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源於自然的設計靈感 用匠心致敬自然陽光酒店

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Loro Piana

Inspiration from Nature

源於自然的設計靈感

中國。三亞海棠灣陽光壹酒店

三亞海棠灣陽光壹酒店1 Hotels 以自然及永續發展為本，設計靈感源自島上崎嶇而原始之美，自然光線透過天窗落在古老的青磚黑瓦上，光影斑駁，與海岸峭壁遙相互呼應，設計概念以三亞地區豐富資源為基礎，圍繞環保理念，打造奢華靜修之所，捕捉動人自然之美。整體建築由The Oval Partnership 建築事務所打造，大量採用火山石和紅杉木等本地天然素材，同時融合創新環保技術；室內設計由來自新加坡的FARM 操刀，用匠心致敬自然。資深設計師Nina Arily 說：「我們被三亞肥沃的火山平原、綠色的森林丘陵、水清沙幼的沙灘和蔚藍的海水深深吸引，希望能將島上的特色、精神和生態的多元化融入酒店設計。」綠色植被遍佈各處，鬱蔥的紅樹林庭院讓客人享受寧謐與安靜；多個綠植牆、錯落有致的屋頂平台和大小不一的半開放庭園採用本地植被來營造出不同質感的層次。

整體設計旨在捕捉大自然之美，採用當地豐饒的天然資源，打造奢華靜修之地。

綠色植被遍布酒店各處，充分展現海南島的自然環境及生態的多樣性。

酒店擁有294 間面積達62 至1,300 平方米的客房、套房及複式別墅。回歸自然、簡約原始的設計風格，巧妙搭配多種未經拋光的當地天然石材和木材，打造渾厚多元的紋理及細膩和諧的配色，配以原木打造的凳子、書桌、藤編地毯、融進自然的客製化藝術品以及有機棉裝飾等，純粹而時尚；七間餐飲場所，包括麵館「壹面」、大堂吧「一期一會」、海濱美景盡現眼前的戶外空中庭園「天空吧」、讓人盡情放鬆的泳池吧The Sandbox 以及果汁吧「甘」。在設計上採用了各種原生及再生材料，如夯土、天然石材、鐵皮、廢棄船木、鐵軌枕木等，打造島上自然風光的微縮景觀，特色全日餐廳「壹廚」以牢實的土牆作為背景，大量使用天然有機材料，營造礁石遍佈海岸線的聯想。中餐廳「綠房子」養育著食用植物、蕨類植物、棕櫚和蘭花，綠意盎然，陽光透過落地窗映照室內，溫暖洋溢。

酒店的特色全日餐廳「壹廚」以牢實的土牆作為背景，大量使用天然有機材料，營造礁石遍佈海岸線的聯想。

客房回歸自然、簡約原始的設計風格，巧妙搭配多種未經拋光的當地天然石材和木材。

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