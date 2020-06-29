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規劃享樂第二人生 舒活退休日光宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-歐德集團

Life after Retirement

舒活退休日光宅

事業有成，打拼到半退休年紀的本案屋主夫妻，對新家的期盼是能回歸到兩人身上，將來好好享受退休人生，便在交屋前一年就與歐德設計師曾俊傑及工程設計師王聘傑接觸，提前規劃安心便利的第二人生。在考量屋主的生活習慣、風格喜好，以及未來老年生活的機能下，打造全年齡亦安心的通用貼心宅，並將佛桌融入設計整體更成為住宅亮點之一，完整體現以人為本的貼心設計。

適齡規劃 樂享第二人生

清、透、亮，是屋主夫妻倆對於家的期望，歐德設計師運用白色櫃體和原木素材釋放通透視野，打造出充滿樂活感的生活格局，同時兼顧強大收納機能，將櫃體隱於牆，使居家更顯寬敞，打造熟齡居者備感安心的自然氛圍。此外，考量未來可能有輪椅使用的需求，走道寬度皆超過100 公分，讓居住者能安心出入每一處空間。

一敞開家門，線板的牆面設計遮住變電箱，並加以延伸為廚房的拉門造型，讓壁面更顯清爽。鞋櫃的鏤空設計讓使用者起身時更加輕鬆安全，也為晚歸的家人留下一縷照明的光線。慎終追遠是屋主所重視的傳統美德，禮佛空間與優美的居家裝潢佈置融為一體，新增了共享區塊的生活機能，並與走廊山水畫相呼應，帶入禪風意境。電視牆採用大理石特殊紙材，除了保留自然石材紋理，還可以減半裝潢預算。公領域採光充足，客廳場域擺放布質沙發與白地毯，置身此處彷彿與藍天白雲共渡時光。延續公領域的簡約調性，為寢臥空間注入木質肌理，平衡化解白牆的冷冽感，讓睡眠空間放鬆無壓。為節省空間，臥室採用臥榻作為床架，成為屋主最愜意放鬆的平台。對於年長者未來可能面臨腳板神經反應遲鈍，全室鋪設的超耐磨木地板，能增加視覺的溫潤穩定感之外，也不易有滑倒之虞。

美型系統櫃打造舉手可得的家

考量退休後的居住安全，設計師運用歐德系統櫃著墨輕鬆且隨手可得的收納方式。首先是將穿鞋椅整合於鞋櫃，提供體貼的穿鞋需求，一旁的電視櫃下方懸空處可放置掃地機器人及3C 家電。私領域則規劃了大容量的隱藏式收納，衣櫃內部的層板設計可增添收納的靈活度，滿足屋主各項的收納需求。曾設計師認為歐德系統櫃之於現成家具，有著量身訂制的優勢，可依消費者的喜好完全客製化，像是能完整貼合牆面以減少傾倒意外發生。

設計師表示，家是用來乘載人的生活，而裝修退休宅更是需要縝密策劃，不僅需要一個完善的無障礙空間，且納入安全、便利性的考量，收納與好清潔的功能也萬萬不可少，處處為屋主考量，足以打造出適合安心養老的完備機能，盡情享受無後顧之憂的第二青春。

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