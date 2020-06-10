快訊

直播／多日不見仍「嘉玲」！連59天無本土病例 431人解除隔離

參加補選不鬆口 陳其邁：高雄是我一生懸命的地方

舊時代穀倉建築 化身現代簡約的美學地標

聯合新聞網 / DECO TV
攝影者-Brigida González 資料暨圖片提供-Steimle Architekten
攝影者-Brigida González 資料暨圖片提供-Steimle Architekten

【DECO雜誌】

德國。吟詠現代簡約美學

Kressbronn Library 位於德國巴登- 符騰堡州的博登湖畔克雷斯布龍（Kressbronn am Bodensee），前身為一棟舊時代的穀倉建築，建築事務所Steimle Architekten 接著下改建翻新的工程委託，並在尊重歷史建築並儘量保留傳統特色的前提之下，將一棟原本閒置多年的建築物，賦予其全新的使用功能與簡潔清爽的設計線條，不但讓市民多了一個可以享用公共資源的好去處，Kressbronn Library 所呈現出的現代簡約風格更成為不容忽視的美學地標。

尊重並保留傳統建築特色

靠近市政廳與節日大廳（festival hall），Kressbronn Library 位於村鎮的中心地帶，擁有極佳的地理位置，也因此讓一棟舊農業建築被選擇改建為市立圖書館與社區中心，可說是看中了其地利之便。這棟外觀看起來質樸無華的建築物，清晰簡單的線條，堅毅穩重的個性，處處皆充滿了德式現代簡約風格，不論是外部立面或是內部格局，都能感受到德國設計的一絲不苟與端正洗練。

尊重歷史建築，保留穀倉特色，減少過多干預，並將原本封閉式的建築，轉變為與外界接觸更多的開放式空間，是Steimle Architekten 的設計原則。老穀倉的外觀建築特色就在於其陡峭的傾斜屋頂、懸垂式屋簷，可以為位於上層的儲物倉庫以及下方馬廄提供適度的遮蔽效果，「透過保留現存的城市輪廓，無須從外部增加其他的設計，也無須改變原本醒目且具特色的傾斜式屋頂，讓原建築深具保存價值的歷史結構以另一種現代的樣貌展現並重生。」設計團隊說明道：「雖然整修工程使用的是現代建材，但更深層的意義在喚起人們對原始建築的尊重。」基於此，設計團對採用了簡單卻經過精密測量與置放的改建措施，原本基底的石牆被巨大厚實的混凝土底座所取代，予人沉穩堅固之感，設計團隊在混凝土牆面上設置了出入口與窗戶，讓這些開口與外部進行更緊密的連結，除了可以引入更多的自然光源，也讓來訪者可以以全新的方式體驗重新規劃過的內部空間。

攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten
攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten

攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten
攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten

新與舊之間的溝通對化

在屋頂與混凝土基座的中間層，原本的水平木板隔牆拆掉之後被垂直的木板所替代，這些垂直木版以不同的旋轉角度安裝，讓陽光不會直接射入木板後方的玻璃窗，進入室內的光線更為柔和，也隨著一天日光的轉移讓陰影在外牆牆面上創造出律動感，讓人可以直接以視覺感受到時間的移動，垂直木版精密的角度計算，也讓人感受到德國人對工藝的堅持與理性的態度。

攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten
攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten

攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten
攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten

從入口進入Kressbronn Library，是一個開放式的門廳，歡迎來訪者可以在此邂逅與交流。一樓空間被規劃為多功能大廳、24 小時圖書館，多媒體空間、雜誌區以及閱讀區，此外還有一個展示畫廊被隱藏在保存完好的木桁架下方，藉由混凝土通道與其他的空間串連在一起，灰色的混凝土與木頭樑架勾勒出空間內部簡單清晰的設計語彙，交織出錯縱但不複雜的線條，展示與存放書籍的櫃體則被以巧妙的方式鑲嵌於牆體之中，機能性與工藝價值完美融合，沉靜祥和的氣息也悄然流瀰於空間之中，而空間中所呈現出的開放視野，更是讓人嘆為觀止，「在這個開放空間中，新與舊在此進行了令人興奮的對話，過去與現在之間的平衡成為Kressbronn Library 引以為傲的設計特質，不僅是從外部輪廓，空間內在更能感受到新舊融合的獨特美感。」設計團隊如此下了結論。

攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten
攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten

攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten
攝影者-Brigida González資料暨圖片提供-Steimle Architekten

延伸閱讀

德國4月出口崩跌 貿易順差寫近20年新低

沒手煞車驗車竟過 代驗業被訴

TAICHUNG地標 雜草生 垃圾滿地

【閱讀沙龍Online】#25 思索德國，為何從法蘭克福開始？蔡慶樺V.S陳中芷

相關新聞

舊時代穀倉建築 化身現代簡約的美學地標

Kressbronn Library位於德國巴登，前身為一棟舊時代的穀倉建築，在尊重歷史建築並儘量保留傳統特色的前提之下，將一棟原本閒置多年的建築物，賦予其全新的使用功能與簡潔清爽的設計線條。

結合簡約天然的材質 設計優雅生活態度

萊爾得設計吳東欣設計師強調以人為本、且客製化專屬風格的設計概念，擁有20多年設計經驗的他表示：「設計的目的，主要是幫助居住者落實心中對於居宅的理想。」

奶黃色調的樸實氛圍 溫煦如陽加州烘焙坊

位於加州聖塔莫尼卡海濱區的BreadBlok，是一間專門販賣無麩質麵包的烘焙坊。創辦人Chloé Charlier希望持續並推廣這種健康的飲食習慣，因此開設了兼具烘焙坊與咖啡廳性質的BreadBlok。

彈性通透的動線規劃 創造迂迴深邃景深好宅

隨著趨勢、科技演進，今天的空間設計已經不僅於生活層面，儼然成為一種跨國界、多面向的人文藝術總成，這點，主持浩室設計團隊多年；相關經驗豐富的邱炫達設計師感受尤其深刻！

沉屹繁茂深林 映池成趣林間石屋

這棟築於森林間的石砌之屋，被命名為House BRAS，蜿蜒如S形的結構可以讓陽光在任何季節任何時間點穿透入室內，同時還能將戶外的庭園與自然景色盡收眼底，毫無阻礙。

傳統工藝揉合繽紛彩瓷 墨西哥風格精品旅舍

Casa Hoyos這棟精品旅舍前身是一棟位於西班牙殖民時期莊園中的建築，當地設計工作室改建為擁有16間套房的精品旅舍，並保留了家族的特色與當地特有的手工技藝，將之運用於旅舍的空間設計之中。

將當代設計融入古典元素 引景入框熙光之屋

位於英國西倫敦的The Rylett House，在設計師的巧手打造之下，不論在室內哪一個空間都能感受到溫暖陽光的照拂，讓屋主不用刻意踏出戶外，也能享有豐富的五感感受，讓心靈不虞匱乏。

阿姆斯特丹 傳統橋屋變身風格小旅舍

阿姆斯特丹的運河總長度超過100公里，而在大多數橋樑的周圍皆設有所謂的橋屋供守橋人之用，成為河道上特殊的建築景色，隨著時移事轉，橋屋不再需要看守者，這些具有歷史背景的迷你屋舍，也有了新用途。

從空間培養的健康身心靈 環抱秀麗湖水和起伏丘陵地

防疫時刻不僅讓地球慢下來，也讓自己忙碌的日常生活腳步獲得舒緩的節奏。Mountain House II 生活宅邸，優雅自在、悠閒靜謐、舒緩輕柔的氛圍，讓人置身其中感受天光浮雲的步伐，在生活的光譜中烙印曬痕。

人文美學挹注 閱讀人文生活的內斂表情

樂沐設計，集結來自各設計創意的菁英團隊，力求透過人文美學的挹注，成為空間概念的新元素，而形隨機能轉動的變化，藉由每位設計者的巧妙精心與敏銳的人文解析，讓生活變得更為自在而豐富。

WFH！在家工作也能享受後花園的微型工作室

隨著全球疫情升溫不降，歐美許多國家採取了居家工作的模式，那麼如何在家營造出如同辦公場所一般的情境，讓居家工作者保持緊繃高昂的工作情緒呢？輕巧體積且可簡單施工的「後院工作室」也許是一個不錯的解決方案。

Rabbit House！？新舊交融的溫雅居所

位於美國科羅拉多州丹佛的Rabbit House，不但完美的將古典的都鐸風格與現代建築簡潔的線條揉合為一體，其機能場域的配置與後院的設計，更提供了居住者安心且舒適的生活情境。

熱門新聞

舊時代穀倉建築 化身現代簡約的美學地標

鎔鑄奔騰山水意象 打造清幽美質宅邸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。