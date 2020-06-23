破除舊有空間限制 隱於市的大器奢華

【成晟室內設計】

資料暨圖片提供-成晟室內設計

隱於市的大器奢華

「小隱隱於野，中隱隱於市，大隱隱於朝。」這句詩詞為中國道家哲學思想，此設計案以此作為核心理念，以自然為脈絡，光影為陪襯，讓空間幽隱靜謐之餘更帶有奢華的視覺美感。

成晟設計李兆亨設計總監破除舊有的空間限制，打破重複性的格局，加強空間利用與機能性，將室內高度挑高，拓展空間的開闊性及視覺的舒適感。

玄關入口利用展示平台與鞋櫃的設計，搭配飾品與雕塑品，做為室外與室內空間的轉換。運用天然的木皮、反射性的黑鏡、與華麗的鍍鈦金屬，讓空間更顯寬闊大器。

客廳電視主牆除具備收納功能的展示櫃，搭佐兩種石材，雕刻白與橄欖啡，增加電視主牆的豐富性。搭配黑色烤漆的不銹鋼鐵件，層次分明，營造大器的設計感。

以木為林，光為影，自然的氣息瀰漫於空間中，藉光的映照之下，展現木紋的肌理，各式異材質的搭佐，層次感遞升，大器豁達卻又自在舒適，保有家的溫馨感，讓空間伴著屋主，共譜美好未來。

餐廳黑色烤漆的不銹鋼金屬門，配上透明的黑玻璃，製造兩者獨立性及穿透性。

主臥室床頭運用愛馬士橘的裱皮革搭配木皮與微量的黑色鐵件，既有層次又顯溫馨。

(左圖) 次主臥的調性，運用木皮與鋼烤的家具，營造高雅舒適的氛圍。

(右圖) 客房運用木皮，壁紙與透明黑玻璃，加強空間的開闊性。