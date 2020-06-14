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白色系建築表情 Downside up House顛倒屋

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-WALA

Downside up House

澳洲。圖地反轉顛倒屋

日本設計大師福田繁雄最擅長的創作方式，即是透過虛實之間的漸變方式，創造出圖騰的變化趣味，讓留白與非留白之間產生了令人省思的趣味感，重新定義人們對於「觀看」行為的顛覆性。這座位於澳洲墨爾本的獨棟宅邸，設計團隊WALA 即運用圖地反轉的設計方式，在既有有限的基地上重新延伸打造出另一畔新的生活場域，讓原本老舊的維多利亞式建築生活空間，瞬間幻化成摩登引人矚目的新建築。

新舊對話的白派建築表情

同樣是多元民族融合的澳洲，廣納來自全球各地的菁英，共同為社會與土地努力付出，打造明日更舒適的生活未來。來自墨爾本的亞裔設計師Wei An Lim，儘管成立時間不長且團隊的成員僅有個位數，然而，憑藉著精準的設計聚焦和雄厚的設計實力，不僅曾經獲得澳洲室內設計大獎，同時更在2018 年拿下墨爾本最佳新興建築工作室的殊榮，足見WALA 對於當代設計風格的掌握與展現實力不容小覷。

這間位於墨爾本艾伯特公園附近，名為「Downside up House 顛倒屋」的空間案例，原本是一棟破舊的維多利亞式雙屋，房屋的基地夾縫於主要街道和巷弄之間，因此整體的建築基地呈現出比薩式的三角形，從尾部的寬區一直到主要街道慢慢地縮小，不僅侷限了建築本身的構造格局，在內部空間的規劃上也產生了許多無法定義的角度。此外，對於設計團隊更為棘手的一項課題即是，這棟建築被列入墨爾本保護的建築遺址內，想要做任何的修復與改建都必須經過嚴格的審查。

WALA 創辦人兼設計總監Wei An Lim，在仔細地了解這座待修重建房屋的條件之後，同時也深入了解屋主一家四口對於新生活空間的需求和習慣，鉅細靡遺地深入了解生活與建築量體之間的互動可能性，同時更須小心翼翼維護建築遺址不被破壞。經過審慎評估與考量之後，設計總監Wei An Lim 大膽在有限的建築基地上將空間向上攀升，同時，為避免對既有建築產生過度的壓力負荷，特別從與居鄰之間的牆面為根基向上增建，巧妙地創作出頭重腳輕的特殊設計形式，讓整體的建築展現出輕盈的飄浮感，再搭配上白色立面的表現方式，舒緩了特殊比薩式基地的不安感，同時也與一旁的遺跡建築產生了釋壓的效果，讓屋主一家人在嶄新的白色系生活場域中，重新獲得新的生活能量。

鄰街生活的參差隱私變化

設計總監Wei An Lim 表示：「原始的房屋結構格局有些複雜而且室內陰暗，因此在新拓展的設計部分，透過充足明亮的光線讓畸零的基地呈現放大感，同時在現代感的新增部分與既有的建築遺址之間彼此產生衝突關係，反而加大了建築遺產的獨特重要性。在入門玄關之處，我們巧妙地藉由減建的內縮式設計手法，創造出迂迴的玄關迎賓趣味感，同時也讓建築立面與街道之間產生具有彈性伸縮的特質，降低一整面牆所產生的疏離感。上方增建的生活場域則是採用白色的格柵營造隱私性，同時也降低太陽照射的問題，巧妙地將直射的陽光在室內轉化成線條的陰影，營造出空間的立體感。」

夜幕低垂的時刻，所有經過這座顛倒屋的路人，一定會被充滿戲劇效果的剪影燈光照明所吸引，設計團隊巧妙地透過格柵式的線條，與隱藏式的照明規劃，讓夜晚的建築呈現出燈籠般的光影趣味，同時也透過格柵提高屋主生活的隱私需求，創造出疏離與親密的節奏感。

當然，一樓的區域設計團隊主要劃分成面向內部花園的舒眠寢臥區，和另一側利用畸零地帶所規劃的辦公區，彼此則是藉由中央的玄關相互串聯，在公共場域和私人寢臥之間產生平衡的設計氛圍。而寢臥上方的二樓建築量體，經由精準的力學運算，創造出遮陰的一畔涼爽空間，同時設計團隊也特別規劃了一面植栽牆，巧妙地將自然元素帶入臥室場景中，透過室內外彼此串連的特性，營造舒眠於自然中的放鬆愜意度假感。

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