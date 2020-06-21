Loft工業廠房設計風格 眺望城市風景的黑白灰筆觸

【DECO雜誌】

攝影者-Leonas Garba auskas

資料暨圖片提供-IDwhite

Minimalistic Industrial Loft

立陶宛。眺望城市風景的黑白灰筆觸

後裔時代即將到來，人類的生活習慣與對於物質的態度將從此改寫，更為清爽簡約的居家設計風格，與依據個人需求量身打造的各式家具家飾物件，讓空間的質感瀰漫著屬於自己的獨特魅力，勢必將成為後裔時代的空間設計新趨勢。位於立陶宛的這座公寓空間情境裡，設計團隊IDwhite 藉由簡約的黑白灰色調，為屋主鋪陳具有放大感的空間背景，充滿現代形式的工業設計手法，搭配上點睛醒目的家具家飾物件與大面落地玻璃窗景，讓黑白灰的空間形體成為屋主獨享的生活綠洲。

將想像具體的設計體現

從美國紐約興起風靡全球的Loft 工業廠房設計風格，一開始只是將被人們遺忘廢棄的舊工業廠房重新再造，保留了舊廠房既有的架構，簡單地融入了與其相符的材質與粗獷的設計手法，瞬間讓過往過於講究精緻與簡約的設計風潮有了180 度的大轉彎，人們對於這種嶄新隨興的設計概念產生新的好奇並予以發揚光大，經過一段時間的累積與演進之後，所謂的Loft 工業風也產生了各式各樣不同主題概念的質變，更加融合於當代空間的情境式設計，藉由點睛式的設計手法將工業風的精神融入在現代的設計形式中，透過混搭的多元創造力，將現代人的生活場景演繹出更具個性化的新氛圍。

來自立陶宛的設計團隊IDwhite，自創立以來在立陶宛與鄰近的國家地區，完成過許多大大小小不同的設計案例，不管是最近新興的大樓空間案例，或者是獨棟的設計風格空間，甚至是帶有詼諧趣味性的風格酒吧，都可見到IDwhite 精彩的設計呈現。在現代科技的驅使下，IDwhite 透過精準的3D 建構模型與不同的業主溝通，藉由身歷其境的實境式設計，讓業主可以直接想像完成圖，拉近彼此對於設計前後的共識。IDwhite 設計團隊表示：「由於業主來自四面八方，因此我們經常必須出差前往案場進行深入的了解，不單只是對於屋主個人生活西習慣的掌握，更重要的是我們希望最終的設計成果，不僅僅只是成就了一個空間個案，而是在這個空間中是否能夠精準地演繹出屋主個人的喜好風格，因此，IDwhite 會大量運用3D 示意圖來與業主溝通，藉由眼見為憑的設計溝通中，我們可以完整地掌握每一個環節的精準性，大幅降低設計的落差。同時，我們也會透過專業的觀察角度，提供給屋主專屬於該空間理應該呈現的情境，透過IDwhite 團隊豐富的經驗累積與對全球設計趨勢、材質的觀察，賦予空間最搶眼的表情。」

以感官寫下生活詩句

在這間僅有20 坪左右的住宅空間，其實是位於一座多層樓的工業廠房中，業主希望這個空間可以提供給來自不同國家地區的人們，一畔可以迅速理解立陶宛城市風格與發展的暫居空間，因此希望可以大量保留原始建築既有的形式與材質，透過歷史軸的新舊對比，讓空間產生一股迷人的設計感。

設計團隊在掌握屋主的需求之後，盡可能保留既有建築原始的樣貌，僅少部分透過材質進行重建與翻新，內部挑高的格局讓整體的情境顯得大器開闊，特別是透過白色調來統整整體空間的主視覺風格，藉由中性無色彩的鋪陳，讓空間更加呈現放大的效果；此外，相佐中性質調與豐富的天然材質，例如：木材、混凝土、金屬、玻璃等，透過不同材質產生的衝突、對話、協調等關係中，讓置身其中的人們產生視覺與觸感的層次變化。天花板的混凝土特別經過粗糙的磨砂處理並漆上白色，因此產生了一股精緻中帶有粗曠的對比衝突感，再加上LED 燈的投射與反射之下，天花板的層次變化顯得更加立體清晰。在一整片白色調的空間場景中，設計團隊利用反差的黑色展現廚房空間的深邃感，同時也讓空間的景深變化更為具體，讓人們不自覺地將視覺焦點凝聚於廚房，同時從挑高天花板垂降而下的吊燈，也讓立體空間的串聯性更為一致。二樓的休憩舒眠區，透過白色的拉簾創造私密的需求，金黃色的金屬衣櫃和具有燃燒木料效果的牆面裝飾面板，讓不追求完美的工業風格獲得再次體現。

完成這件看似簡約其實充滿細節的設計作品之後，IDwhite 團隊傳遞了當代室內設計另一種混搭的新契機，人們在既有建築的架構中重新捏塑設計的新可能性，同時也在單純的色彩變化中大玩材質的繁複可能，將五感放大至極致，讓置身其中的人們獲得無限遼闊的感動力。