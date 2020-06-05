快訊

住月子中心該不該AA制？新手媽媽血淚大公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彈性通透的動線規劃 創造迂迴深邃景深好宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-浩室設計

創意就該放光！浩室設計勇奪各大國際獎項！

以往的空間設計因為資訊不夠流通，同業之間彼此交流不多，設計師所思所想也泰半侷限於一室一戶。然而隨著趨勢、科技演進，今天的空間設計已經不僅於生活層面，儼然成為一種跨國界、多面向的人文藝術總成，這點，主持浩室設計團隊多年；相關經驗豐富的邱炫達設計師感受尤其深刻！

台灣腹地不大；沒有廣袤土地、大量廉價勞力或豐隆物產作為憑藉，想要在國際間爭取能見度，除了昔日精密見長的IC高科技，如今就屬創意至上的各種軟實力最具競爭潛能。近幾年特別是國內空間設計界，術業專精的各路好手們前仆後繼，積極征戰全球各大指標競技場，可以說在這一座座星光熠熠的舞台上，絕對可以看見來自台灣的自信身影，而浩室設計團隊正是其中最耀眼的一顆星！

光是2018至2020短短三年間，邱炫達設計師領著旗下優秀成員，幾乎拿下國內外空間規劃領域知名度最高、指標性最強的各類獎項，成功將自我視野昇華為國際眼界，包括美國著名的繆思Muse Design Awards、美國IDA Design Awards 、義大利A`Design Awards、英國London Design、法國INNO Design Awards、德國German Design Awards、韓國K-Design Awards、中國C+Design Awards以及國際IDEA-TOPS艾特獎等，儘管獲獎作品不同、頭銜洋洋灑灑，不過這些榮勳冠冕下也都說明了一件事：那就是一個源自台灣在地的設計團隊，可以取得如此顯赫戰績，背後究竟付出了多少不為人知的努力？

以多次囊括大獎的金牌作品－「寧靜的目標」一案為例，乾淨的輪廓處理宛如素顏清麗，彈性通透的動線規劃結合實際生活考量和坪效放大，創造迂迴深邃的景深之美，邱炫達設計師特地在平行視野為主的向量中，先以沈穩雋永的灰階打底，同時引用大量或粗獷或細膩的幾何線條組構與親自然語彙，如畫面可見的黑灰色版岩、大理石、磚、水泥等，巧妙演繹複雜世界裡，簡單本質存在的純粹與可貴。

現場深淺有致的光影哲學中，透露著設計者精心整輯一天內每個時辰，從自然光到人造光源交匯的階段變化，這其間也不乏透過差異材質運用所描繪的肌理層次，在不同視角與偏光下造就的視覺趣味，進而賦予此案深富人文況味；且歷久彌新的場域情節。

綜觀浩室設計團隊歷年取得的亮眼佳績，一路走來於各種空間型態的廣泛涉獵，誠然專業功力累積的一大關鍵，不僅僅是市場主流的各式住宅，連多人次使用的廠辦、商空、主題策展等，也都能融合裝置藝術、軟裝陳設、景觀、燈光情境、工設產品等項目，將美好的感官體驗與獨創性信手捻來、具體呈現，而這些分屬顯性或隱性的藝術質量，也成為吸引國際評審們強力聚焦的發光點。

延伸閱讀

80年老建築美麗再現！建築師曾志偉操刀空間設計，屏東「驛前大和咖啡館」正式開幕

菜市場升級、舊宿舍變身 建國科大空間設計作品出爐

即景之奏 Piano Scenery

北車大廳動線設計失敗？ 網憶昔日春節返鄉搶票「榮景」

相關新聞

彈性通透的動線規劃 創造迂迴深邃景深好宅

隨著趨勢、科技演進，今天的空間設計已經不僅於生活層面，儼然成為一種跨國界、多面向的人文藝術總成，這點，主持浩室設計團隊多年；相關經驗豐富的邱炫達設計師感受尤其深刻！

沉屹繁茂深林 映池成趣林間石屋

這棟築於森林間的石砌之屋，被命名為House BRAS，蜿蜒如S形的結構可以讓陽光在任何季節任何時間點穿透入室內，同時還能將戶外的庭園與自然景色盡收眼底，毫無阻礙。

傳統工藝揉合繽紛彩瓷 墨西哥風格精品旅舍

Casa Hoyos這棟精品旅舍前身是一棟位於西班牙殖民時期莊園中的建築，當地設計工作室改建為擁有16間套房的精品旅舍，並保留了家族的特色與當地特有的手工技藝，將之運用於旅舍的空間設計之中。

將當代設計融入古典元素 引景入框熙光之屋

位於英國西倫敦的The Rylett House，在設計師的巧手打造之下，不論在室內哪一個空間都能感受到溫暖陽光的照拂，讓屋主不用刻意踏出戶外，也能享有豐富的五感感受，讓心靈不虞匱乏。

阿姆斯特丹 傳統橋屋變身風格小旅舍

阿姆斯特丹的運河總長度超過100公里，而在大多數橋樑的周圍皆設有所謂的橋屋供守橋人之用，成為河道上特殊的建築景色，隨著時移事轉，橋屋不再需要看守者，這些具有歷史背景的迷你屋舍，也有了新用途。

從空間培養的健康身心靈 環抱秀麗湖水和起伏丘陵地

防疫時刻不僅讓地球慢下來，也讓自己忙碌的日常生活腳步獲得舒緩的節奏。Mountain House II 生活宅邸，優雅自在、悠閒靜謐、舒緩輕柔的氛圍，讓人置身其中感受天光浮雲的步伐，在生活的光譜中烙印曬痕。

人文美學挹注 閱讀人文生活的內斂表情

樂沐設計，集結來自各設計創意的菁英團隊，力求透過人文美學的挹注，成為空間概念的新元素，而形隨機能轉動的變化，藉由每位設計者的巧妙精心與敏銳的人文解析，讓生活變得更為自在而豐富。

WFH！在家工作也能享受後花園的微型工作室

隨著全球疫情升溫不降，歐美許多國家採取了居家工作的模式，那麼如何在家營造出如同辦公場所一般的情境，讓居家工作者保持緊繃高昂的工作情緒呢？輕巧體積且可簡單施工的「後院工作室」也許是一個不錯的解決方案。

Rabbit House！？新舊交融的溫雅居所

位於美國科羅拉多州丹佛的Rabbit House，不但完美的將古典的都鐸風格與現代建築簡潔的線條揉合為一體，其機能場域的配置與後院的設計，更提供了居住者安心且舒適的生活情境。

結合藝術與居住者特質 呈現專屬的空間風格

歐宏裕設計總監表示：「透過自然、山水、樹木，引述極簡、講究自然、重視採光，以借景的方式，結合藝術與居住者的生活特質、品味，共同呈現出獨具專屬的空間風格。」這也是歐陽設計團隊獨到的客製化創意所在。

暢快呼吸的空間 和陽光共度美好生活

這座充滿戲劇造型的住宅，刻意打通的室內外空間連結，不僅放大了室內空間的使用彈性，同時也透過大量的玻璃材質，讓室內的自然光線全然綻放，空間隨著每天日照的變化展現迷人的幾何造型光影趣味。

探掘當代簡約時尚 構築輕奢格調宅

清爽簡潔的現代風深受許多人的喜愛，簡單愜意的空間能幫助都市人實現斷捨離的生活，歐德設計師運用木材的溫潤色調與線條簡約流暢的家具等元素，讓居家空間的輪廓更為簡潔明瞭，帶來愉悅的住家體驗。

熱門新聞

室內設計師投身教育界 沉澱心態整合產學模式！

彈性通透的動線規劃 創造迂迴深邃景深好宅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。