每天都想在這窩著 與綠意為鄰公共圖書館

【DECO雜誌】

攝影者-Nic Lehoux

資料暨圖片提供-RDH Architects Inc

加拿大。與綠意為鄰公共圖書館

Springdale Public Library

Springdale Public Library 與環繞周圍的Komagata Maru Park 座落於加拿大安大略省的布蘭普頓（Brampton），多倫多建築公司RDH Architects Inc（以下簡稱RDHA），除了操刀圖書館的設計之外，更整合了圖書館周邊的綠意景觀，將之匯整為一個適合市民前來遊賞放鬆以及吸收知識的綜合型文化中心，最令人驚豔的是位於屋頂的綠色土墩，這個遠看像個小山丘的半圓型造景，除了讓圖書館能更融入周遭景觀之外，其在內部空間也創造出一個令人讚嘆不已的巨型天窗，成為室內最令人著迷的設計。

外在景觀與主建築體的統整融合

Springdale Public Library 的主建築體包含了圍繞著中央景觀庭院的三個量體，鋁製框架與連續性的玻璃帷幕形成了外觀上的主要設計特徵，也讓聯想到了翻動書頁時的律動感，從空中鳥瞰，就是一個三角形的幾何建築體，三角形上的綠色小土墩除了是RDHA 在外觀上的設計重點之外，其於內部空間更創造出了一個類似漏斗的圓形天花板，並在其上開鑿了一個天窗，戲劇性地如突破雲層的雲隙光一樣創造出了明亮且簡練的閱讀氛圍。

RDHA 的設計團隊在經過精密的計算之後，適度地調整了三角形建築的位置，以適應該地點的傾斜地形，並將周邊景觀與圖書館本體整合融匯，如類似屋頂上綠色土墩的小圓丘錯落有致的散落在草叢之中，水池造景以及休閒長凳計畫性的陳置在周邊場域，一系列反光鋼柱連接到懸挑的屋頂上，形成一個遮蔽區，設計團隊在此設置了一個小型景觀庭院與野餐區，可以俯瞰建築西側的反射池；圖書館後方的公園內則設有遊樂設備，遮陽亭與可以拼寫「imagine」一詞的互動式裝置雕塑，讓外部的公共區域使用機能更為擴增，也讓市民不單只為閱讀而來，可以閒適地在周邊區域享受悠閒輕鬆的情境氛圍。相較於外部，圖書館內部總面積為1,858 平方米，除了主體圖書館之外，還設有一個兒童圖書館、幾個小型會議室、休息室以及創客實驗室（Makerspace lab）。

永續綠建築的LEED 金級認證

RDHA 的另一個目標是希望Springdale Public Library 能夠拿到高評級的LEED 認證，LEED 認證是一個評價綠色建築的標準，為了能夠實現這個目標，設計團隊實施了一系列的永續性建築方案，其中包過了加強隔熱以及能更抵抗直接日曬的綠色屋頂，設計團隊表示：「新建築的各項建築措施表現出包容性、創新性、以及積極學習、共同合作及保持好奇心的特質，這也是該圖書館保有的願景，該建築完美整合了通用設計原則，並獲得了LEED 金級認證，得到了永續設計的最高成就肯定。」其他環保節能細節還包括了附著於鋁製幕牆上的圖形，可以有助於減少太陽熱能的吸收以及降低眩光的形成；在室內，設計團隊用石膏板覆蓋了閱覽室的圓頂天花板，以幫助降低噪音。

圓形天窗將自然光引入並漫射成為室內設計佈景的一部分，球形吊燈則從其中心懸掛下來，提供了額外的照明；另一個較小的吊燈則式安裝在安靜閱讀區域的天花板上，彷彿倒置的巨型天窗也照亮了孩子們的閱讀區，地板上面鋪著類似長滿苔蘚的綠色表面，是為了呼應屋頂的綠色小土墩，其他的裝飾還包括了色彩鮮豔的塑膠圓凳，以色彩活潑了看起來嚴肅的閱讀空間，圖書館其他地方的閱覽室、休息室則是選擇了同樣色系的扶手椅與桌子達成視覺上的協調與統一。而到了夜晚，從圖書館內部輻射出的光搭配庭院造景的燈光，更是讓圖書館整體景觀展現出另外一種不同於白天的風情，也讓圖書館除了內部空間的多元機能性之外，更兼具了建築觀賞性。