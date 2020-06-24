以環境為優先考慮 現代感永續性發展辦公大樓

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-UNStudio

韓國。就地改建韓華集團總部大樓

Hanwha HQ

荷蘭建築事務所UNStudio 日前成功完成首爾韓華集團總部大樓的改建工作。讓全球太陽能電板市場領導者「韓華總部」達到最新的永續發展標準，再次煥發現代氣息。此次改建，以環境為優先考慮因素，不做單純的拆除和新建，而是有意識的以環境來決定改建設計的理念。

具現代感的永續性發展辦公大樓

韓華集團總部大樓坐落於首爾清溪川，面積 57,696 平方米，曾一度被認為不能再反映其作為世界領先環境技術提供商的地位形象。在大樓改建項目的競賽過程中，UNStudio 與Arup（永續性及外牆設計顧問）以及 Loos van Vliet（景觀設計師）共同合作，贏得該項目，照明顧問agLicht 在競標後也加入團隊。通過一種有效的施工方案，UNStudio 和Hanwha 確保員工在整個裝修過程中仍能繼續在大樓中工作。這種「就地改建」的方案，最終營造了一個具有健康的室內氣候，靈活的、全新的並且帶有集成太陽能電池板的現代永續發展辦公大樓，這也恰恰有效地展示了韓華集團的品牌價值和企業願景。

此次改建範圍包括整棟辦公大樓的外部立面，內部公共空間、大廳、會議室、禮堂和行政區域以及景觀區域改建工作，整個施工過程絲毫未影響大樓的內部運作，為了實現這一目標，施工與設計團隊採用內部和外牆翻新工作每三層一次的方案；在設計之初就考慮到選擇一種對公司運營和環境影響最小的設計和施工方案，兼顧到了施工過程中的所有利益相關者，並提供了良好的範例，讓他們能夠在原有大樓改建的過程中引入替代指標和永續性措施。

外牆立面與內部空間靈活改造

原有外牆由多組平行的不透明鑲板和單層深色玻璃構成，在改建過程中，它們被透明的隔熱玻璃和鋁框架所取代。客戶的設計要求是必須以周邊環境為主導，受自然條件影響以及環境驅動，UNStudio 開發了一種集成的智慧型外牆方案，大大改善了原有大樓的室內氣候，並能根據規劃佈局和不同地點作出適當響應。主建築師Ben van Berkel 說道：「通過集成式的外立面設計，韓華總部大樓的內部氣候被顯著改善，提高了使用者的舒適度並具有高水平的可持續性和承受力。通過全面的集成設計策略，如今的外牆實現了能夠根據外部環境的特定狀況做出響應，同時改變內部環境。」

在韓華集團總部大樓的設計中，北向外牆保持通透開放，以實現大樓內部的日間照明，而南向外牆則遮擋較多，以防過多的光照影響到大樓的熱負荷。此外，外牆的開口與景觀效果密切相關：在可觀景的地方開口，而與周邊建築相鄰的一面則被密封起來；南向立面上部分直面太陽，通過改變窗戶玻璃的角度與設置挑簷形成遮擋陰影而避免太陽直射。太陽能面板被放置在南／東南外牆的不透明鑲板上，在開放區域有最佳的陽光直射量。此外，外牆區域太陽能面板的角度也按照吸收能量的最佳方式而設置。

內部大廳的概念延伸了室外景觀，運用天然材料和綠色植物為人們營造輕鬆舒適的工作環境。大樓的主題色和木製裝飾巧妙地融為一體，北側和南側入口處的咖啡角為樓內工作人員提供了社交互動場所。為了引入更多的自然光照到辦公樓大堂，設計時提高了辦公樓大廳的層高，從而通過更多太陽光線的照射軌跡形成一種建築外部立面與內部空間連為一體的視覺效果；廣場流暢的景觀設計吸引人們從四面八方進入，多功能綠植不僅充當引導識別元素，還提供訂製式的就座區域，景觀中的不同區域可用於舉辦各種活動，滿足私人休閒以及大規模聚會場所的不同需求。

靈活因應各種需求的辦公場域

電梯間和公用接待區域以及走廊之間的這一連接方式為不同樓層間創造出了和諧一致的感覺，而同時又實現了工作區域和不同類型／大小辦公室的靈活分配，無論是符合現在還是未來。室內導向設計策略延伸到由玻璃隔離的封閉會議室，不同程度的透明度實現了充足的私密效果，同時又創造了充足的半透明效果以確保會議空間充足的光照；在不同類型的會議空間中，禮堂能夠根據活動類型或會議用途進行各種不同的安排設置，禮堂的牆面設計可實現良好的音響效果，而動態照明和各種不同設置則可以按照不同的活動需求調整氣氛。

韓華集團的公共空間服務所有員工，為不同部門的員工提供高級的，非正式的社交聚會和休閒場所，28 樓的餐廳是休息、放鬆和補充營養的理想場所。溫暖的木質色調、天然材料以及綠色植物為總部大樓員工創造出了一個可以到此恢復精神和活力的空間。餐廳分為多個不同區域，每個區域都提供各種不同類型的美食和餐飲服務；餐廳各個區域的織物和器具的色調各有不同，均具有個性化的特色，私人餐廳配有深色的木製色調和複雜精細的照明細節，給人更為親密的感覺。

位於27 樓的行政層的各個董事會會議室也進行了全面翻新，內部設計既包括較為正式的會議活動用區域，也包括較為非正式的社交聚會用區域。在行政層，內部概念結合照明實現導向原則，在較大的公司辦公層內創造了多個私密的個性化區域，實現了在不同配置下開展工作和會議的多種可能性，包括小型會議、集中工作和大型會議室集會，讓空間有了更為靈活且多元的變化組合。