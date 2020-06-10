舊時代穀倉建築 化身現代簡約的美學地標

【DECO雜誌】

德國。吟詠現代簡約美學

Kressbronn Library 位於德國巴登- 符騰堡州的博登湖畔克雷斯布龍（Kressbronn am Bodensee），前身為一棟舊時代的穀倉建築，建築事務所Steimle Architekten 接著下改建翻新的工程委託，並在尊重歷史建築並儘量保留傳統特色的前提之下，將一棟原本閒置多年的建築物，賦予其全新的使用功能與簡潔清爽的設計線條，不但讓市民多了一個可以享用公共資源的好去處，Kressbronn Library 所呈現出的現代簡約風格更成為不容忽視的美學地標。

尊重並保留傳統建築特色

靠近市政廳與節日大廳（festival hall），Kressbronn Library 位於村鎮的中心地帶，擁有極佳的地理位置，也因此讓一棟舊農業建築被選擇改建為市立圖書館與社區中心，可說是看中了其地利之便。這棟外觀看起來質樸無華的建築物，清晰簡單的線條，堅毅穩重的個性，處處皆充滿了德式現代簡約風格，不論是外部立面或是內部格局，都能感受到德國設計的一絲不苟與端正洗練。

尊重歷史建築，保留穀倉特色，減少過多干預，並將原本封閉式的建築，轉變為與外界接觸更多的開放式空間，是Steimle Architekten 的設計原則。老穀倉的外觀建築特色就在於其陡峭的傾斜屋頂、懸垂式屋簷，可以為位於上層的儲物倉庫以及下方馬廄提供適度的遮蔽效果，「透過保留現存的城市輪廓，無須從外部增加其他的設計，也無須改變原本醒目且具特色的傾斜式屋頂，讓原建築深具保存價值的歷史結構以另一種現代的樣貌展現並重生。」設計團隊說明道：「雖然整修工程使用的是現代建材，但更深層的意義在喚起人們對原始建築的尊重。」基於此，設計團對採用了簡單卻經過精密測量與置放的改建措施，原本基底的石牆被巨大厚實的混凝土底座所取代，予人沉穩堅固之感，設計團隊在混凝土牆面上設置了出入口與窗戶，讓這些開口與外部進行更緊密的連結，除了可以引入更多的自然光源，也讓來訪者可以以全新的方式體驗重新規劃過的內部空間。

攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten

攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten

新與舊之間的溝通對化

在屋頂與混凝土基座的中間層，原本的水平木板隔牆拆掉之後被垂直的木板所替代，這些垂直木版以不同的旋轉角度安裝，讓陽光不會直接射入木板後方的玻璃窗，進入室內的光線更為柔和，也隨著一天日光的轉移讓陰影在外牆牆面上創造出律動感，讓人可以直接以視覺感受到時間的移動，垂直木版精密的角度計算，也讓人感受到德國人對工藝的堅持與理性的態度。

攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten

攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten

從入口進入Kressbronn Library，是一個開放式的門廳，歡迎來訪者可以在此邂逅與交流。一樓空間被規劃為多功能大廳、24 小時圖書館，多媒體空間、雜誌區以及閱讀區，此外還有一個展示畫廊被隱藏在保存完好的木桁架下方，藉由混凝土通道與其他的空間串連在一起，灰色的混凝土與木頭樑架勾勒出空間內部簡單清晰的設計語彙，交織出錯縱但不複雜的線條，展示與存放書籍的櫃體則被以巧妙的方式鑲嵌於牆體之中，機能性與工藝價值完美融合，沉靜祥和的氣息也悄然流瀰於空間之中，而空間中所呈現出的開放視野，更是讓人嘆為觀止，「在這個開放空間中，新與舊在此進行了令人興奮的對話，過去與現在之間的平衡成為Kressbronn Library 引以為傲的設計特質，不僅是從外部輪廓，空間內在更能感受到新舊融合的獨特美感。」設計團隊如此下了結論。

攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten