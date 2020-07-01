【DECO雜誌】

攝影者-NAARO

資料暨圖片提供-Kengo Kuma and Associates

木塊堆疊的藝術堡壘

土耳其現代博物館

The Odunpazari Modern Museum（以下簡稱OMM）位於土耳其西北部的千年古城Eskisehir，由日本建築大師隈研吾領軍的Kengo Kuma and Associates 負責設計，外觀看起來就像是一個個木頭盒子堆疊起來的積木，看似端正規矩卻又不失設計美感。

Odunpazari 在土耳其語中意為木頭市場，以前是木材交易的中心，Kengo Kuma and Associates 的設計團隊即以此歷史淵源為設計基礎，事務所的合夥人兼項目負責人池口由紀表示：「木材對於該區來說具有非常重要的遺產價值。在設計的過程中我們一直確保該建築與當地的歷史記憶息息相關，而我們始終堅持木造建築能夠為空間帶來舒適且溫暖的質感，且對周遭環境相對的友好與親和。」

OMM 的建築外觀由一組正方形的塊狀量體所組成，這些塊狀量體是由一系列長形厚實的木樑所堆疊而成，這樣的設計是為了延續其周圍奧圖曼土耳其帝國時期的屋宅街景，池口由紀解釋道：「我希望透過堆疊與扭轉木盒似的建築外觀，除了能加強博物館與周遭街景的連結度，也能突顯出鄰近奧圖曼式房屋的獨特特徵，更讓博物館內部的展覽與舉辦的活動有了更為靈活的展現方式，不僅以形式主義的方式，更要延伸街景，並重現參觀博物館內部時的非線性之旅。」

博物館總共分為三層，主要收藏了OMM 的創始人、商人兼藝術品收藏家Erol Tabanca 約1000 件左右的現代藝術收藏，一層是較大的展覽空間，與周圍城市景觀的節奏和規模相呼應，上層是為較小規模的藝術品設計的更小的房間。中心的天窗中庭匯集了四個不同的木層板塊，並且巧妙的堆疊旋轉，在視覺上連接了內部的不同樓層，同時允許充足的自然光進入建築物。「OMM的想法是利用建築在人與藝術之間建立聯繫。」池口由紀說：「我們深受Odunpazari 的歷史、文化、人文以及街景的啟發，希望這座建築在許多層面產生共鳴，並為Eskisehir 帶來新的活力，成為該市的中心和吸引人的地標景點。」