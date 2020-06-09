結合簡約天然的材質 設計優雅生活態度

【DECO TV編輯部】

自然安逸，設計優雅生活態度

「設計的目的，主要是幫助居住者落實心中對於居宅的理想。」萊爾得設計吳東欣設計師說。

圖片提供-萊爾得設計

吳東欣設計師強調以人為本、且客製化專屬風格的設計概念，擁有20多年設計經驗的他表示：「以居住者的生活態度及品味作重新擘畫空間的藍圖主軸，設計上運用更多的時間了解屋主的品味、嗜好、生活習慣等，再細膩地設計許多容易被忽略的細節，並藉此製造更多家人間相處的樂趣。」

設計之前重視屋主及家人之間的生活習慣與互動，設計之後則重工程專業團隊到位的專業經驗與細節上的斟酌，讓設計前後，可以完美契合。萊爾得設計團隊於設計過程中，不斷的斟酌與推敲創意，就是要將居住者心中的想望與情感，轉換成知性而具美學價值的場域光景。

圖片提供-萊爾得設計

提及創意靈感的來源，吳東欣設計師表示除了大量的閱讀、旅行、以及電影欣賞之外，「其實日常中與家人之間緊密的互動，以及對於周邊生活的體現與觀察，都是構成我設計靈感的來源！」將自身對於空間最需要的機能以及互動，投射於每件作品的細節當中，總是讓每位屋主對於萊爾得設計團隊經手的宅邸規劃，所體貼安排的各個細節，經過生活與使用之後，每每感動也感謝…

圖片提供-萊爾得設計

圖片提供-萊爾得設計

設計以來，細數經手過大大小小居宅或商業空間的設計工程，說起〝設計強項〞或是〝解決空間屋況的總和〞，要屬「老屋翻新」的設計規劃為大宗！「幾乎每件老屋案例屋齡都超過30年以上，甚或3~40年的屋齡，所以基礎工程相當重要！」吳東欣設計師說。在處理35年以上屋齡的居宅空間時，用以大量的自然材料、融入北歐風格，且引入充裕光線，替喜愛料理的女主人打造出開放式的餐廚位置，也確保親子間親暱的互動，一反原始格局陰暗、採光及通風不佳、格局侷促的屋況表情，讓四口之家擁有舒適溫暖的生活空間。

圖片提供-萊爾得設計

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另外複層式的空間規劃，也是萊爾得設計團隊的最佳創意表現！在有限的空間裡，透過設計創意，安排出相對生活需要的機能、格局、動線，以及充裕的光源，完全顛覆有限坪數下，原始空間侷促、壅擠的實際狀況！整體結合簡約、天然的媒材，藉由自然光氛的時序變化定靜的鋪述空間，保留大量留白，循著開放的關係，釋放心靈在都市環境下的積累壓力，感受一種從容的隨心所欲。

圖片提供-萊爾得設計