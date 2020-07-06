環視360度全景的懸浮水面睡蓮之家

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-AR Design Studio

懸浮水面睡蓮之家

The Water Lily House

這棟漂浮於水面上，猶如蓮花盛開姿態的屋宅，名為「The Water Lily House」（睡蓮之家），是由溫徹斯特設計工作室AR Design Studio 所提出的概念之屋。該建築位於一個現存的廢棄水庫上，水庫原本為周圍的田野提供灌溉水源，目前已失去原本的用途而成為單純的湖泊，為了活化水質與加強湖泊與臨近土地的連結，「The Water Lily House」與水域之間的共生關係將成為一個決定性的關鍵。睡蓮在湖泊的生態系統中原本就扮演著非常重要的角色，除了可以透過蓮葉遮蔭來降低溫度，抑制藻類的生長，也為活躍於其間的各類生物進行了庇護以逃避略食者的攻擊，所以「The Water Lily House」也希望複製這種模式，達到活絡水域以維持湖泊正常生態系統的功能。

建築物的所在位置是可以環視360 度全景的絕佳場所，該設計以放射狀的概念讓一系列分隔的建築量體像植物花瓣一樣安置在不同的位置，每一個位置可看到的景色皆不相同，設計團隊也透過詳細的景觀設計方案豐富了建築的視野。休息室與客餐廚區是房屋內最主要的兩個起居空間，可以遠眺寧靜的湖光水色與開闊的鄉村田野景色，大面積的透明玻璃帷幕也讓內部與外在更具連通性，這些與牆面等高的窗戶每一面都經過特別的設計，完美增加了建築物不同面向的獨特性；房屋的中心點是一個小庭院，庭院即由交錯放射的連棟建築所構成，每一個猶如睡蓮花瓣的建築物屋頂階朝向這個中央庭院逐漸變細，呈現出一種像天空綻放的姿態，這樣的設計不但為該空間提供了一種私密感，也與周圍寬闊水域的開放視野形成了鮮明的對比，而主屋周遭高低交錯的不規則型木質甲板更是居住者親近自然的絕佳貴賓席。