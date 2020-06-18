現代元素混搭復古老件 英式老靈魂的新浪漫

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-江橙室內裝修設計有限公司

英式老靈魂的新浪漫

The Modern Mix

當現代元素混搭復古老件會交織出什麼樣的新風貌？一對講究生活品味的年輕情侶近期從租屋生活升為買房一族，對於家的想像是有著新舊交替的衝突美感，期盼營造上一代的懷舊風味，也能增添新一代的新穎思潮，在江橙設計團隊的巧手下，採用仿舊木件、紅磚、拼貼磁磚，築起展現無拘無束的微新婚居宅，同時運用活動家具、燈光計畫與畫作掛飾塑造率性新格調。

公領域空間以紅磚打造的結構牆為軸心，環繞出回字型動線，使整體居家視野皆可一覽無遺，保留手工厚實韻味，藉此與復古地磚相互揉合映襯，並額外增加隱藏式收納，讓大型家電、家具也能被完整收藏。

為家點綴一抹紅 加乘率性生活況味

玄關成為進門第一眼的視覺亮點，鄰靠落地窗的高櫃任由光線灑落，烘托原木溫潤不規則天然紋痕的視覺張力，同時具備玄關櫃用途，使鑰匙、信件等物品可隨手擱置。順延著木紋磚地坪舉步入室，看到的是無拘束的開放式空間，也因為當初規畫將4 房改制為2 房讓生活尺度及動線更多元，開闊的公共區域也讓家中毛小孩擁有足夠的活動空間。公領域空間以業主喜愛的紅磚牆面作為亮點，也正好作為回字型動線的主軸，將客廳、廚房拉出界分讓動線游刃有餘，牆面搭配深色木地板傳達出居家沈穩調性，一步步為現代空間保留感性溫度，透過設計師的巧思結合屋主喜愛收藏雜誌的嗜好，搭配隨性擺放的書籍與裝飾品，成為風格強烈的過道景致，同時更有著隱藏式收納設計維持乾淨清爽的視覺美感，發揮空間的收納潛力。

紅磚牆面砌入暖色木質層版打造整落的開放式書架可陳列書籍、展示品。

在軟件的挑選上業主更是親力親為，由於男主人對於現代與懷舊的衝突美感有著一份嚮往，討論初期就與設計師一同挑選家飾擺設，因此舉凡我們眼前所看到的，具有現代感的低彩英倫藍沙發、有著刷舊感的茶几與抽屜櫃，以及從天花降下的古式牛奶燈皆突顯出獨具一格的新舊美學。為回應業主期盼方便工作的需求，沙發後搭配斑駁感仿古矮桌與配襯皮革單人椅散透率性氣息，更利用白色百葉窗調構築適合靜心辦公的場域，當光線從一扇扇的玻璃窗流洩入內，形成光影恣意嬉戲的明亮空間，優雅又具現代感的氛圍，亦能擺上幾本書成為隨興的書籍放置區，點綴些許植栽便讓角落成為愜意的美好端景。

設計團隊保留大面採光，每當溫暖的日光灑落在不同的木紋肌理，能相互烘托出整體空間的復古溫潤感。

異材質混搭打造層次美感廚房

位在客廳後方即是為喜愛料理的女主人創造舒適烹調區，特殊漆料塑造出些許復古感的牆面與畫作相互搭配成為視覺亮點，讓室內不流於單一沈悶的氛圍。餐廚格局雖然寬敞透亮，但由於局部天花採挑高較低容易造成壓迫感，因此選用V 型吊燈圓球配金銅色，在燈光映襯下帶來意想不到的視覺饗宴，也可從中感受設計團隊對於細微處的重視。餐廚主要訴求寬敞無虞的料理環境，因而將餐桌吧台、櫥櫃重新佈局為ㄇ字型流暢動線，不僅拓展檯面使用空間，巧妙且緊密多功能配置，亦提增十足便利性，中央植入簡白白色大理石點綴的中島拓展工作面積，敞開流暢順手的烹調動線，系統櫥櫃井然有序整合電冰箱、烤箱等電器，下層櫃轉角嵌入旋弧系統五金，便於儲放歸類調味料罐、烹煮器具，塑造得心應手下廚環境。值得一提的是，廚房壁面特別選用帶有金屬紋路的瓷磚，並嵌上開放式層架隨時一覽無遺調味瓶罐，實現屋主對寬敞廚房的想像，而緊貼中島的原木餐桌，擷取粗獷樹幹塑造大樹堅立穩固意象，檯面精心刻畫細膩織紋變化，渲染清新溫潤的用餐情境。

江橙設計打造的回字型動線，讓業主來回客廳與餐廳之間更方便。

直線型廚房的格局動線能容納所有重要的起居生活設備，而廚櫃組合提供了不少收納空間，非密閉式的收納鐵架更用來擺放鍋了等常用的廚具，讓下廚空間更加地游刃有餘。

V字型吊燈除了完整了餐廚空間的整體氛圍，也消弭天花板結構高低差帶來的壓迫感。

溫潤木質調譜寫溫潤日常氣息

在灑滿溫煦日光的寢室，不僅選用溫潤木質地坪圍塑舒適氛圍，局部漆繪墨黑色呈現私隱意味亦兼顧睡眠舒適度，搭襯粉橘掛畫、抱枕，挹注一股淡雅溫暖質韻，呼應屋主獨具品味。為串連出專屬私領域的舒眠空間，規劃將床鋪緊靠牆面佈局讓光線無阻照入，再選配具有北歐感的木質家具襯托柔和輕暖質韻，添增鮮活明亮悠閒氣息，加上床頭背板展示及收納，簡單滿足空間應有機能，並在靠近窗戶內部擺放書桌，擁有自然天光優勢，成為女主人最愛的閱讀角落，在生活之間塑造出獨特魅力的生活提案，打造屋主與愛犬也能同樂的質感住宅。

臥室以單純的色調詮釋少即是多的概念，讓居住者體驗純淨的氛圍，床頭壁面在日光的照射反映下暈染出低調洗鍊氣息。

SPACE NOTES

建築形式// 中坪數空間

空間坪數// 室內面積約55 坪

室內格局// 客廳、餐廳、廚房、主臥室、次臥室

使用建材// 海島型木地板、磁磚、實木木皮、系統櫃、石英石