gyeongdo Island 的設計宗旨是打造一個文化與自然和諧共生的健康自然環境，提供一種與城市生活形成鮮明對比的體驗。

韓式園林是韓國文化的一個重要組成部分，也是Gyeongdo Island 總體規劃設計的主要設計靈感來源。傳統上，韓式園林為人類活動提供人造環境與自然環境無縫連結的場所。超越傳統韓國景觀設計理念，此次的規劃將「自然」作為策劃島上體驗的關鍵要素，以獨特的和個性化的方式重新構想了島上多個花園的園林理念。島上的每個開發區都具有一套獨特的園林理念，而建築物也通過其設計和可持續性發展的設計理念與自然環境相互呼應，每個區域的樹木、花卉和植被也種類各異，特徵獨具一格，起到了天然導向的作用。除了園林，總體規劃設計方案還通過豐富並加強現有的綠色保護區，為鬱鬱蔥蔥的森林騰出了生長空間，這一豐富和擴展自然的過程造就了一處充滿活力且變化多樣的景觀，為經常到訪此地的人們提供不同的體驗。