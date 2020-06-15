柔白與藍灰調的恬靜色溫 猶如電影場景的美式居家

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-齊舍設計事務所

沐光抒情詩 Charming Lyric

生活像面鏡子，反映著居住者的個性、喜好、念想，而這些特質往往是設計師刻劃居宅空間時，賦予生動表情最佳的靈感來源。

在這座全時流動著光感與自在的現代美宅裡，柔白與藍灰調和成恬靜色溫，佐以天地壁之間恰到好處的古典線條構成，各種注滿時光記憶的風情小物豐富了畫面，共譜一款極具親和力且純粹的新美式香氛，於美好辰光中恣意迴旋慢舞，這是專屬於愛家人的美好時刻。

生活源自多面向的加總，而空間設計的最終目的，無非是讓人們在長時間駐留過程中，感受用心經營過的種種美好。以本案為例，在新成屋不動廚、衛前提下，齊舍設計團隊僅透過小幅度的牆線微調，另搭配玻璃、木作等輕介質運用，不僅明確劃分玄關、書房、餐廳等多個主題鮮明的機能單元，並將原就豐沛的大量天然光，引入室內各個角落，甚至善用調整主臥門向之便，在走廊底部多爭取到一間實用儲物間，整個屋子的景深開闊度與人性化指數也隨之揚升。

經典元素 編織幸福旋律

有賴於白色門拱、藍灰色牆面、類似拼布的古典花磚地坪與格子窗等經典元素應用，賦予入口玄關場域的獨立性，同時也在視線計畫性的穿透中，帶出裡外有別的空間層次。大致說來，玄關都是一個家直觀的優先印象，藍灰色與柔白的輪廓對比靜謐且個性，地坪的花磚錯拼細緻柔美，再加上牆上孩子畫作、角落花藝、窗檯小擺件的點綴，主人的性格氣質隱隱若現。

1. 猶勝文藝咖啡廳情境的餐廳區，是步出玄關所見的第一眼風景。

客廳臨窗一派天光燦爛，藍灰色的基底穩定場域，與厚軟的布質沙發、主人椅相得益彰。電視牆脫開繁瑣裝飾，搭配石材低檯尤其俐落，左側一座白色高櫃輔助公領域收納，同時也是從廊道看向廳區的優美端景。客廳沙發背牆兼作書房隔間，四等份的木作玻璃窗串接多個視角，儼然公領域一道迷人風景。

2. 玄關利用格子窗、造型牆、地坪花磚砌面區隔裡外，同時也保有視線與光影的適度穿透。

3. 客廳沙發後方的書房兩面皆以玻璃介質界定，自由無拘的開放感，讓日常有了最輕鬆的節奏。

當孩子們逐漸長大，天光盎然的書房無論看書、冥想、上網都很棒，慢慢成為男、女主人經常陪伴彼此的地方。落地窗外陽台上綠意各有姿態，一側則打造古典壁爐型塑風情亮點，順著浮動香草氣味與兩側高櫃上書香，牽引著視線順勢向外伸展。

4. 沈穩灰藍與明亮柔白的對比，構築全案的演色主題，有個性且不減溫馨。

浪漫儀式性 迷人節慶氛圍

猶如電影場景的餐廳，同時也是玄關望進來的第一重驚喜。

有鑒於女主人希望自家餐廳能有文藝咖啡廳般的浪漫印象，設計師首先藉著因設備集中安置而略微下壓的天花板、橫亙在客、餐之間大跨距的拱門語彙，隱喻兩者看似獨立、實為互補的屬性轉換。能有如此切題的情境描述，事實上涵蓋著色溫、比例、硬體造型與客製化機能細節全在內的總體創意，例如後背包覆式固定坐榻搭配實木長桌與單椅，既活潑又溫馨，也讓類似包廂卡座般的親暱感油然而生，而背牆處壁掛大大小小的攝像、框畫輕鬆隨性，側邊還有專攻生活小物收納的輕巧格櫃設計，無不從日常出發以貼近使用者需求，還能隨主人喜好對應各種季節時令、特定節慶任意變化，相信隨著時光推演，這份生活專屬的儀式性，將更具人文醇釀的獨特魅力。

5. 餐桌上的季節花藝、角落裡的小物擺設，處處可見女主人生活中的儀式性。

6. 書房中央端景打造一座古典壁爐，光是置身其間。就能感受源源不絕的浪漫氣氛。

醇境無壓 個性私天地

順著藍灰色的氤氳走進私領域，主臥室清新淡雅，深淺互現的淨白、軍綠、灰綠，不只讓視覺感官相對立體，也勾勒出歷久彌新的休憩溫度。由於床頭上方有樑經過，設計師除了活用樑下深度打造床頭勾縫飾版、對稱造型高櫃、床頭櫃機能外，天花板、櫃體、窗簾盒邊緣等處漸收的古典線條，也讓空間質感更添細膩。除了床尾內建視聽娛樂的白色高櫃列，更多的衣物收納集中於專屬更衣區，同時串接主浴成為私密複合動線。

7. 主臥室由於床頭上方有樑經過，設計師活用樑下深度，打造以四等份軍綠色塊為主，佐以兩側高櫃、床頭櫃機能的對稱造型。

兩間女孩房個性鮮明，其一選用中性淺藍灰為空間上色，窗前閱讀區與書櫃、坐榻、塗鴉板一氣呵成，精算機能比例發揮最佳空間效益，而窗上橫格櫃與拉桿巧思，更讓此案的優越屋高展露無遺。另一間女孩房以訂製床座擴充收納彈性，床頭牆面上半施作磁性基底，恬淡湖水綠與米灰、百頁窗的組合濃淡合宜，簡單幾筆，巧手描繪一方怡人的休憩場域。

8. 大女孩房活用窗前區塊，將閱讀區與書櫃、坐榻、塗鴉板等機能一氣呵成。