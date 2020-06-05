彈性通透的動線規劃 創造迂迴深邃景深好宅

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-浩室設計

創意就該放光！浩室設計勇奪各大國際獎項！

以往的空間設計因為資訊不夠流通，同業之間彼此交流不多，設計師所思所想也泰半侷限於一室一戶。然而隨著趨勢、科技演進，今天的空間設計已經不僅於生活層面，儼然成為一種跨國界、多面向的人文藝術總成，這點，主持浩室設計團隊多年；相關經驗豐富的邱炫達設計師感受尤其深刻！

台灣腹地不大；沒有廣袤土地、大量廉價勞力或豐隆物產作為憑藉，想要在國際間爭取能見度，除了昔日精密見長的IC高科技，如今就屬創意至上的各種軟實力最具競爭潛能。近幾年特別是國內空間設計界，術業專精的各路好手們前仆後繼，積極征戰全球各大指標競技場，可以說在這一座座星光熠熠的舞台上，絕對可以看見來自台灣的自信身影，而浩室設計團隊正是其中最耀眼的一顆星！

光是2018至2020短短三年間，邱炫達設計師領著旗下優秀成員，幾乎拿下國內外空間規劃領域知名度最高、指標性最強的各類獎項，成功將自我視野昇華為國際眼界，包括美國著名的繆思Muse Design Awards、美國IDA Design Awards 、義大利A`Design Awards、英國London Design、法國INNO Design Awards、德國German Design Awards、韓國K-Design Awards、中國C+Design Awards以及國際IDEA-TOPS艾特獎等，儘管獲獎作品不同、頭銜洋洋灑灑，不過這些榮勳冠冕下也都說明了一件事：那就是一個源自台灣在地的設計團隊，可以取得如此顯赫戰績，背後究竟付出了多少不為人知的努力？

以多次囊括大獎的金牌作品－「寧靜的目標」一案為例，乾淨的輪廓處理宛如素顏清麗，彈性通透的動線規劃結合實際生活考量和坪效放大，創造迂迴深邃的景深之美，邱炫達設計師特地在平行視野為主的向量中，先以沈穩雋永的灰階打底，同時引用大量或粗獷或細膩的幾何線條組構與親自然語彙，如畫面可見的黑灰色版岩、大理石、磚、水泥等，巧妙演繹複雜世界裡，簡單本質存在的純粹與可貴。

現場深淺有致的光影哲學中，透露著設計者精心整輯一天內每個時辰，從自然光到人造光源交匯的階段變化，這其間也不乏透過差異材質運用所描繪的肌理層次，在不同視角與偏光下造就的視覺趣味，進而賦予此案深富人文況味；且歷久彌新的場域情節。

綜觀浩室設計團隊歷年取得的亮眼佳績，一路走來於各種空間型態的廣泛涉獵，誠然專業功力累積的一大關鍵，不僅僅是市場主流的各式住宅，連多人次使用的廠辦、商空、主題策展等，也都能融合裝置藝術、軟裝陳設、景觀、燈光情境、工設產品等項目，將美好的感官體驗與獨創性信手捻來、具體呈現，而這些分屬顯性或隱性的藝術質量，也成為吸引國際評審們強力聚焦的發光點。