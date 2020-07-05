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中國古風設計酒店 源自歷史名城的奢華體驗

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-柏悅酒店

源自歷史名城的奢華體驗

Inspiration from History

有著2500 多年悠久歷史的蘇州，風景如畫，擁有眾多秀美的河道和古老的巷道，石橋、古寺、各種亭臺樓閣點綴其間，義大利探險家馬可‧波羅將其讚譽為「東方威尼斯」。明清時期蘇州經濟文化達到了一個繁榮的頂峰，眾多商賈名流於此建造起一座座精妙絕倫的園林宅院，其中留存至今的拙政園、環秀山莊等九座「蘇州古典園林」被聯合國教科文組織列入世界遺產。

蘇州柏悅酒店由紐約建築公司KPF 建築師事務所（Kohn Pedersen Fox）設計建造，內部設計則由榮獲多個獎項的赫希貝德納聯合設計顧問公司（Hirsch Bedner Associates）負責設計，其設計理念源起於一座講究品味的環球旅行家所擁有的湖畔蘇式宅邸。與傳統的開放式酒店大廳不同，蘇州柏悅酒店的大廳設計如同傳統蘇式府邸的轎廳，當住客步入酒店，進入優雅的轎廳同時，亦可欣賞到酒店的中庭水景風情。中國古風設計細節也巧妙揉入酒店各處，寓意富貴尊崇的海棠花圖案就是其中之一，這種圖案古代被常用於皇家宮室的內部裝飾。

客房設計則從蘇州傳統宅邸中臥室直通廊台的建築佈局中汲取靈感，打造出一個半私密式「悅亭」，廊內的起居和用餐／書房區皆有美景相伴，令人彷彿置身戶外，融入自然。客房裝飾陳設亦將中國美學新式設計展現得淋漓盡致，譬如水墨印花屏風、採用象徵「家庭和睦」的圓形飾片設計的婚禮櫥櫃、馬蹄足扶手椅和木鼓凳等。同時，配備有深泡式浴缸和雨淋式花灑的大理石浴室，時尚雅致，其中最大的特色是淋浴間與眾不同的深色門框設計和海棠花造型的梳妝鏡。

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