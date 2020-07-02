【DECO雜誌】

攝影者-Ilaria Magliocchetti Lombi

資料暨圖片提供-Alvisi Kirimoto（www.alvisikirimoto.it）

注入藝術氣息的美食

羅馬星級餐廳創意改造

The Odunpazari Modern Museum

羅馬設計實踐工作室Alvisi Kirimoto 是由Massimo Alvisi和Junko Kirimoto 於2002 年成立，兩人對於空間配置以及專業技術的靈敏度使其在設計業界脫穎而出，其後更專注於與自然的對話，城市的複興以及對社會議題的關注，更讓工作室經手的設計項目在國際建築界獨樹一幟。

位於羅馬市中心的米其林星級餐廳Per Me di Giulio Terrinoni，最近就在Alvisi Kirimoto 的巧手擴建之下，以更為摩登且更具親和力的姿態迎接新舊饕客的到來。在原本餐廳位置隔鄰的製框架工坊關閉之後，Per Me di Giulio Terrinoni 將之併購並擴增了一個新的用餐空間，可再多容納12到16位客人用餐，設計團隊也趁此重新裝修了入口區域以及更換原本外觀立面的窗框，新的拱形窗戶採用細長的隔熱斷口鐵製成，全新的開口讓餐廳內部對外公開，促進了餐廳與城市之間的對話，也激發了路人的好奇心，讓餐廳得到了更多的注意，而與舊建築風格的承襲與延伸，讓主廚Giulio Terrinoni 不由得發出「新空間好像原本就一直存在在那裡。」的讚嘆。

擴增的空間延伸了原有餐廳的風格質感以及溫暖自然的色調：清晰爽朗的牆壁、堅固的wengè 木地板，帶有裸露橫樑的木製天花板與托樑結構，在將原本的天花板拆除之後獲得了更大的採光餘裕；而為了讓新的用餐區在視覺上更具戲劇張力，Junko Kirimoto 特別在牆面上設計了一組藝術作品，這組藝術作品由一個個白色小圓碟片組合而成，藉由光源的投射與變化讓蒼白的牆面有了另一種生命力，就好像是爆射開來的絢爛夜光，看似隨意排列的小圓碟片塑造出了一個充滿抽象感與動態感的空間，讓客人在品嚐美食的同時，也能享有不一樣的視覺體驗。