量身訂做客製化的宅居環境 以人為本解構自在能量

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-杰揚設計

以人為本 解構自在能量

「從建築極簡的線條裡，淬鍊出室內設計上的養分，以簡去繁，從功能衍生造型、衍生創意、衍生設計。」這是J&R DESIGN杰揚設計 陳令翔設計總監對於“設計”的體現。

自小移居澳洲，於2008年返國、並於2010創業，陳令翔設計總監重視“全方位”的室內設計：「必須結合環境、生活、習慣、喜好，融會材料的自然性、線面的連續性、人體的工學性。」於是，從J&R DESIGN杰揚設計團隊經手以來的設計案例，無論從使用機能或是外觀造型考量上，所欲探討以及強調的是“空間的流動性”， 他表示：「我們在設計室內空間的時候，透過隱藏門的方式設定活動動線開口，繼而衍生出“牆”的設計；但，再放大來看，實則將天、地、壁的創意造型與機能，連續且連貫的表現到位。」

從每位屋主的生活方式，所構成的生活能量，繼而成為量身訂做、客製化的創意方向。 陳令翔設計總監希望從自己給予屋主的設計創意裡，使其可以在其中體會“輕鬆生活、誘發美感”，設計上透過光的漸進，產生空間一種律動，讓人於其中可以輕鬆感受與體會，動靜之間的美…

趁著每天早起的運動、散步，去觀察經過的建築物與身邊事物的變化， 陳令翔設計總監說：「自建築或店面的觀察中，注意設計細節，從攝影、品酒、旅行、散步的時間哩，觀想設計。」也許是長年居住澳洲使然，陳令翔設計總監在旅行的經驗裡，也偏愛自然系的國家，如：峇里島、新加坡…於是在每個設計當中，都會替光線預埋伏筆，且由外向內引景，重視材料的自然表述，給予生活空間一種輕鬆、紓壓的療癒氛圍…

在這個空間的規劃上，由於女主人愛料理，男主人將書房視為工作區域，為了讓二人生活可以擁有完美互動，設計上將廚房、餐廳、書房設計在同一軸線上，已開放或清玻介質為主，通透且開闊。

針對二人生活的20坪空間規劃，規劃活動衣櫃設計創造多元動線，可由主臥進入成為獨立更衣室；有可以藉由活動衣櫃封閉主臥通道，當作客房。替有限空間的家居生活締造多元且有趣的使用機能。

整體而言，陳令翔設計總監強調設計上仍是以屋主的生活習慣作為藍圖，繼而從格局規劃衍生視覺與活動之間的互動性，讓生活更顯有趣，機能更形多元，情感更加凝聚！