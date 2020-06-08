奶黃色調的樸實氛圍 溫煦如陽加州烘焙坊

【DECO雜誌】

溫煦如陽加州烘焙坊

位於加州聖塔莫尼卡海濱區的BreadBlok，是一間專門販賣無麩質麵包的烘焙坊。創辦人Chloé Charlier 來自於法國普羅旺斯，其家族擁有一間農場，且從三代前就開始採取無麩質飲食，來到美國之後，他希望持續並推廣這種健康的飲食習慣，因此開設了兼具烘焙坊與咖啡廳性質的BreadBlok。

負責設計BreadBlok 的是洛杉磯設計工作室Commune，為了呼應聖塔莫尼卡最著名的日落景觀，同時低調地帶出創辦人家族世居於普羅旺斯的背景，設計團隊選用了奶黃色調的灰泥牆面、木製陳列櫃以及紅磚地板，營造出溫暖樸實的情境氛圍，讓入座的客人彷彿沉浸在煦陽之中，靜靜感受專屬於加州的悠閒氣息。「我們選擇了即使老化也能保有其美好原始狀態的建材，如溫潤質感的赤楊木運用於麵包陳列架與櫥櫃、紅磚地板、灰泥牆面以及石灰石基座的櫃台，都可以讓人聯想到南加州以及業主的普羅旺斯背景，」設計團隊補充道：「使用的建材不會隨著時間變化而失色，但整體的設計細節卻充滿了現代風格。」

攝影者-Laure Joliet資料暨圖片提供-Commune

內部空間的設計焦點第一個是附設有玻璃櫃的白色檯面，用於展示烘焙的麵包，矮矮胖胖的石灰石底座支撐著展示櫃檯，並與下方的紅磚地板形成搶眼確不突兀的對比；展示櫃檯後方是一個內嵌入牆面的陳列架，下面則是一個櫥櫃，一系列的細長木桿從牆面延伸而出，可以讓法式長棍麵包直立，是讓人耳目一新的陳列方式；由於兼作咖啡廳，設計團隊設計了一個靠牆的木製長椅，擅用矩形空間創造出最大值的顧客座椅，搭配深色木製橢圓形桌子和拋光銅飾的圓凳，而紡織品藝術家Adam Pogue 的拼布桌布和當地織布工匠Dax Savage 的手工編織繩籃，也為整體空間增添了自在愜意的加州風情。