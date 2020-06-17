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淡彩佐木質語彙 漫步北歐木系日光宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-歐德集團

Scandinavian Minimalism

漫步北歐木系日光宅

明媚日光映照一室清雅，大量陽光灑向以木紋為底蘊的北歐風空間，完美詮釋溫潤氣息，歐德設計師黃文苓在瞭解業主生活習慣與機能需求後，以灰階、暖白、木質三色交織，伴隨局部以北歐漆彩、綠意植栽以及無印風格點綴的櫃體，砌築出兼具設計美感與機能高效化的清新生活感，把居家幸福意象融入設計之中，每一道視角都令人感到溫馨！

淡彩佐木質語彙 勾勒清新簡約生活

設計師借引陽光延伸入室，搭配窗簾調節形塑潔淨明亮的生活模樣，客廳、餐桌之間揉入開放式佈局，一進門就能感受到大面採光的美好，打造擁抱自然的生活場域，整體空間採用暖白色及木頭色系輕鬆塑造簡約風情，米色輔以暖色系的木紋系統櫃，搭配暖黃色燈光為空間更添溫馨。電視牆採用大理石紋路壁紙作為局部跳色，整體搭配帶樹結之木紋質感，給人純凈自然卻不乏現代時尚情調，非常適合放鬆心靈，左側的餐邊櫃巧妙將變電箱隱藏於無形，不僅滿足收納機能，更達到界定領域、分配動線的作用。軟件的選物上以低彩度色調達到愜意的休閒感，灰階的波昂沙發、結合美觀實用的茶几與地毯形塑平日生活的放鬆氛圍，除了客廳之外，餐廳區也成了家人們凝聚感情的美好的風景，量身打造的木質餐桌椅搭襯兩盞純白吊燈，照亮素雅迷人的餐敘光景，營造出有如咖啡館般的氛圍。

輕盈色塊注入玩味休閒情調

寢臥空間植入北歐居家常見的幾何色塊呈現，局部空間以色彩襯托層次之外，其餘則為留白維持清新氣息，既能跳脫乏味框架，讓空間更有個性。考量業主不喜好大面櫃體壓迫主視野，設計師藉由挑高優勢達成坪效增倍，不頂天的衣櫃設計創造家具與天花板之間的延伸感，讓居家空間更開闊，也能順應家中未來需求輕鬆做調整，主臥將展示櫃與衣櫃結合設計，維繫立面豐富賦予充裕的使用機能，展示層架框構專屬端景，讓主人鍾愛的蒐藏品成為空間一抹亮眼焦點，透過圓形嵌燈散透柔和且均勻的光源，隨時點亮溫馨的居家情境。

次臥則是納入閱讀需求，系統櫃與桌面完美結合的設計，除了讓空間更有整體性之外，也能作為床邊櫃方便取放物品，而桌前的一扇調光捲簾能使溫暖光線均勻傾灑而入，與柔和的木紋理語彙產生呼應，串起完整的空間景象，搭配Order 嚴選健康舒適的綠色床墊使疲勞徹底釋放，構築寧靜素雅的休眠氛圍，床架下方的抽屜式設計增加儲物空間，為小宅裡帶來多元的收納機能。家，不只是一個地方，而是一種安心自在的歸屬感，太多繁雜的設計都不如舒適、自在的空間，設計師將色系和材質單純化，搭載實用的機能考量，在有限空間中保持生活的寬敞，提供每位居住者擁有只屬於自己的風格。

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