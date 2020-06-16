以白色為主軸控管配色 簡練俐落現代風宅邸

【DECO雜誌】

攝影者-Doublespace Photography

資料暨圖片提供-Reigo & Bauer

Forest Hill House

加拿大。躍然律動當代情懷

為了讓Forest Hill House 擁有更符合屋主生活需求的整合性空間，多倫多當地的設計公司Reigo & Bauer 進行了全面的動線格局改裝以即翻新室內設計，統一了屋宅之前佈線格局的不同區域，在功能及美學上注入現代風格的簡練俐落，並輔以傳統的設計元素，充分融合了新舊之間的特色，營造出一個附有律動感線條且符合生活需求的宜居空間，也讓稍嫌冷硬的當代設計語彙有了更為暖心溫潤的柔美感。

串連空間的雕塑律動樓梯

Reigo & Bauer 請來了長期合作的夥伴Amantea Architects 的設計團隊領導屋宅中內置的木工元素，以及心的戶外景觀與泳池休憩亭，兩方團隊緊密的溝通與合作關係確保了室內木製品與設計風格的完美揉合，並且從內到外創造出一個深具凝聚力與統整性的設計。在內部空間的格局變更中，最重要的即是插入一座宛如藝術雕刻品般擁有蜿蜒線條的中央樓梯，白色扶手彎曲的弧線就像緞帶一樣為這座本該看起來剛毅冷調的樓梯引入柔和氣息，搭配黑色階梯，就像是鋼琴的黑白鍵一般彈奏出令人心折的協奏曲。取代了原本傳統的封閉式矩型樓梯，躍動的曲線連接了三個樓層的房間，並且最大程度地提高了挑高的間隙，不僅讓視野變得更為開闊，空間的延伸性更為深遠，其存在也提升了室內空間的美感品味。

隔間動線的全新佈局與調整

在主屋的後半部，Reigo & Bauer 的設計團隊重新規劃了一個化妝間，並沿著小仰角變化的界線拆除了原本的隔牆，這項調整可以讓窗戶幾乎無間斷地延伸到後院，透過翻新的鏤空階梯縫隙，視線可以毫無阻礙的與Amantea Architects的景觀設計巧妙連接在一起，讓戶外與室內空間更能緊密的融合在一起，這樣的格局更動也擴大了位於下沉區的家庭房到早餐區的視野，極大地改善了整體空間的開放感與連結性，即使新的中島吧檯陳列在家庭房與廚房之間，也不會造成視覺上的隔閡與中斷。

其他結構上的更動還包括了一個兩車位的車庫取代了原本的用餐區，客廳合併周邊空間並設計成更為靈活的起居空間，該起居室通過新的門口及樓梯連接到家庭房，而在起居室和樓梯到家庭房之間的位置，新的用餐區成為了一個過渡空間，並成為連接主樓層不同區域的樞紐；二樓則是將原本的共用浴室分成兩個私人浴室，也重新配置了主臥浴室與更衣間的位置。

以白色為主軸嚴格控管配色

雖然室內裝飾採取現代風格，但設計團隊仍以獨特的方式重新引入了傳統元素，暗示了新舊之間的和諧。室內空間整體以白色牆面為主軸，並適度的在不同場域穿插入炭灰色裝飾牆面，使視覺上有了輕重層次的變化；在主樓層，帶有黑色鋼框架的大玻璃窗格滑動門以現代簡約的姿態，與傳統的木版門進行了新舊之間的對話，在樓上，經典的維多利亞式四面板門用於臥室門中，並以全新的樣貌詮釋，該臥室門上開有半圓形凹槽代替面板，擴大並重新構架以擴展層次感。

屋內的每一個空間都嚴格控制顏色的使用，白色為主要的牆面背景，僅使用少量的炭色與黑色於門板、窗框、樓梯踏板、廚房調理區擋板門檻以及大多數家具的邊框，設計團隊巧手使用帶紋理的淺中性飾面可以使這種高對比度的調色板變得柔和，包括在一樓地板上使用錫色硬木，第二和第三層使用沙色硬木，在門廳以及廚房地板和中島上使用bianco大理石，以及用於整個主樓層儲藏櫃的浮木色飾面板。

雖然在主樓重新配置的化妝間使用的是石紅粉，但整體空間的白色牆面就像是白色畫布一樣，藉由在牆面裝飾、地毯以及家具中的深藍色及粉紅色，揮灑出獨特的色彩配置。設計團隊從不同管道收集了各種簡練質感的柔軟內襯式座椅，並搭配了高質感的裝飾織品，例如黑色和桃紅色的餐椅，藉由跳躍且活潑的配色為室內空間注入了生動鮮明的靈魂。